रोजमेरी या कैस्टर ऑयल, बालों की ग्रोथ के लिए कौन सा तेल है फायदेमंद
संक्षेप: बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उन्हें पोषण मिलें, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे अच्छा और फायदेमंद तेल कौन सा है। चलिए बताते हैं अरंडी या रोजमेरी कौन सा तेल बेहतर है।
बालों को चमकदार, लंबा, मजबूत, घना बनाने के लिए उन्हें पोषण देना काफी जरूरी है। तेल लगाने से बालों की जड़ों को नमी मिलती है और स्कैल्प स्ट्रॉन्ग होती है। तेल से बाल लंबे होते हैं और नए बाल भी उगते हैं। लेकिन क्या आप बालों में सही तेल लगा रहे हैं। सबसे अच्छे तेलों में से एक माने जाते हैं अरंडी या रोजमेरी का तेल। सालों से लोग इन्हें बालों में लगाते आ रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं दोनों में से कौन सा तेल बालों के लिए अच्छा और फायदेमंद होता है।
रोजमेरी ऑयल- रोजमेरी तेल में आयरन, कैल्शियम और विटामिन बी जैसे तत्व होते हैं, जो बालों को अंदरूनी पोषण देते हैं। साथ ही बालों को चमकदार बनाने में मदद करते हैं।
अरंडी का तेल- अरंडी के तेल में ओमेगा-9 फैटी एसिड, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो बालों और स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं।
कौन सा तेल है फायदेमंद
बालों को लंबा और शाइनी बनाना चाहते हैं, तो आप रोजमेरी ऑयल लगाएं। इससे बालों में चमक आएगी और बालों की लेंथ भी बढ़ेगी। साथ ही रूखापन कम होगा। ड्राई हेयर के लिए ये तेल काफी फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर आपके बाल ऑयली है और लंबे नहीं होते। तो आप कैस्टर ऑयल लगाएं। अरंडी के तेल से बालों को सही पोषण मिलेगा और इससे बालों का झड़ना और टूटना काफी हद तक कम होगा।
कैसे लगाएं- इन दोनों तेलों को आप मिलाकर भी लगा सकते हैं। दोनों को बराबर मात्रा में मिलाएं और बालों की मालिश करें। आधे घंटे तक लगा रहने दें और फिर हेड वॉश करें। अरंडी का तेल आप गुनगुना करके डायरेक्ट भी लगा सकते हैं लेकिन रोजमेरी ऑयल में नारियल या जोजोबा ऑयल मिक्स करके ही लगाएं। इससे बालों को कोई नुकसान नहीं होगा और फायदेमंद रहेगा। कुछ हफ्तों तक लगातार बालों की मालिश करें आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा।
