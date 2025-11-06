Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीRosemary or Castor oil, which oil is beneficial for hair growth
रोजमेरी या कैस्टर ऑयल, बालों की ग्रोथ के लिए कौन सा तेल है फायदेमंद

रोजमेरी या कैस्टर ऑयल, बालों की ग्रोथ के लिए कौन सा तेल है फायदेमंद

संक्षेप: बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उन्हें पोषण मिलें, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे अच्छा और फायदेमंद तेल कौन सा है। चलिए बताते हैं अरंडी या रोजमेरी कौन सा तेल बेहतर है।

Thu, 6 Nov 2025 11:37 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बालों को चमकदार, लंबा, मजबूत, घना बनाने के लिए उन्हें पोषण देना काफी जरूरी है। तेल लगाने से बालों की जड़ों को नमी मिलती है और स्कैल्प स्ट्रॉन्ग होती है। तेल से बाल लंबे होते हैं और नए बाल भी उगते हैं। लेकिन क्या आप बालों में सही तेल लगा रहे हैं। सबसे अच्छे तेलों में से एक माने जाते हैं अरंडी या रोजमेरी का तेल। सालों से लोग इन्हें बालों में लगाते आ रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं दोनों में से कौन सा तेल बालों के लिए अच्छा और फायदेमंद होता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रोजमेरी ऑयल- रोजमेरी तेल में आयरन, कैल्शियम और विटामिन बी जैसे तत्व होते हैं, जो बालों को अंदरूनी पोषण देते हैं। साथ ही बालों को चमकदार बनाने में मदद करते हैं।

अरंडी का तेल- अरंडी के तेल में ओमेगा-9 फैटी एसिड, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो बालों और स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं।

कौन सा तेल है फायदेमंद

बालों को लंबा और शाइनी बनाना चाहते हैं, तो आप रोजमेरी ऑयल लगाएं। इससे बालों में चमक आएगी और बालों की लेंथ भी बढ़ेगी। साथ ही रूखापन कम होगा। ड्राई हेयर के लिए ये तेल काफी फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर आपके बाल ऑयली है और लंबे नहीं होते। तो आप कैस्टर ऑयल लगाएं। अरंडी के तेल से बालों को सही पोषण मिलेगा और इससे बालों का झड़ना और टूटना काफी हद तक कम होगा।

कैसे लगाएं- इन दोनों तेलों को आप मिलाकर भी लगा सकते हैं। दोनों को बराबर मात्रा में मिलाएं और बालों की मालिश करें। आधे घंटे तक लगा रहने दें और फिर हेड वॉश करें। अरंडी का तेल आप गुनगुना करके डायरेक्ट भी लगा सकते हैं लेकिन रोजमेरी ऑयल में नारियल या जोजोबा ऑयल मिक्स करके ही लगाएं। इससे बालों को कोई नुकसान नहीं होगा और फायदेमंद रहेगा। कुछ हफ्तों तक लगातार बालों की मालिश करें आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:कटरीना की तरह करें आई मेकअप, चेहरे की खूबसूरती में लग जाएंगे चार चांद
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।