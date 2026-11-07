Roop Chaudas: रूप चौदस पर चेहरा निखारेगा ये ट्रेडिशनल उबटन, नहाने से पहले ही लगा लें
रूप चौदस दिवाली के ठीक एक दिन पहले यानी छोटी दिवाली के दिन मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं नहाने के पहले उबटन लगाती है और अपने शरीर को निखारती है। इस मौके पर आप भी अपने लिए बनाएं ये ट्रेडिशनल उबटन।
दिवाली के ठीक एक दिन पहले रूप चौदस मनाया जाता है। इस दिन को छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी जैसे कई नामों से जाना जाता है और मनाया जाता है। लेकिन परंपरानुसार आज के दिन महिलाओं को नहाने के पहले शरीर पर उबटन का लेप लगाकर फिर नहाना चाहिए। सूर्योदय के पहले अभ्यंग स्नान की भी मान्यता है जो सुंदरता के साथ सेहत के लिए भी जरूरी मानी जाती है। तो इस रूप चौदस पर आप अपने चेहरे को निखारने के लिए ये उबटन बनाकर चेहरे और शरीर पर लगाएं।
रूप चौदस का उबटन बनाने के लिए क्या चाहिए
2 चम्मच गेंहू का आटा
2 चम्मच ओट्स का आटा
2 चम्मच दही
2 चम्मच गुलाब जल
चुटकीभर हल्दी
सरसों या नारियल का तेल
उबटन बनाने की विधि
- पारंपरिक उबटन उबटन बनाने के लिए गेंहू के आटे को लें और उस में चुटकीभर हल्दी डाल दें।
- साथ में ओट्स का आटा मिला लें। ओट्स के आटे में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और जो स्किन स्मूद बनाने में मदद करते हैं और सॉफ्ट करते हैं। जिन लोगों की स्किन सेंसेटिव है उनके लिए ओट्स का पाउडर अच्छा रहता है।
- अब इन दोनों आटे के मिक्सचर में दही डालें और साथ में गुलाब जल डालकर मिक्स कर लें।
- ध्यान रहे कि अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो दही की बजाय कच्चे दूध का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर है। वहीं जिन लोगों की स्किन ऑयली रहती है उनकी स्किन टेक्सचर पर दही ज्यादा अच्छे से काम करती है। एक्स्ट्रा ऑयल हटाती है और स्किन को सॉफ्ट बनाती है।
- सारी चीजों को मिक्स कर लें और चेहरे पर लगाएं।
उबटन लगाने का सही तरीका
- उबटन लगाने का सही तरीका भी पता होना जरूरी है। नहाने के ठीक पहले उबटन को चेहरे, हाथ-पैर, गर्दन हर जगह लगाया जाता है।
- फिर इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ा जाता है। जब ये करीब दस मिनट में सूखना शुरू कर देता है तो फिर हाथों पर हल्का सा सरसों का तेल या नारियल का तेल लगाएं।
- अब इन तेल लगे हाथों से चेहरे, गर्दन और हाथ-पैर की स्किन पर रगड़ें यानि स्क्रब करें। ऐसा करने से सारी डेड स्किन और गंदगी बाहर आ जाती है और स्किन फिर से दमकने लगती है।
- चूंकि मार्केट वाला सरसों का तेल स्किन पर कई बार नुकसान पहुंचा देता है इसलिए आप स्किन को सेफ रखने के लिए नारियल या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें।
- इसे चेहरे पर लगाएं और पिर उबटन को छुड़ाकर ठंडे पानी शरीर और चेहरे को साफ कर लें।
उबटन में मिलाएं और भी चीजें
आप स्किन के लिए उबटन बनाते समय इसमे और भी कई चीजों का इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे कच्चा दूध, चंदन पाउडर, बेसन, नींबू का रस वगैरह भी मिलाकर बना सकती हैं। ये पारंपरिक रिचुअल है जिसे फॉलो करना आपकी सुंदरता में बढ़ावा करता है। वैसे भी इतने दिनों तक घर की साफ-सफाई के चक्कर में महिलाएं खुद की देखभाल नहीं कर पातीं। ऐसे में ये परपंरा उनके रूप को निखारने में मदद करती है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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