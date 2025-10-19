Hindustan Hindi News
रूप चौदस पर चेहरे का नूर खिलेगा लगाएं ये चिरौंजी से बना खास फेस पैक
रूप चौदस पर चेहरे का नूर खिलेगा लगाएं ये चिरौंजी से बना खास फेस पैक

रूप चौदस पर चेहरे का नूर खिलेगा लगाएं ये चिरौंजी से बना खास फेस पैक

संक्षेप: Instant Glow Face Pack: दिवाली से पहले चेहरे पर दीये सी चमक चाहती हैं तो इस फेस पैक को जरूर लगा लें। रूप चौदस के दिन रूप निखारने का असली काम ये फेस पैक करेगा। सबसे खास बात कि इसे सप्ताह में एक से दो बार लगाने से स्किन में टाइटनेस और फर्मनेस दिखने लगेगी।

Sun, 19 Oct 2025 10:20 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
दिवाली 5 दिन का त्योहार है। जिसमे हर दिन बेहद खास है। धनतेरस के अगले दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है। जिसे और भी कई नामों और संस्कारों की वजह से जाना जाता है। जैसे कि छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी और रूप चौदस भी बोलते है। दिवाली के पहले घर की साफ-सफाई के साथ गंदगी को बाहर निकाला जाता है। वहीं छोटी दिवाली का दिन रूप चौदस के रूप में मनाते हैं। इस दिन महिलाएं अपने रूप-शृंगार को निखारती हैं। ये मान्यता बड़ी ही खास है और इसे पुराने समय से महिलाओं की केयर से जोड़कर देख सकते हैं। जब पूरे घर की साफ-सफाई करगे महिलाएं थक जाती हैं और उनका रूप कुछ फीका सा दिखने लगता है। तो दिवाली के ठीक एक दिन पहले वो उबटन लगाकर खास तरह का स्नान करती है। जिससे ना केवल शरीर साफ होता है बल्कि सारी थकान भी मिट जाती है। तो अगर आप ट्रेडिशनल हल्दी बेसन वाले उबटन के अलावा चेहरे पर कुछ लगाना चाहती हैं तो इस खास तरह के फेस पैक को बनाकर लगाएं। जो चेहरे को यंग और ग्लोइंग बनाने में मदद करेगा।

इंस्टेंट ग्लो फेस पैक बनाने के लिए सामान

दो चम्मच चिरौंजी

दो चम्मच बादाम का पाउडर

फ्लेक्स सीड जेल

शहद

केसर के कुछ धागे

दूध

फेस पैक बनाने का तरीका

  • इंस्टेंट ग्लो फेस पैक बनाने के लिए चिरौंजी को लेकर मिक्सी में पीस लें। या फिर किसी इमामदस्ते में अच्छी तरह से कूटकर महीन कर लें।
  • अब इसमे बादाम का पाउडर डालें। या फिर आप सरल तरीके से फेस पैक बनाना चाहती हैं तो बादाम और चिरौंजी को मिक्सी के जार में डालकर दूध की मदद से पेस्ट बना लें।
  • अब उसमे केसर के धागे, फ्लेक्स सीड जेल और थोड़ा सा हनी भी मिक्स कर दें। इन सारी चीजों को मिक्सी में डालकर पेस्ट तैयार कर लें।
  • बादाम और चिरौंजी का नेचुरल ऑयल रिलीज हो इसके लिए इसे पत्थर की कूटनी में कूटकर पेस्ट तैयार करें। इसमे शहद, केसर के रेशे और दूध डालकर तैयार करें

फेस पैक को लगाने का तरीका

चेहरे को अच्छी तरह से साफ करने के बाद इस फेस पैक को लगाएं। जब ये हल्का सा सूखने लगे तो हल्के हाथों से रब करते हुए मसाज करें फिर माइल्ड टेंपरेचर के पानी से वॉश करें। ये फेस पैक चेहरे को इंस्टेंट यूथफुल ग्लो देने में मदद करेगा।

Aparajita

Aparajita
Diwali Skin Care

