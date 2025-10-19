रूप चौदस पर चेहरे का नूर खिलेगा लगाएं ये चिरौंजी से बना खास फेस पैक

दिवाली 5 दिन का त्योहार है। जिसमे हर दिन बेहद खास है। धनतेरस के अगले दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है। जिसे और भी कई नामों और संस्कारों की वजह से जाना जाता है। जैसे कि छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी और रूप चौदस भी बोलते है। दिवाली के पहले घर की साफ-सफाई के साथ गंदगी को बाहर निकाला जाता है। वहीं छोटी दिवाली का दिन रूप चौदस के रूप में मनाते हैं। इस दिन महिलाएं अपने रूप-शृंगार को निखारती हैं। ये मान्यता बड़ी ही खास है और इसे पुराने समय से महिलाओं की केयर से जोड़कर देख सकते हैं। जब पूरे घर की साफ-सफाई करगे महिलाएं थक जाती हैं और उनका रूप कुछ फीका सा दिखने लगता है। तो दिवाली के ठीक एक दिन पहले वो उबटन लगाकर खास तरह का स्नान करती है। जिससे ना केवल शरीर साफ होता है बल्कि सारी थकान भी मिट जाती है। तो अगर आप ट्रेडिशनल हल्दी बेसन वाले उबटन के अलावा चेहरे पर कुछ लगाना चाहती हैं तो इस खास तरह के फेस पैक को बनाकर लगाएं। जो चेहरे को यंग और ग्लोइंग बनाने में मदद करेगा।