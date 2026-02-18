हेयरफॉल रोकने के लिए क्या है बाल धोने का सही तरीका, जानें कितनी बार करें वॉश

Hair Wash Tips: महिलाएं हो या फिर पुरुष, आजकल सभी गंजेपन का शिकार हो रहे हैं। इस समस्या से परेशान लोग हेयर केयर के बारे में अक्सर सर्च करते रहते हैं। यहां जानिए क्या है बाल धोने का सही तरीका और कितनी बार वॉश करना चाहिए।

हेयरफॉल की समस्या वैसे तो काफी कॉमन है, लेकिन इन दिनों बढ़ रही गंजेपन की शिकायत एक गंभीर दिक्कत है जिसपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वैसे तो गंजेपन की समस्या कई कारणों से से हो सकती है, जिनमें जेनेटिक रीजन शामिल है। इसके अलावा खानपान और प्रदूषण बाल झड़ने का कारण हो सकता है। हालांकि, कारण चाहें जो भी हो इस दिक्कत से बचाव पर ध्यान देना जरूरी है। कई बार गलत हेयर केयर के कारण भी ये बाल झड़ सकते हैं। बहुत से लोग इस रीजन को खोजना चाहते हैं कि आखिर हेयरफॉल रोकने के लिए बाल धोने का सही तरीका क्या है और कितनी बार हेयर वॉश करें। तो आइए इस आर्टिकल में जानते हैं।

क्या है बाल धोने का सही तरीका 1) ज्यादातर लोग बालों के सिरों को जरूरत से ज्यादा धोते हैं और स्कैल्प को कम धोते हैं। हालांकि, शैम्पू को सिर्फ स्कैल्प पर लगाएं और उंगलियों से सर्कुलर मोशन में मालिश करें। ऐसा करने से पोर्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है। बाल धोते समय झाग बालों की लंबाई तक पहुंचते हैं, जिससे बिना कुछ किए बालों के सिरे भी पूरी तरह से साफ हो जाते हैं।

2) कंडीशनर लगाते समय बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वह इसे भी स्कैल्प पर लगाते हैं।जबकि कंडीशनर बालों के बीच से लेकर सिरों तक लगाया जाता है। स्कैल्प पर कंडीशनर लगने से पोर्स बंद हो सकते हैं।

3) बालों को धोने के बाद बहुत लोग खासतौर से महिलाएं सिर को मोटे सूती तौलिए से जोर से रगड़ती हैं। जबकि पानी को हल्के से सोखने के लिए माइक्रोफाइबर तौलिए या पुरानी टी-शर्ट का इस्तेमाल करें। अगर ब्लो ड्रायर यूज करती हैं तो कूल सेटिंग पर रखें।

4) इसके अलावा हेयर वॉश से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गीले बाल सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। अगर आप शॉवर के नीचे उलझे हुए बालों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो बाल टूट सकते हैं या जड़ से निकल सकते हैं। इसलिए बालों को गीला करने से पहले उन्हें हल्के से ब्रश करें ताकि उलझनें दूर हो जाएं और गंदगी को निकलने में आसानी हो।