ब्यूटी हैक: ओपन पोर्स से परेशान हैं? मुल्तानी मिट्टी का ये आसान उपाय जान लें
खुले पोर्स और ऑयली स्किन से परेशान हैं? मुल्तानी मिट्टी और खस का सही इस्तेमाल त्वचा को गहराई से साफ कर सकता है। यह पोर्स को क्लीन करता है, ऑयल कंट्रोल करता है और स्किन को ठंडक भी देता है।
त्वचा की सबसे आम समस्याओं में से एक है खुले या बड़े दिखने वाले पोर्स। खासकर जिन लोगों की स्किन ऑयली या एक्ने-प्रोन होती है, उन्हें यह समस्या ज्यादा होती है। खुले पोर्स में गंदगी, तेल और डेड स्किन आसानी से जमा हो जाती है, जिससे पिंपल और ब्लैकहेड्स की समस्या बढ़ती है। ऐसे में मुल्तानी मिट्टी को एक आसान और प्राकृतिक उपाय माना जाता है। अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह स्किन को गहराई से साफ करने और पोर्स को कम दिखाने में मदद कर सकती है।
क्यों फायदेमंद है मुल्तानी मिट्टी ?
- मुल्तानी मिट्टी लंबे समय से स्किन केयर में इस्तेमाल की जाती रही है। इसमें ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं जो त्वचा से अतिरिक्त तेल को सोख लेते हैं और पोर्स के अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करते हैं।
- जब पोर्स के अंदर जमा तेल और धूल साफ हो जाती है, तो पोर्स साफ और छोटे दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी हल्के एक्ने को शांत करने और नई गंदगी जमा होने से रोकने में भी मदद करती है।
खस (Vetiver) क्यों है खास ?
- मुल्तानी मिट्टी के साथ अगर खस यानी वेटिवर मिलाया जाए, तो इसका असर और भी बेहतर हो सकता है। खस प्राकृतिक रूप से ठंडक देने वाला और त्वचा को शांत करने वाला माना जाता है।
- यह त्वचा की सूजन को कम करने, अतिरिक्त तेल को संतुलित करने और पोर्स के आसपास की स्किन को शांत रखने में मदद करता है। इससे पोर्स ज्यादा फैलने से बचते हैं और स्किन फ्रेश महसूस होती है।
कैसे बनाएं मुल्तानी मिट्टी और खस का फेस पैक
इस फेस पैक को बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले एक बाउल में एक से दो चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें। अब इसमें खस का पानी या खस पाउडर मिलाएं। गुलाबजल के साथ अच्छी तरह मिलाकर एक स्मूद पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने साफ चेहरे पर हल्के हाथों से लगा लें, खासकर उन जगहों पर जहां पोर्स ज्यादा दिखाई देते हैं।
सबसे जरूरी स्किन केयर टिप
मुल्तानी मिट्टी लगाते समय एक बात का खास ध्यान रखें कि फेस पैक को पूरी तरह सूखने ना दें। जब फेस पैक पूरी तरह सूखकर क्रैक करने लगता है, तो इससे त्वचा ज्यादा ड्राई हो सकती है और पोर्स और ज्यादा बड़े दिख सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि जब फेस पैक हल्का-सा सूखने लगे, तब ही चेहरे को सादे पानी से धो लें।
किन लोगों के लिए है फायदेमंद
मुल्तानी मिट्टी और खस का यह फेस पैक खासतौर पर ऑयली स्किन, एक्ने-प्रोन स्किन और खुले पोर्स की समस्या वाले लोगों के लिए अच्छा माना जाता है।
नोट: अगर इस फेस पैक का इस्तेमाल हफ्ते में एक या दो बार किया जाए, तो धीरे-धीरे त्वचा साफ, ठंडी और संतुलित महसूस होने लगती है। यह स्किन को बिना नुकसान पहुंचाए बेहतर बना सकता है। इसके अलावा यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है, चेहरे पर इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करें या फिर स्किन एक्सपर्ट से सलाह ले लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।