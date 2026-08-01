गलत तरीके से लगाते हैं बालों में तेल, तभी नहीं हो रहा फायदा! जानें क्या है सही मैथड
बालों में तेल लगाना फायदेमंद तो है, लेकिन गलत तरीके से लगाना उल्टा नुकसान भी कर सकता है। ज्यादातर लोगों को तेल लगाने का सही तरीका नहीं पता होता है, जिस वजह से उन्हें ऑयलिंग का कोई खास फायदा नहीं मिलता। तो चलिए सही तरीका जानते हैं-
बालों की कोई भी समस्या हो, दादी-नानी से सॉल्यूशन पूछेंगे तो वो एक ही बात कहेंगी- बालों में तेल लगाओ। हमारे इंडियन हेयर केयर रूटीन में तेल लगाना हमेशा से ही जरूरी माना जाता रहा है। हेयर ऑयलिंग के कई फायदे होते हैं। खासकर स्कैल्प को पोषण देना, रूखे बालों की कंडीशनिंग और स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाकर बालों की ग्रोथ में हेल्प करना। हालांकि सिर्फ तेल लगाना काफी नहीं होता है, बल्कि इसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं ये काफी मायने रखता है। अगर आप गलत तरीके से बालों में तेल लगाते हैं, तो बालों को ज्यादा नुकसान हो सकता है और कई बार तो हेयरफॉल भी खूब होता है। तो चलिए जानते हैं बालों में तेल अप्लाई करने का सही तरीका क्या है।
ज्यादातर लोग गलत तरीके से लगते हैं बालों में तेल
बालों में तेल लगाने के फायदे तो सभी जानते हैं, लेकिन गलत तरीके से अगर तेल लगाया जाए तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है; ये बात लोगों को पता नहीं होती है। लोग अक्सर थोड़ा सा तेल लेते हैं और उसे बालों की जड़ों पर तेज रगड़ते हुए लगाते हैं। उन्हें लगता है जितनी तेज रगड़कर मालिश करेंगे, तेल उतना ही जड़ों तक जाएगा और फायदा करेगा। जबकि ऐसा करने से बाल आपस में उलझ जाते हैं और उनकी जड़ें कमजोर होती है। इतना ही नहीं इससे हेयरफॉल भी काफी हो सकता है।
बालों में तेल लगाने का सही तरीका क्या है?
सबसे पहले तेल को हल्का सा गुनगुना कर लें, इससे वो बालों में अच्छी तरह एब्जॉर्ब होता है। ध्यान रहे तेल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। अब अपने बालों को कंघी की मदद से अच्छी तरह सुलझा लें। इसके बाद आपको रुई की छोटी सी बॉल लेनी है और इसकी मदद से बालों की जड़ों में तेल को अच्छी तरह अप्लाई कर लेना है। बालों के छोटे-छोटे सेक्शन बनाएं, जिससे पूरी स्कैल्प पर तेल लग सके।
इसके बाद आपको उंगलियों के पोरों से 5-10 मिनट के लिए बालों की मसाज करनी है। बहुत ज्यादा तेज बालों को ना रगड़ें, इससे बालों की जड़ें कमजोर होती हैं। आपको बस स्कैल्प पर हल्के हाथों से मसाज करनी है। बचा हुआ तेल आप बालों की लेंथ पर अप्लाई कर सकते हैं, इन्हें रगड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है।
तेल कितना लगाना चाहिए?
बहुत से लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा तेल लगाएंगे, बालों को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा इससे नुकसान ही होता है। ज्यादा तेल बालों से ठीक से निकल नहीं पाता है, जिससे बिल्ड अप हो सकता है और फिर शैंपू भी ज्यादा लगाना पड़ता है, जिससे बाल ड्राई हो सकते हैं। बस इतना तेल लें कि आप स्कैल्प पर अच्छी तरह लग जाए और थोड़ा बहुत आप बालों के ड्राई एंड्स पर भी लगा सकते हैं।
कितनी देर लगा रहने दें ऑयल
हेयरवॉश करने से आधा या एक घंटा पहले तेल लगाना काफी होता है। एक्सपर्ट्स की मानें हो रातभर के लिए रखने की जरूरत नहीं होती है, इससे बालों को कोई अतिरिक्त फायदा नहीं होता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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