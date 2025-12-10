हर स्किन टाइप के लिए नहीं है राइस वॉटर, जानें इसके साइड इफेक्ट्स
राइस वॉटर को स्किन के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन यह हर किसी की त्वचा को सूट नहीं करता। गलत तरीके या ज्यादा इस्तेमाल से इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं।
राइस वॉटर यानी चावल का पानी लंबे समय से एशियाई देशों में ब्यूटी रूटीन का हिस्सा रहा है। इसे त्वचा को साफ, ग्लोइंग और स्मूद बनाने के लिए नेचुरल टोनर या फेस पैक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया और घरेलू नुस्खों के चलते आज इसे ‘मैजिक स्किन केयर’ की तरह पेश किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर नेचुरल चीज हर किसी की स्किन के लिए फायदेमंद नहीं होती। राइस वॉटर भी ऐसा ही एक उपाय है जिसे बिना स्किन टाइप समझे इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता है। इसमें मौजूद स्टार्च, मिनरल्स और फर्मेंटेशन से बनने वाले तत्व कुछ लोगों की त्वचा को सूट नहीं करते। खासतौर पर सेंसिटिव, ऑयली या एक्ने-प्रोन स्किन पर यह जलन, पिंपल्स और ड्राईनेस जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है। इसलिए राइस वॉटर को इस्तेमाल करने से पहले इसके संभावित साइड इफेक्ट्स और अपनी त्वचा की जरूरतों को समझना बेहद जरूरी है।
- सबसे पहला साइड इफेक्ट है एलर्जी और जलन। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है, उनके चेहरे पर राइस वॉटर लगाने से लालिमा, खुजली या जलन हो सकती है। खासकर फर्मेंटेड राइस वॉटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है जो स्किन को इरिटेट कर सकता है।
- दूसरा बड़ा नुकसान है पिंपल्स और ब्रेकआउट्स। राइस वॉटर में मौजूद स्टार्च ऑयली और एक्ने-प्रोन स्किन के पोर्स को बंद कर सकता है। इससे ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स और मुंहासों की समस्या बढ़ने लगती है।
- राइस वॉटर का ज्यादा या रोजाना इस्तेमाल स्किन को ड्राई भी कर सकता है। यह त्वचा की नेचुरल ऑयल लेयर को कम कर देता है जिससे खिंचाव और रूखापन महसूस होता है। ड्राई स्किन वालों के लिए यह समस्या और बढ़ सकती है।
- इसके अलावा, अगर राइस वॉटर को सही तरीके से स्टोर ना किया जाए तो उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। पुराना या ज्यादा फर्मेंटेड राइस वॉटर लगाने से फंगल इंफेक्शन, रैशेज और स्किन इन्फेक्शन का खतरा रहता है।
- डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार, जिन लोगों को एक्जिमा, रोसैशिया या पहले से स्किन इंफेक्शन की समस्या है, उन्हें राइस वॉटर से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर इस्तेमाल करना ही हो तो पहले पैच टेस्ट करना और हफ्ते में 1–2 बार से ज्यादा ना लगाना बेहतर है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।