हर स्किन टाइप के लिए नहीं है राइस वॉटर, जानें इसके साइड इफेक्ट्स

राइस वॉटर यानी चावल का पानी लंबे समय से एशियाई देशों में ब्यूटी रूटीन का हिस्सा रहा है। इसे त्वचा को साफ, ग्लोइंग और स्मूद बनाने के लिए नेचुरल टोनर या फेस पैक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया और घरेलू नुस्खों के चलते आज इसे ‘मैजिक स्किन केयर’ की तरह पेश किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर नेचुरल चीज हर किसी की स्किन के लिए फायदेमंद नहीं होती। राइस वॉटर भी ऐसा ही एक उपाय है जिसे बिना स्किन टाइप समझे इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता है। इसमें मौजूद स्टार्च, मिनरल्स और फर्मेंटेशन से बनने वाले तत्व कुछ लोगों की त्वचा को सूट नहीं करते। खासतौर पर सेंसिटिव, ऑयली या एक्ने-प्रोन स्किन पर यह जलन, पिंपल्स और ड्राईनेस जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है। इसलिए राइस वॉटर को इस्तेमाल करने से पहले इसके संभावित साइड इफेक्ट्स और अपनी त्वचा की जरूरतों को समझना बेहद जरूरी है।