चेहरे के अनवांटेड हेयर को घर में रिमूव करने का नुस्खा, पार्लर के पैसे बचेंगे
चेहरे पर उगे अनचाहे बालों को लेकर महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। इन फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए वो हर हफ्ते पार्लर के चक्कर लगाती हैं और सैकड़ों रुपये भी खर्च करती हैं। लेकिन ये होम रेमेडी फेशियल हेयर को घर में रिमूव कर देगी।
फेशियल हेयर को हटाने के लिए काफी सारी लेडीज हर हफ्ते पार्लर के चक्कर लगाती हैं। हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से निकलने वाले बाल जो चिन एरिया के नीचे, अपर लिप्स पर और चिक्स के साइड में काफी ज्यादा गहरे रंग के नजर आने लगते हैं। इन बालों की वजह से महिलाएं शर्मिंदा होती हैं और पार्लर के चक्कर लगाती हैं। लेकिन इन फेशियल हेयर को घर में रिमूव करने का कमाल का नुस्खा सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर ने शेयर किया है। जिसे लगाकर आप भी ट्राई कर सकती हैं।
कंटेट क्रिएटर ने शेयर किया नुस्खा
वैसे तो सोशल मीडिया पर काफी सारे क्रिएटर्स फेशियल हेयर रिमूव करने का हैक शेयर करते रहते हैं। वहीं सलोनी खुराना ने चेहरे पर लगाकर इस होम रेमेडी को शेयर किया है। जिसमे फिटकरी पाउडर और गुड़ के साथ मिलाकर पैक तैयार किया है।
फेशियल हेयर रिमूव करने वाला पैक बनाने की सामग्री
फिटकरी पाउडर
गुड़
बेसन
आटा
नींबू का रस
विनेगर
फेस पैक बनाने के लिए लोहे के तवे को गर्म करें और उस पर फिटकरी पाउडर डाल दें। जैसे ही फिटकरी मेल्ट होने लगे तो उसमे गुड़ एक चम्मच डाल दें। साथ ही चम्मच से मिक्स करते हुए उसी में एक चम्मच आटा और एक चम्मच बेसन भी डाल दें। सारी चीजें तवे पर सूखने लगेंगी इसलिए विनेगर डालकर मिक्स करें और पेस्ट बना लें। ये पेस्ट बिल्कुल सूखा सा चिपचिपा सा बनेगा। तो थोड़ा और विनेगर डाल कर पेस्ट बना लें। बस तैयार हो जाएगा पेस्ट।
इस पेस्ट को ठंडा कर लें और फिर स्किन पर लगाएं। ध्यान रहे कि ये गर्म ना हो नहीं तो चेहरे की सॉफ्ट स्किन जल जाएगी। पैक की मोटी लेयर चेहरे पर लगाएं।
अब जिन जगहों पर हेयर ग्रोथ है चेहरे के उन हिस्सों पर लगाएं और दस मिनट सूखने दें।
फिर हाथों से रगड़कर छुड़ाएं। चूंकि चेहरे पर बाल हैं इसलिए रगड़ने पर हल्का दर्द होगा इसलिए धीरे-धीरे स्किन को रब करें। जिससे फेशियल हेयर निकल जाएं। इस रेमेडी को घर में लगाकर आसानी से फेशियल हेयर रिमूव किए जा सकते हैं।
हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से बढ़ते हैं फेशियल हेयर
हार्मोंस में गड़बड़ी होने पर चेहरे पर अनचाहे बालों की ग्रोथ तेज हो जाती है। जिससे निपटने के लिए जरूरी है कि खानपान और लाइफस्टाइल में जरूरी बदलाव किए जाएं और साथ ही हार्मोंस को रेगुलेट करें। जिससे इन फेशियल हेयर की ग्रोथ कम हो जाए। हेयर ग्रोथ कम होने पर घरेलू नुस्खे ज्यादा आसानी से असर दिखाएंगे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।