मधु चोपड़ा ने बताया धूप से झुलसे चेहरे पर चमक लाने का असरदार नुस्खा, 2 शेड आएगा गोरापन
De tan face pack: धूप और गर्मी से चेहरे का निखार खो गया है तो इस होममेड फेस पैक को बनाकर चेहरे पर लगाएं। प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने लाइव एक्जाम्पल देकर दिखाया फेस फैक कैसे इफेक्टिव तरीके से काम करेगा।
गर्मियों में अक्सर चेहरे का निखार गायब हो जाता है। स्किन टैन हो जाती है और लगभग दो से तीन शेड फेयरनेस चली जाती है। यहीं नहीं टैनिंग से कई बार चेहरे पर पैच नजर आने लगते हैं जो काफी भद्दे दिखते हैं। इन पैजेस और टैनिंग, सांवलेपन को खत्म करने के लिए प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने बहुत ही सिंपल सा फेस पैक शेयर किया है और साथ ही अपनी भाभी का लाइव एक्जाम्पल दिया है। जिसे देखकर आप को भी स्किन चमकाने का मोटिवेशन मिलेगा। नोट कर लें इंग्रीडिएंट्स और बना लें फैस टैनिंग रिमूव करने वाला इफेक्टिव फेस मास्क, जो चेहरे की खोई चमक लौटाएगा।
एंटी टैनिंग फेस मास्क घर पर बनाएं
प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा अक्सर होम रेमेडी शेयर करती हैं। जिससे चेहरे का निखार बना रहे। तेज झुलसाती धूप में जिन महिलाओं के चेहरे पर टैनिंग आ जाती है वो घर पर कैसे अपना निखार वापस पाएं, इसके लिए भी होममेड फेस पैक शेयर किया है। जिसे बनाने के लिए किचन के बस इन सामान की जरूरत होगी।
चावल का आटा या पका हुआ चावल
नींबू का रस
ठंडा दूध
गुलाबजल
कॉफी
- किसी कांच के बाउल में बस चावल का आटा लें। अगर चावल का आटा नहीं है तो पका हुआ ओवरराइप चावल लें।
- इसमे थोड़ा सा ठंडा दूध डालें। साथ ही आधा चम्मच गुलाब जल और आधा चम्मच नींबू का रस डाल दें।
- एक पाउच यानी एक चम्मच कॉफी पाउडर डाल दें।
- बस इन सारी चीजों को मिलाकर पेस्ट बना लें।
- अगर चावल के आटे की बजाय पके चावलों को लिया है तो उसे पीसकर पेस्ट बना लें।
- चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन कर लें। जिससे स्किन पर डर्ट या फिर मेकअप के पार्टिकल्स ना रहें। अच्छी तरह से साफ फेस पर इस फेस मास्क को लगाएं।
- बस इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और करीब बीस मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद पानी से फेस को धोकर साफ कर लें।
- फेस की टैनिंग खत्म करनी है तो रोजाना इस फेस पैक को लगाकर चेहरे को वॉश करें। कुछ दिनों में चेहरे की जो चमक खो गई थी वो वापस लौट आएगी और टैनिंग चली जाएगी।
ड्राई स्किन के लिए कैसे बनाएं फेस पैक
अगर किसी की स्किन ड्राई है तो मधु चोपड़ा ने बताया कि उसे नींबू की बजाय दही डालकर इस फेस पैक को तैयार करना चाहिए।
वहीं ऑयली स्किन वालों को नींबू का इस्तेमाल इस फेस पैक में करना है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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