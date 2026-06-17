₹10 की फिटकरी और दूध से नेचुरली हटाएं चेहरे के बाल, वैक्सिंग-थ्रेडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी!

चेहरे के बाल रिमूव करने के लिए कोई सस्ता और नेचुरल विकल्प ढूंढ रही हैं, तो ये दूध और फिटकरी वाली रेमेडी आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपके बालों की ग्रोथ हमेशा के लिए कम हो जाएगी।

अपने चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। लेकिन कई बार सिर्फ अनचाहे बालों की वजह से फेस की खूबसूरती उतनी खिलकर नहीं आती। यूं तो इसके लिए पार्लर में वैक्सिंग और थ्रेडिंग जैसे तमाम तरीके मौजूद हैं, लेकिन फेस के लिए लोग घरेलू नुस्खों पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ऐसा कुछ जो फ्री में भी हो जाए और स्किन को किसी तरह का कोई नुकसान भी ना हो। ऐसी ही एक रेमेडी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दूध और फिटकरी वाला ये नुस्खा आपके अनवांटेड फेशियल हेयर्स को तो रिमूव करेगा है, साथ में रेगुलर इस्तेमाल से उनकी ग्रोथ भी कम हो जाएगी। बेस्ट बात है कि ये पूरी तरह नेचुरल है और इससे आप अपने हाथ-पैरों के बाल भी रिमूव कर सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे-

बिना थ्रेडिंग, बिना वैक्सिंग के हटाएं फेशियल हेयर किन चीजों की होगी जरुरत? अगर आपके चेहरे पर बालों की ग्रोथ काफी ज्यादा है, तो ये घरेलू नुस्खा उन्हें हमेशा के लिए रिमूव करने में मदद कर सकता है। इसके लिए आपको फिटकरी का टुकड़ा, मिल्क पाउडर (सूखा दूध), चीनी, गुलाब जल, ग्लिसरीन और थोड़े से बेसन की जरूरत होगी। हालांकि अगर आपके पास ज्यादा चीजें नहीं है, तो सिर्फ फिटकरी और मिल्क पाउडर के पेस्ट से भी काम हो जाएगा।

फिटकरी से चेहरे के बालों को नेचुरली रिमूव करें सबसे पहले गैस पर एक नॉन स्टिक पैन चढ़ाएं, फिर इसमें फिटकरी का टुकड़ा डालें। जैसे ही आप इसे गर्म पैन पर डालेंगी, ये पिघलकर चिपकना शुरू हो जाएगी। इसी तरह आपको फिटकरी का पूरा टुकड़ा मेल्ट कर लेना है। ये बहुत जरूरी स्टेप है, इसी तरह फिटकरी का पाउडर आपको तैयार करना है। हालांकि अगर आपके पास फिटकरी का पाउडर है, तो गर्म तवे पर आप उसे भी मेल्ट कर सकती हैं।

फिर इसे ठंडा होने दें और एक मिक्सर में डालकर पीस लें। अब इसे किसी छलनी की मदद से छान लें और बारीक पाउडर को एक कंटेनर में भर कर रख लें। फिटकरी में एक ऐसा नेचुरल कंपाउंड मौजूद होता है, जो बालों की ग्रोथ को कम करने और यहां तक कि झुर्रियों को कम करने में भी मदद करता है।

किस तरफ इस्तेमाल करना है फिटकरी का पाउडर इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले बाउल में एक चम्मच मिल्क पाउडर लें और उसमें गुलाब जल मिलाकर एक पेस्ट बना लें। ताजा दूध हम इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिटकरी मिलाने से वो फट जाता है। अब मिल्क पाउडर वाले घोल में एक चम्मच के करीब ही फिटकरी का पाउडर मिला दें। इस मिक्सचर को यूं ही आप अपने चेहरे और हाथों पर अप्लाई कर सकती हैं।

हालांकि अगर एक चम्मच चीनी, बेसन और थोड़ी सी ग्लिसरीन भी एड ए दें, तो रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। चीनी भी हेयर ग्रोथ को कम करने में मदद करती हैं, वहीं बेसन एक्सफोलिएशन और हेयर रिमूवल में मदद करता है। स्किन ज्यादा ड्राई ना हो, इसलिए ग्लिसरीन मिलाना बेहतर रहता है।

कितनी देर और कब कब लगाना है? इस मिक्सचर को अपने साफ चेहरे या हाथ-पैरों पर अच्छी तरह अप्लाई करें, फिर लगभग 10-15 मिनट के लिए रहने दें। इसके बाद बालों की उल्टी दिशा में मसाज करें और साफ पानी से वॉश कर लें। अगर बहुत ज्यादा बाल हैं, तो इसे आप हफ्ते में दो बार इस्तेमाल कर सकती हैं।

जरूरी बात: कोई भी रेमेडी ट्राई करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। खासकर अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है, तो बिना पैच टेस्ट के कोई भी नुस्खा ना आजमाएं।

नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।