शिवांगी देसाई ने बताया पसीने से मैली हो गई गर्दन को साफ करने का अचूक नुस्खा, ट्राई करते ही दिखेगा असर
Black Neck Removal Home Remedy: पसीने और मैल से काली हो चुकी गर्दन को साफ करने का असरदार नुस्खा आजमाकर देखें। इससे केवल गर्दन ही नहीं आप घुटने, जांघ और कोहनी का कालापन भी साफ कर सकती हैं।
पसीना और गंदगी शरीर पर जमना गर्मियों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। बॉडी के कुछ हिस्से पर तो ये इतना गहराई से जमा हो जाती हैं कि साफ करना भी मुश्किल हो जाता है और धीरे-धीरे काली गंदी परत सी जम जाती है। गर्दन में इसी तरह की मैल अगर जमा हो गई तो काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये देसी घर का नुस्खा ट्राई करेंगे। जिससे आपको फर्क पहली बार में ही नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप काली और मैली गर्दन से शर्मिंदा है तो इस देसी नुस्खे को जरूर आजमाएं। गर्दन ही नहीं इस देसी नुस्खे वाले पैक को आप घुटने और कोहनी के आसपास जमा गंदगी, मैल और कालेपन को साफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। लड़कियां जो गर्मियों में शार्ट्स और स्लीवलेस पहनने का सपना देखती हैं वो घुटने के आसपास की स्किन और कोहनी के आसपास की स्किन इससे साफ कर लें। काली-मैली गर्दन चमकाने का ये नुस्खा हेल्थ कोच शिवांगी देसाई ने शेयर किया है। जिसे आप भी ट्राई करके देखें।
शिवांगी देसाई ने बताया काली गर्दन को चमकाने का नुस्खा
पसीने, धूल-मिट्टी की परत जब गर्दन पर जमा हो जाती है तो वहां पर जबरदस्त कालापन दिखने लगता है। जिसे अगर टाइम टू टाइम साफ ना किया जाए तो ये किसी परत की तरह जम जाएगा और नेचुरल स्किन जैसा दिखने लगेगा। तो इस काली गर्दन को चमकाने के लिए बस इस देसी नुस्खे वाले पैक को लगाएं।
कैसे बनाएं काली गर्दन चमकाने वाला पैक
इस पैक को बनाने के लिए बस 2 चीजों की ही जरूरत होगी।
बेकिंग सोडा
नारियल का तेल
एक चम्मच बेकिंग सोडा लेकर उसमे दो चम्मच नारियल का तेल मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब गर्दन को अच्छी तरह से वॉश करके धूल-मिट्टी और पसीने की लेयर को निकाल दें। अच्छी तरह से पोंछकर सुखा लें और फिर तैयार बेकिंग सोडा और नारियल के तेल के पैक को गर्दन के पीछे वाले काले हिस्से पर लगा लें।
अब इस पैक को करीब 20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर किसी टॉवल को पानी से गीला करके पोंछ कर साफ कर लें।
सप्ताह में दो से तीन बार इस तरह पैक बनाकर लगाएंगे तो लगातार दो से तीन महीने बाद अच्छा इफेक्ट दिखने लगेगा।
कोकोनट वाटर स्किन के कलर को रिस्टोर करता है और बेकिंग सोडा डार्क स्पॉट और पैच को कम करने में मदद करता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर आपकी काली और गंदी हो गई गर्दन की स्किन को साफ करने में मदद करेगा। लेकिन ध्यान रहे कि इसे चेहरे जैसे सॉफ्ट और सेंसेटिव स्किन पर लगाने की गलती ना करें। लेकिन गर्दन के पीछे का हिस्सा, घुटने और कोहनी जैसे हार्ड स्किन पर जमा गंदगी को साफ करने के लिए इस देसी पैक का इस्तेमाल अच्छा है और ये मैल को साफ करने में मदद करेगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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