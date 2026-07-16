Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महंगे हेयर स्प्रे नहीं, घर की इन साधारण चीजों से बेबी हेयर्स को करें सेट

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Baby Hair Set Karne ke Tarike: हेयर स्टाइल बनाने के बाद अगर छोटे-छोटे बाल बार-बार बाहर निकल आते हैं, तो पूरा लुक बिगड़ जाता है। एक आसान घरेलू हैक की मदद से इन्हें कुछ ही मिनटों में सलीके से सेट कर सकते हैं।

महंगे हेयर स्प्रे नहीं, घर की इन साधारण चीजों से बेबी हेयर्स को करें सेट

कई बार बाल अच्छी तरह संवर जाते हैं, लेकिन माथे और कानों के पास निकले छोटे-छोटे बाल पूरा लुक बिगाड़ देते हैं। हल्की हवा चले, हेलमेट पहन लें या कुछ देर बाहर निकल जाएं, तो यही छोटे बाल खड़े होकर बिखरे हुए दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में लोग तरह-तरह के हेयर स्प्रे और स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका असर हमेशा लंबे समय तक नहीं रहता।

अच्छी बात यह है कि घर में मौजूद कुछ साधारण चीजों की मदद से भी इन छोटे बालों को आसानी से सेट किया जा सकता है। ये उपाय बालों को चिपचिपा किए बिना उन्हें व्यवस्थित दिखाने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही आसान घरेलू तरीके।

छोटे बाल बार-बार खड़े क्यों हो जाते हैं?

जब नए बाल निकलते हैं, तब वे आकार में छोटे होते हैं। इसके अलावा रूखेपन, टूटे हुए बाल, नमी या हवा की वजह से भी ये आसानी से खड़े हो जाते हैं।

ये भी पढ़ें:आईब्रो को काजल से मोटा ना करें लगाएं ये तेल, दोबारा से हो जाएगी घनी

1. एलोवेरा का ताजा गूदा लगाएं

अगर घर में एलोवेरा का पौधा है, तो उसका ताजा गूदा निकाल लें। बहुत थोड़ी मात्रा उंगलियों पर लेकर छोटे बालों पर हल्के हाथ से लगाएं। इससे बाल कुछ समय तक मैनेजेबल रहते हैं और हल्की चमक भी मिलती है।

2. नारियल के तेल की एक-दो बूंद

हथेली पर सिर्फ एक या दो बूंद नारियल का तेल लें। दोनों हथेलियों को रगड़कर छोटे बालों पर हल्के हाथ से फेरें। तेल ज्यादा ना लगाएं, वरना बाल चिपचिपे दिखेंगे।

3. साफ टूथब्रश से करें सेट

एक साफ और सूखा टूथब्रश लें। उस पर थोड़ा-सा एलोवेरा या हल्का तेल लगाकर छोटे बालों को नीचे की ओर सुलझाएं। इससे बाल ज्यादा व्यवस्थित दिखते हैं।

ये भी पढ़ें:नहाते वक्त बाल हो जाते हैं गीले तो लगाएं ये DIY कैप, रहेंगे सूखे

4. गुलाब जल और एलोवेरा मिलाकर लगाएं

एक छोटा चम्मच एलोवेरा में कुछ बूंद गुलाब जल मिलाएं। इसे छोटे बालों पर हल्का लगाएं। इससे बालों को हल्की नमी मिलती है और वे बिखरे हुए कम दिखते हैं।

5. रात में बालों की देखभाल करें

सोने से पहले बालों में हल्का तेल लगाकर ढीली चोटी बना लें। सुबह बाल कम उलझे हुए और ज्यादा मैनेजेबल दिखाई देंगे।

ये भी पढ़ें:बारिश में मुट्ठीभर टूट रहे हैं बाल? तुलसी का ये नुस्खा दिखाएगा कमाल

इन बातों का भी रखें ध्यान

  • बार-बार बालों में हाथ ना फेरें।
  • बहुत ज्यादा गर्म हवा वाले सुखाने वाले टूल्स का इस्तेमाल कम करें।
  • बालों को जरूरत से ज्यादा कसकर ना बांधें।
  • संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी भी बालों की सेहत के लिए जरूरी है।

क्या ये उपाय हमेशा काम करेंगे?

इन घरेलू उपायों से छोटे बालों को कुछ समय तक व्यवस्थित रखने में मदद मिल सकती है। अगर बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं या लगातार नए छोटे बाल निकल रहे हैं, तो इसकी वजह जानने के लिए एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर रहेगा।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Hair Care Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।