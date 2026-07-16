महंगे हेयर स्प्रे नहीं, घर की इन साधारण चीजों से बेबी हेयर्स को करें सेट
Baby Hair Set Karne ke Tarike: हेयर स्टाइल बनाने के बाद अगर छोटे-छोटे बाल बार-बार बाहर निकल आते हैं, तो पूरा लुक बिगड़ जाता है। एक आसान घरेलू हैक की मदद से इन्हें कुछ ही मिनटों में सलीके से सेट कर सकते हैं।
कई बार बाल अच्छी तरह संवर जाते हैं, लेकिन माथे और कानों के पास निकले छोटे-छोटे बाल पूरा लुक बिगाड़ देते हैं। हल्की हवा चले, हेलमेट पहन लें या कुछ देर बाहर निकल जाएं, तो यही छोटे बाल खड़े होकर बिखरे हुए दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में लोग तरह-तरह के हेयर स्प्रे और स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका असर हमेशा लंबे समय तक नहीं रहता।
अच्छी बात यह है कि घर में मौजूद कुछ साधारण चीजों की मदद से भी इन छोटे बालों को आसानी से सेट किया जा सकता है। ये उपाय बालों को चिपचिपा किए बिना उन्हें व्यवस्थित दिखाने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही आसान घरेलू तरीके।
छोटे बाल बार-बार खड़े क्यों हो जाते हैं?
जब नए बाल निकलते हैं, तब वे आकार में छोटे होते हैं। इसके अलावा रूखेपन, टूटे हुए बाल, नमी या हवा की वजह से भी ये आसानी से खड़े हो जाते हैं।
1. एलोवेरा का ताजा गूदा लगाएं
अगर घर में एलोवेरा का पौधा है, तो उसका ताजा गूदा निकाल लें। बहुत थोड़ी मात्रा उंगलियों पर लेकर छोटे बालों पर हल्के हाथ से लगाएं। इससे बाल कुछ समय तक मैनेजेबल रहते हैं और हल्की चमक भी मिलती है।
2. नारियल के तेल की एक-दो बूंद
हथेली पर सिर्फ एक या दो बूंद नारियल का तेल लें। दोनों हथेलियों को रगड़कर छोटे बालों पर हल्के हाथ से फेरें। तेल ज्यादा ना लगाएं, वरना बाल चिपचिपे दिखेंगे।
3. साफ टूथब्रश से करें सेट
एक साफ और सूखा टूथब्रश लें। उस पर थोड़ा-सा एलोवेरा या हल्का तेल लगाकर छोटे बालों को नीचे की ओर सुलझाएं। इससे बाल ज्यादा व्यवस्थित दिखते हैं।
4. गुलाब जल और एलोवेरा मिलाकर लगाएं
एक छोटा चम्मच एलोवेरा में कुछ बूंद गुलाब जल मिलाएं। इसे छोटे बालों पर हल्का लगाएं। इससे बालों को हल्की नमी मिलती है और वे बिखरे हुए कम दिखते हैं।
5. रात में बालों की देखभाल करें
सोने से पहले बालों में हल्का तेल लगाकर ढीली चोटी बना लें। सुबह बाल कम उलझे हुए और ज्यादा मैनेजेबल दिखाई देंगे।
इन बातों का भी रखें ध्यान
- बार-बार बालों में हाथ ना फेरें।
- बहुत ज्यादा गर्म हवा वाले सुखाने वाले टूल्स का इस्तेमाल कम करें।
- बालों को जरूरत से ज्यादा कसकर ना बांधें।
- संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी भी बालों की सेहत के लिए जरूरी है।
क्या ये उपाय हमेशा काम करेंगे?
इन घरेलू उपायों से छोटे बालों को कुछ समय तक व्यवस्थित रखने में मदद मिल सकती है। अगर बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं या लगातार नए छोटे बाल निकल रहे हैं, तो इसकी वजह जानने के लिए एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर रहेगा।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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