महंगे प्रोडक्ट्स नहीं, रवीना टंडन अपनाती हैं ये नेचुरल ट्रिक खूबसूरत हाथों के लिए!

Raveena Tandon Natural Beauty Hack: बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन अपनी ग्लोइंग स्किन और नेचुरल ब्यूटी के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने खूबसूरत और मुलायम हाथों का एक सीक्रेट शेयर किया है जो किसी महंगे प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि आपकी रसोई में मौजूद दो साधारण चीजों से जुड़ा है। रवीना का यह DIY beauty hack सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो चुका है क्योंकि यह ना केवल आसान है बल्कि पूरी तरह नेचुरल भी है। इस घरेलू नुस्खे में उन्होंने इस्तेमाल किया है ऑलिव ऑयल (Olive Oil) और नमक (Salt) जो मिलकर हाथों को गहराई से मॉइस्चराइज करते हैं और उन्हें रफनेस से बचाते हैं। रवीना का मानना है कि अगर आप नियमित रूप से इस हैंड स्क्रब को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हथेलियां हमेशा मुलायम और चमकदार रहेंगी।