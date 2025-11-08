Hindustan Hindi News
महंगे प्रोडक्ट्स नहीं, रवीना टंडन अपनाती हैं ये नेचुरल ट्रिक खूबसूरत हाथों के लिए!

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन अपनी नेचुरल ब्यूटी और ग्लोइंग स्किन के लिए जानी जाती हैं।उन्होंने अपने मुलायम और खूबसूरत हाथों का सीक्रेट शेयर किया, जो एक बेहद आसान और नेचुरल घरेलू तरीका है।

Sat, 8 Nov 2025 05:57 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Raveena Tandon Natural Beauty Hack: बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन अपनी ग्लोइंग स्किन और नेचुरल ब्यूटी के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने खूबसूरत और मुलायम हाथों का एक सीक्रेट शेयर किया है जो किसी महंगे प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि आपकी रसोई में मौजूद दो साधारण चीजों से जुड़ा है। रवीना का यह DIY beauty hack सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो चुका है क्योंकि यह ना केवल आसान है बल्कि पूरी तरह नेचुरल भी है। इस घरेलू नुस्खे में उन्होंने इस्तेमाल किया है ऑलिव ऑयल (Olive Oil) और नमक (Salt) जो मिलकर हाथों को गहराई से मॉइस्चराइज करते हैं और उन्हें रफनेस से बचाते हैं। रवीना का मानना है कि अगर आप नियमित रूप से इस हैंड स्क्रब को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हथेलियां हमेशा मुलायम और चमकदार रहेंगी।

रवीना टंडन का हैंड केयर हैक (Step-by-Step Guide):

  • दो इंग्रेडिएंट लें – एक टीस्पून ऑलिव ऑयल और आधा टीस्पून नमक।
  • दोनों को अच्छी तरह मिलाएं ताकि एक हल्का स्क्रब जैसा मिश्रण तैयार हो जाए।
  • इस मिश्रण को हथेलियों और हाथों पर हल्के हाथों से रगड़ें – लगभग 2 से 3 मिनट तक।
  • गुनगुने पानी से धो लें और हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं।
  • नियमित रूप से सप्ताह में 2-3 बार इस्तेमाल करें – परिणाम खुद देखेंगे।

यह हैक कैसे असरदार है:

  • ऑलिव ऑयल हाथों को गहराई से पोषण देता है और त्वचा को ड्राइनेस से बचाता है।
  • नमक एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है जो डेड स्किन हटाकर त्वचा को स्मूद बनाता है।
  • दोनों का संयोजन त्वचा को रिपेयर कर उसे नेचुरल सॉफ्टनेस देता है।

असरदार: रवीना टंडन का यह आसान घरेलू हैंड केयर हैक सर्दियों या ड्राई मौसम में बेहद असरदार है। सिर्फ ऑलिव ऑयल और नमक से बना यह नेचुरल स्क्रब हाथों को नरम, चमकदार और स्वस्थ बनाए रखता है- बिल्कुल बिना किसी कैमिकल के।

