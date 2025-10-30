हेयर फॉल और ड्राइनेस से परेशान? अपनाएं रवीना टंडन का नेचुरल फॉर्मूला!

सर्दियों में बालों का रूखापन, फ्रिज और टूटना आम समस्या बन जाती है। इस मौसम में बालों को नेचुरल मॉइश्चर की जरूरत होती है जिसे बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन अपने घरेलू हेयर केयर हैक से पूरा करती हैं। रवीना अक्सर घरेलू नुस्खे शेयर करती रहती हैं और उनका ये हैक भी खूब वायरल हो चुका है। इसके लिए तीन चीजें चाहिए- एलोवेरा जेल, ऑलिव ऑयल और विटामिन E कैप्सूल। ये तीनों चीजें मिलकर बालों को नमी, मजबूती और नेचुरल शाइन देती हैं। रवीना का कहना है कि यह मिश्रण बालों को ठंड के मौसम में हेल्दी और सॉफ्ट बनाए रखने में मदद करता है।