हेयर फॉल और ड्राइनेस से परेशान? अपनाएं रवीना टंडन का नेचुरल फॉर्मूला!

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने सर्दियों में बालों को हेल्दी और मॉइस्चराइज रखने के लिए एक आसान घरेलू नुस्खा बताया है। इसे आप आसानी से अपने हेयर केयर रूटीन शामिल कर सकते हैं।

Thu, 30 Oct 2025 03:43 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों में बालों का रूखापन, फ्रिज और टूटना आम समस्या बन जाती है। इस मौसम में बालों को नेचुरल मॉइश्चर की जरूरत होती है जिसे बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन अपने घरेलू हेयर केयर हैक से पूरा करती हैं। रवीना अक्सर घरेलू नुस्खे शेयर करती रहती हैं और उनका ये हैक भी खूब वायरल हो चुका है। इसके लिए तीन चीजें चाहिए- एलोवेरा जेल, ऑलिव ऑयल और विटामिन E कैप्सूल। ये तीनों चीजें मिलकर बालों को नमी, मजबूती और नेचुरल शाइन देती हैं। रवीना का कहना है कि यह मिश्रण बालों को ठंड के मौसम में हेल्दी और सॉफ्ट बनाए रखने में मदद करता है।

रवीना टंडन का हेयर केयर फॉर्मूला: आसान स्टेप्स में तैयार करें

  • सामग्री लें: 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 विटामिन E कैप्सूल लें। (आप चाहें तो इसमें थोड़ा नारियल तेल भी मिला सकते हैं।)
  • मिश्रण तैयार करें: सभी सामग्री को एक बाउल में अच्छे से मिलाएं जब तक एक स्मूद पेस्ट ना बन जाए।
  • लगाने का तरीका: इस मिश्रण को बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक लगाएं। 30–40 मिनट तक छोड़ दें, फिर हल्के शैम्पू से धो लें।
  • कितनी बार करें: हफ्ते में 1–2 बार लगाने से बालों की ड्राईनेस और डैमेज में स्पष्ट फर्क दिखेगा।
  • फायदे: एलोवेरा स्कैल्प को कूलिंग और हाइड्रेशन देता है तो वहीं, ऑलिव ऑयल बालों की नमी बरकरार रखता है। विटामिन E बालों को टूटने से बचाता है और इनकी चमक भी बढ़ाता है।

आसान और असरदार: रवीना टंडन का यह आसान DIY हेयर केयर हैक सर्दियों में बालों को रूखेपन से बचाने का परफेक्ट तरीका है। एलोवेरा, ऑलिव ऑयल और विटामिन E का यह मिश्रण बालों में नमी, मजबूती और नेचुरल चमक लाता है- जिससे बाल मुलायम और हेल्दी बनते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
