आंखों के नीचे हो गए हैं डार्क सर्कल? रानी मुखर्जी की ये 3 फेशियल एक्सरसाइज ट्राई करें

संक्षेप: मेकअप एंड ब्यूटी कोच मनीषा चोपड़ा बताती हैं कि एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने भी अपने डार्क सर्कल खत्म करने के लिए फेशियल एक्सरसाइज का ही सहारा लिया था। आइए देखते हैं 3 सिंपल सी एक्सरसाइज जो आप अपने रूटीन में शामिल कर सकती हैं।

आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बढ़ता स्क्रीन टाइम, नींद पूरी ना होना, दुनिया भर का स्ट्रेस और भी कई वजह इनके पीछे जिम्मेदार है। खैर, जो भी हो देखने में ये बड़े खराब लगते हैं। आपकी स्किन भले ही कितनी भी ग्लोइंग हो, अगर डार्क सर्कल हो गए हैं तो चेहरा डल ही लगता है। फेशियल एक्सरसाइज इन्हें खत्म करने का एक बड़ा ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। मेकअप एंड ब्यूटी कोच मनीषा चोपड़ा अपनी एक वीडियो पोस्ट में बताती हैं कि एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने भी अपने डार्क सर्कल खत्म करने के लिए फेशियल एक्सरसाइज का ही सहारा लिया था। आइए देखते हैं 3 सिंपल सी एक्सरसाइज जो आप अपने रूटीन में शामिल कर सकती हैं।

फेशियल एक्सरसाइज के लिए ऐसे तैयार करें अपना फेस ब्यूटी कोच मनीषा बताती हैं कि फेशियल एक्सरसाइज करने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह वॉश कर लें। इसके बाद अपना टोनर अप्लाई करें। अब कोई भी अच्छा सिरम या आई क्रीम आंखों के चारों तरफ अप्लाई करें, ताकि स्किन में किसी तरह का खिंचाव ना हो।

एक्सरसाइज नंबर वन पहली एक्सरसाइज में आपको अपनी आंखों के आसपास वाले एरिया को अच्छी तरह मसाज करना है। इसके लिए अपनी इंडेक्स फिंगर को मोड़कर एक राउंड शेप बना लें। अब आंखों के नीचे वाले हिस्से पर गोल-गोल घुमाते हुए मसाज करें। आंखों के अंदर की तरफ से बाहर की तरफ मूव करें। ज्यादा प्रेशर अप्लाई ना करें। इस एक्सरसाइज को आप 8 से 10 बार दोहरा सकती हैं।

दूसरी एक्सरसाइज ऐसे करें दूसरी एक्सरसाइज में भी आपको अपने अंडर आई एरिया को मसाज करना है। इसके लिए अपनी फिंगर टिप्स से धीरे-धीरे मसाज शुरू करें। हल्के हाथों से, स्किन को बिना खींचे, आंखों के अंदर वाले हिस्से से बाहर की तरफ (कान के पास) मूव करें। इस मूवमेंट को भी आप 8 से 10 बार दोहरा सकती हैं।

तीसरी एक्सरसाइज करने का तरीका थर्ड एक्सरसाइज के लिए अपना फेस थोड़ा टिल्ट करें। आपको अपनी आंखों के किनारे वाले हिस्से को मसाज करना है। फिंगर टिप्स की मदद से हल्के हाथों से कॉर्नर पर मसाज करें। ध्यान रहे ये मूवमेंट ऊपर की तरफ होना चाहिए। इसे भी आप 10 बार तक रिपीट कर सकती हैं।