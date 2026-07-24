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ना महंगी चीजें, ना मेकअप! ऐसे मिलेगा साई पल्लवी की तरह नेचुरल ग्लो

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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साई पल्लवी अपनी सादगी और बिना मेकअप वाली खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। उनकी चमकदार त्वचा का राज महंगे प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि रोज की कुछ आसान आदतें हैं। साई पल्लवी का सिंपल स्किन केयर रूटीन आप भी फॉलो कर सकते हैं।

Ramayana movie actress Sai Pallavi Skin Care
रामायण मूवी एक्ट्रेस साई पल्लवी का स्किन केयर रूटीन

फिल्मों में अक्सर कलाकारों का लुक मेकअप से निखारा जाता है, लेकिन साई पल्लवी उन अभिनेत्रियों में से हैं जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। बिना ज्यादा मेकअप के भी उनकी साफ, चमकदार और हेल्दी नजर आती है। यही वजह है कि उनके फैंस अक्सर जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी त्वचा हमेशा इतनी निखरी हुई कैसे दिखती है।

साई पल्लवी का मानना है कि अच्छी त्वचा सिर्फ बाहर से लगाए गए प्रोडक्ट्स से नहीं, बल्कि सही खानपान, अच्छी आदतों और सरल देखभाल से मिलती है। आइए जानते हैं उनके स्किन केयर रूटीन की आसान बातें, जिन्हें आप भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

1. भरपूर पानी पीना ना भूलें

साई पल्लवी अपनी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए शरीर में पानी की कमी नहीं होने देतीं। पर्याप्त पानी पीने से शरीर के साथ-साथ त्वचा भी तरोताजा दिखती है। इसलिए दिनभर जरूरत के अनुसार पानी पीना जरूरी है।

2. मेकअप का इस्तेमाल सोच-समझकर करें

साई पल्लवी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कम मेकअप करती हैं। जब जरूरत होती है, तभी मेकअप लगाती हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स से बचने की कोशिश करती हैं जो त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं।

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3. अच्छा खानपान है असली खूबसूरती का राज

सिर्फ चेहरे पर कुछ लगाने से त्वचा नहीं निखरती। साई पल्लवी संतुलित और पौष्टिक भोजन को भी अपनी खूबसूरती का अहम हिस्सा मानती हैं। ताजे फल, हरी सब्जियां और पोषण से भरपूर भोजन त्वचा को भीतर से स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।

4. रोज थोड़ा समय व्यायाम के लिए निकालें

साई पल्लवी नियमित रूप से व्यायाम करती हैं। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और त्वचा तक पोषण पहुंचने में मदद मिलती है। रोज थोड़ा समय शरीर को सक्रिय रखने से चेहरे पर भी ताजगी नजर आती है।

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5. घर का बना फेस पैक भी है पसंद

साई पल्लवी कई बार दही, शहद और हल्दी से बना घरेलू फेस पैक लगाती हैं।

  • दही त्वचा को नमी देने में मदद करता है।
  • शहद त्वचा को मुलायम बनाए रखने में सहायक माना जाता है।
  • हल्दी अपने प्राकृतिक गुणों के कारण त्वचा को शांत रखने और निखार देने में मदद कर सकती है।

सावधानी: अगर आपकी त्वचा बहुत संवेदनशील है या किसी चीज से एलर्जी है, तो पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

साई पल्लवी का हेयर केयर सीक्रेट

6. बालों की देखभाल भी है उतनी ही जरूरी

साई पल्लवी अपने लंबे और घने बालों की देखभाल के लिए प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करती हैं। वह एलोवेरा लगाती हैं, जो बालों को नमी देने, मुलायम बनाए रखने और उनकी चमक बनाए रखने में मदद करता है।

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नोट: साई पल्लवी की त्वचा पर ये तरीके अच्छे परिणाम दे सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है। इसलिए किसी भी घरेलू नुस्खे या नए प्रोडक्ट को ट्राई करने से पहले अपनी त्वचा के अनुसार सोच-समझकर फैसला लें।

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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