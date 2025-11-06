पार्लर नहीं, घर का नुस्खा- रकुल प्रीत सिंह की यंग और ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट

बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ना सिर्फ फिटनेस बल्कि अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भी चर्चा में रहती हैं। अपनी स्किन को एजलेस और ग्लोइंग बनाए रखने के वो घरेलू नुस्खे भी अपनाती हैं। वो 100% नेचुरल बनाना फेस मास्क लगाती हैं जिसे कोई भी घर पर तैयार कर सकता है। केला, नींबू और शहद से बना यह फेस मास्क त्वचा को भीतर से पोषण देता है, झुर्रियों को कम करता है और स्किन में नेचुरल ग्लो लाता है। केला विटामिन A, B और E से भरपूर होता है जो उम्र के असर को धीमा करता है, नींबू स्किन को ब्राइट करता है और डेड सेल्स हटाता है जबकि शहद त्वचा को गहराई से मॉइश्चराइज करता है। रकुल के मुताबिक, यह मास्क ना केवल एंटी-एजिंग है बल्कि रोजमर्रा की थकी और डल स्किन को रिफ्रेश करने के लिए भी बेहतरीन उपाय है।