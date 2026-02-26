केमिकल रंगों का असर नाखूनों पर ना पड़े, अपनाएं ये नेल केयर टिप्स
होली के रंग जितने खूबसूरत होते हैं, उतना ही नुकसान वे नाखूनों को पहुंचा सकते हैं। सही देखभाल और कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप अपने नाखूनों को रंगों के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रख सकती हैं।
होली के रंगों से नाखूनों को कैसे बचाएं ?
होली खुशियों, रंगों और मस्ती का त्योहार है, लेकिन केमिकल युक्त गुलाल और पक्के रंग त्वचा के साथ-साथ नाखूनों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। होली के बाद नाखूनों का पीला पड़ जाना, रूखापन, टूटना या नेल पॉलिश का खराब हो जाना आम समस्या है। अगर समय रहते सही देखभाल ना की जाए, तो नाखून कमजोर और बेजान हो सकते हैं। ऐसे में होली खेलने से पहले और बाद में कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर नाखूनों को हेल्दी रखा जा सकता है।
होली से पहले नाखूनों की सुरक्षा कैसे करें ?
- नेल पॉलिश या ट्रांसपेरेंट कोट लगाएं: होली खेलने से पहले नाखूनों पर डार्क नेल पॉलिश या ट्रांसपेरेंट कोट जरूर लगाएं। यह एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिससे रंग सीधे नाखूनों पर नहीं चिपकते।
- नाखून छोटे रखें: लंबे नाखूनों में रंग ज्यादा फंसता है और सफाई मुश्किल हो जाती है। होली से पहले नाखून हल्के से ट्रिम कर लें।
- क्यूटिकल ऑयल या नारियल तेल लगाएं: नाखूनों और क्यूटिकल्स पर नारियल तेल, बादाम तेल या क्यूटिकल ऑयल लगाने से रंग अंदर तक नहीं जाता और नाखून सूखने से बचते हैं।
होली खेलने के दौरान रखें ये सावधानियां
- ज्यादा केमिकल वाले या पक्के रंगों से बचें।
- गीले नाखूनों से रंग ना लगाएं।
- बार-बार साबुन से हाथ धोने से बचें, इससे नाखून ड्राई हो सकते हैं।
होली के बाद नाखूनों की केयर
- हल्के तरीके से रंग हटाएं: नाखूनों से रंग हटाने के लिए एसीटोन-फ्री नेल पॉलिश रिमूवर या गुनगुने पानी में थोड़ा सा शैम्पू मिलाकर हाथ भिगोएं।
- स्क्रबिंग से बचें: ज्यादा रगड़ने से नाखून की ऊपरी परत खराब हो सकती है। हल्के हाथों से ही साफ करें।
- मॉइश्चराइज करना ना भूलें: हाथ धोने के बाद नाखूनों और क्यूटिकल्स पर अच्छी हैंड क्रीम या तेल जरूर लगाएं।
- नेल मास्क अपनाएं: हफ्ते में एक बार दूध, शहद और कुछ बूंदें ऑलिव ऑयल मिलाकर नाखूनों पर लगाएं। इससे नाखून मजबूत और चमकदार बनते हैं।
क्यों जरूरी है नाखूनों की देखभाल?
नाखून हमारी पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा होते हैं। होली के रंगों में मौजूद केमिकल्स नाखूनों की नमी छीन सकते हैं, जिससे वे कमजोर और पीले हो जाते हैं। सही देखभाल से ना सिर्फ नाखून सुरक्षित रहते हैं, बल्कि उनकी नेचुरल चमक भी बनी रहती है।
सही देखभाल: होली का मजा लेते समय नाखूनों की अनदेखी ना करें। थोड़ी-सी तैयारी और बाद की केयर से आप रंगों का आनंद भी उठा सकती हैं और अपने नाखूनों को हेल्दी व खूबसूरत भी बनाए रख सकती हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
