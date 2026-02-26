Hindustan Hindi News
केमिकल रंगों का असर नाखूनों पर ना पड़े, अपनाएं ये नेल केयर टिप्स

Feb 26, 2026 10:32 am IST Shubhangi Gupta
होली के रंग जितने खूबसूरत होते हैं, उतना ही नुकसान वे नाखूनों को पहुंचा सकते हैं। सही देखभाल और कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप अपने नाखूनों को रंगों के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रख सकती हैं।

केमिकल रंगों का असर नाखूनों पर ना पड़े, अपनाएं ये नेल केयर टिप्स

होली के रंगों से नाखूनों को कैसे बचाएं ?

होली खुशियों, रंगों और मस्ती का त्योहार है, लेकिन केमिकल युक्त गुलाल और पक्के रंग त्वचा के साथ-साथ नाखूनों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। होली के बाद नाखूनों का पीला पड़ जाना, रूखापन, टूटना या नेल पॉलिश का खराब हो जाना आम समस्या है। अगर समय रहते सही देखभाल ना की जाए, तो नाखून कमजोर और बेजान हो सकते हैं। ऐसे में होली खेलने से पहले और बाद में कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर नाखूनों को हेल्दी रखा जा सकता है।

होली से पहले नाखूनों की सुरक्षा कैसे करें ?

  1. नेल पॉलिश या ट्रांसपेरेंट कोट लगाएं: होली खेलने से पहले नाखूनों पर डार्क नेल पॉलिश या ट्रांसपेरेंट कोट जरूर लगाएं। यह एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिससे रंग सीधे नाखूनों पर नहीं चिपकते।
  2. नाखून छोटे रखें: लंबे नाखूनों में रंग ज्यादा फंसता है और सफाई मुश्किल हो जाती है। होली से पहले नाखून हल्के से ट्रिम कर लें।
  3. क्यूटिकल ऑयल या नारियल तेल लगाएं: नाखूनों और क्यूटिकल्स पर नारियल तेल, बादाम तेल या क्यूटिकल ऑयल लगाने से रंग अंदर तक नहीं जाता और नाखून सूखने से बचते हैं।

ये भी पढ़ें:केमिकल फेसवॉश छोड़ें, अपनाएं यह आसान DIY क्लींजिंग मिल्क

होली खेलने के दौरान रखें ये सावधानियां

  • ज्यादा केमिकल वाले या पक्के रंगों से बचें।
  • गीले नाखूनों से रंग ना लगाएं।
  • बार-बार साबुन से हाथ धोने से बचें, इससे नाखून ड्राई हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:सोशल मीडिया से मिले ब्यूटी हैक्स जो स्किन को कर रहे डैमेज, एक्सपर्ट से लें सलाह

होली के बाद नाखूनों की केयर

  1. हल्के तरीके से रंग हटाएं: नाखूनों से रंग हटाने के लिए एसीटोन-फ्री नेल पॉलिश रिमूवर या गुनगुने पानी में थोड़ा सा शैम्पू मिलाकर हाथ भिगोएं।
  2. स्क्रबिंग से बचें: ज्यादा रगड़ने से नाखून की ऊपरी परत खराब हो सकती है। हल्के हाथों से ही साफ करें।
  3. मॉइश्चराइज करना ना भूलें: हाथ धोने के बाद नाखूनों और क्यूटिकल्स पर अच्छी हैंड क्रीम या तेल जरूर लगाएं।
  4. नेल मास्क अपनाएं: हफ्ते में एक बार दूध, शहद और कुछ बूंदें ऑलिव ऑयल मिलाकर नाखूनों पर लगाएं। इससे नाखून मजबूत और चमकदार बनते हैं।

ये भी पढ़ें:बालों पर लगा होली का पक्का रंग छुड़ाना है तो अभी से जान लें तरीका

क्यों जरूरी है नाखूनों की देखभाल?

नाखून हमारी पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा होते हैं। होली के रंगों में मौजूद केमिकल्स नाखूनों की नमी छीन सकते हैं, जिससे वे कमजोर और पीले हो जाते हैं। सही देखभाल से ना सिर्फ नाखून सुरक्षित रहते हैं, बल्कि उनकी नेचुरल चमक भी बनी रहती है।

सही देखभाल: होली का मजा लेते समय नाखूनों की अनदेखी ना करें। थोड़ी-सी तैयारी और बाद की केयर से आप रंगों का आनंद भी उठा सकती हैं और अपने नाखूनों को हेल्दी व खूबसूरत भी बनाए रख सकती हैं।

Shubhangi Gupta

Shubhangi Gupta

