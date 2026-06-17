बुढ़ापे तक बालों को रखना है लंबा, घना और काला? डॉ. मधु चोपड़ा का बताया हेयर मास्क हफ्ते में 1 बार जरूर लगाएं
कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मधु चोपड़ा ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह बालों पर हेयर मास्क लगाती दिख रही हैं। उनका कहना है कि इस मास्क से 73 की उम्र में भी उनके बाल घने-काले बने हुए हैं। तो चलिए आपको भी हम इस मैजिकल हेयर मास्क के बारे में बताते हैं।
बालों को घना, लंबा बनाकर रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। महंगे हेयर ट्रीटमेंट्स, स्पा, शैंपू, तेल सबकुछ लगाकर ट्राई कर लेते हैं। इसके बाद भी कई लोगों के बाल गुच्छों में झड़ते रहते हैं और धीरे-धीरे खोपड़ी दिखाई देने लगती है। अगर आपका हाल भी यही हो रहा है, तो अब बाकि चीजों को घर से बाहर कर दें और कॉस्मेटोलॉजिस्ट और स्टूडियो एस्थेटिक की डायरेक्टर डॉ. मधु अखौरी चोपड़ा का बताया तरीका आजमाकर देखें। मधु चोपड़ा की उम्र 73 साल हो चुकी है लेकिन उनके बाल घने और काले बने हुए हैं। इसकी वजह है उनकी सही हेयर केयर रूटीन। उनका कहना है कि मैं हर हफ्ते अलग हेयर मास्क अप्लाई करती हूं, जो बालों को अंदरूनी पोषण दें। तो चलिए आपको उनका बताया हुआ हेयर मास्क बनाने और लगाने का सही तरीका बताते हैं।
कौन सा हेयर मास्क
मधु चोपड़ा ने बालों में हेयर मास्क अप्लाई करते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह बता रही हैं कि किचन की कुछ चीजों को मिलाकर हेयर मास्क बनाती हैं। इसके लिए वह पके हुए आधा कप चावलों का पानी, 1 चम्मच भीगे हुए चिया सीड्स, 1 चम्मच मेथी दाना पाउडर, 2 चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच रोजमेरी ऑयल को मिलाती हैं। इन चीजों को मिलाकर वह प्रोटीन हेयर मास्क तैयार करती हैं।
लगाने का तरीका क्या है
मधु चोपड़ा ने बताया कि इस पैक को अच्छे से बालों में अंदर से बाहर तक लगा लीजिए। स्कैल्प से टिप तक पूरे बालों में लगाकर 1 घंटे तक हेयर कैप पहनकर छोड़ दीजिए। एक घंटे के बाद शैंपू से बालों को अच्छे से वॉश करें। इस पैक को लगाने के बाद बाल स्मूद, शाइनी दिखने लगते हैं और हेयर ग्रोथ के लिए भी ये अच्छा है।
फायदा क्या मिलेगा
चावल के पानी में मौजूद पोषक तत्व स्कैल्प को नमी देने और बालों को हेल्दी बनाते हैं। बालों की जड़ों को पोषण देने और झड़ने को कम करने में मददगार माना जाता है। नारियल तेल नमी बनाए रखने, रूखापन कम करने और टूटने से बचाने में मदद करता है। रोजमेरी का तेल स्कैल्प सर्कुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, जिससे बालों की ग्रोथ और घनापन बेहतर दिख सकता है। अगर आप अपने बालों को बुढ़ापे तक घना, काला, लंबा रखना चाहते हैं, तो हफ्ते में 1 बार इस हेयर मास्क को लगाएं। मधु चोपड़ा का कहना है कि इस मास्क से आपके बाल मजबूत होंगे और लंबे भी। वह हफ्ते बालों में अलग मास्क अप्लाई करती हैं, पहले हफ्ते का मास्क ये है। दूसरे, तीसरे और चौथे हफ्ते का मास्क भी वह आपको बताएंगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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