प्राजक्ता कोली की ग्लोइंग स्किन का राज हैं ये 4 घरेलू चीजें, सस्ती और असरदार
संक्षेप: प्राजक्ता कोली अक्सर अपने स्किन केयर के बारे में फैंस को बताती रहती हैं। अब एक्ट्रेस का मैजिकल स्क्रबिंग राज खुल गया है। चेहरे पर चमक और ताजगी बनाये रखने के लिए वह किचन की कुछ चीजों को लगाती हैं।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली अब किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। प्राजक्ता के स्टाइलिंग टिप्स से लेकर उनके ब्यूटी सीक्रेट्स तक फैंस अक्सर पूछते रहते हैं। एक्ट्रेस खुद भी अपने ब्यूटी सीक्रेट्स इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। अब उन्होंने अपना मैजिकल स्किन केयर रूटीन का राज भी खोल दिया है। प्राजक्ता ग्लोइंग और फ्लॉलेस स्किन के लिए किचन में इस्तेमाल होने वाली 4 चीजें लगाती हैं। इससे उनकी त्वचा चमकती रहती है। स्किन के लिए वह महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स से दूर रहती हैं।
क्या लगाती हैं
प्राजक्ता ने गल्फ न्यूज को दिए इंटरव्यू में बताया था कि वह फेस स्क्रब के लिए बेसन, दही, शहद, हल्दी का पेस्ट बनाकर लगाती हैं। उन्होंने कहा कि आप बेसन की जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं। ये स्किन के लिए बेस्ट स्क्रब होता है। प्राजक्ता हमेशा इसे ही चेहरे पर यूज करती हैं और इससे स्किन प्रॉब्लम्स दूर रहती हैं।
बेसन
बेसन लगाने से चेहरे पर दाग-धब्बे, पिंपल्स नहीं होते। ये क्लीनिंग एजेंट माना जाता है, जो स्किन को डीप क्लीन कर पोर्स को ओपन करता है। इसमें विटामिन, प्रोटीन जैसे तत्व होते हैं।
हल्दी
हल्दी त्वचा को ग्लोइंग बनाने के साथ उसे हील भी करती है। हल्दी लगाने से चेहरे का कालापन, कील-मुंहासों से छुटकारा मिल जाता है।
दही
दही में विटामिन्स और साइट्रिक एसिड की अच्छी मात्रा होती है। ये स्किन को चमक देने के साथ नमी भी देता है। दही लगाने से त्वचा सॉफ्ट होती है।
शहद
शहद त्वचा पर होने वाली झुर्रियों, स्पॉट्स को कम करता है। ये रंगत निखारने में भी मदद करता है। शहद से डलनेस दूर हो जाती है।
कैसे लगाएं
दही, बेसन, शहद, हल्दी को मिलाकर पेस्ट बनाएं। फिर इसे चेहरे पर लगाकर सूखने तक छोड़ दें। पानी से चेहरा साफ करें। आप इस पेस्ट को हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं। ये स्किन के लिए नुकसानदायक नहीं होता।
