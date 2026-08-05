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आलू या खीरा- आंखों के काले घेरे को कौन जल्दी कम करता है? जानिए लगाने का सही तरीका

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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आंखों के काले घेरे से हर कोई परेशान रहता है। आजकल की लाइफस्टाइल के कारण डार्स सर्कल्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है कि इन्हें खत्म करने के लिए खीरा या आलू क्या ज्यादा बेहतर है? चलिए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।

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आंखों के काले घेरों को खत्म करने के लिए आलू या खीरा कौन ज्यादा बेहतर है?

आंखों के नीचे काले घेरे हो जाए, तो शक्ल गंदी दिखने लगती है। गलत खानपान, नींद की कमी, तनाव और लंबे समय तक स्क्रीन देखने के कारण आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होना आम बात है। इसे खत्म करने के लिए लोग कई तरह के क्रीम, आई मास्क और न जाने क्या-क्या तरीके अपनाते हैं। डार्क सर्कल्स को खत्म करने के लिए आलू और खीरा लगाने का तरीका भी काफी पुराना और असरदार बताया जाता है। ये दोनों ही चीजें काले घेरों को कम करने में मददगार मानी जाती हैं और लोग इनका इस्तेमाल भी करते हैं। अब सवाल ये है कि आलू या फिर खीरा डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए कौन ज्यादा बेहतर है और इसे लगाने का सही तरीका क्या है? स्किन डॉक्टर किरण गुप्ता ने इस बारे में बताया है, तो चलिए आपको भी पूरी जानकारी देते हैं।

डार्क सर्कल्स होने का मुख्य कारण

नींद की कमी

शरीर में पानी की कमी

ज्यादा देर तक स्क्रीन देखना

स्ट्रेस या फिर पोषक तत्वों की कमी

धूप में ज्यादा देर तक रहना

धूम्रपान और शराब पीने के कारण

काले घेरे के लिए आलू के फायदे

डॉक्टर के मुताबिक, आलू में नेचुरल ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं, जैसे एंजाइम, विटामिन सी और स्टार्च जो त्वचा की रंगत को निखारने में मदद करता है। आलू के रस में मौजूद तत्व स्किन के कालेपन को कम करने में मदद करता है और इसमें मौजूद स्टार्च से स्किन को चमकदार बनाया जा सकता है। लोग आलू की स्लाइस काटकर रगड़ते हैं, तो कुछ लोग आलू का रस लगाते हैं। आलू फायदेमंद होता है लेकिन हर व्यक्ति पर ये अलग-अलग असर करता है। इससे काले घेरे धीरे-धीरे खत्म होते हैं।

डार्क सर्कल्स के लिए खीरा कितना है असरदार

खीरा स्किन के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप इसे खाते हैं, तब भी त्वचा को फायदा मिलेगा और लगाते हैं तब भी। डॉक्टर का कहना है कि खीरे में ठंडक देने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, जो त्वचा को ठंडक पहुंचाने के साथ साफ भी करती हैं। खीरे में ऐसे तत्व होते हैं, जो काले घेरे को कम करने के साथ आंखों को ठंडक भी पहुंचाते हैं। इससे आंखों की सूजन और थकान कम हो सकती है। खीरा भी डार्क सर्कल्स को कम करने में खास रोल निभाता है, लेकिन इसका असर भी धीरे होता है।

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खीरा या आलू कौन है बेहतर

आंखों के काले घेरे खत्म करने के लिए आप आलू के रस या स्लाइस का इस्तेमाल कर सकती हैं। आलू खीरे से ज्यादा बेहतर है और काफी हद तक डार्क सर्कल्स को खत्म कर देता है। खीरा आंखों को ठंडक देता है और सूजन, जलन कम करने के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है।

लगाने का तरीका भी जान लीजिए

आलू को पीसकर उसका रस निकालकर काले घेरों पर लगाकर रातभर के लिए छोड़ दीजिए। इसके अलावा आलू की स्लाइस काटें और उसे 10 मिनट तक डार्क सर्कल्स पर रगड़ें, इससे फायदा मिलेगा। खीरा की पतली दो स्लाइस काटें और आंखों को बंद करके ऊपर से रखें। इससे आंखों को राहत मिलेगी और साथ ही काले घेरों पर भी रगड़ सकते हैं।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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