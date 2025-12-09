Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीPotato and Egg Face Pack for Naturally Brighter Skin
बिना खर्च के पाएं क्लियर और ब्राइट स्किन, अपनाएं यह घरेलू उपाय

बिना खर्च के पाएं क्लियर और ब्राइट स्किन, अपनाएं यह घरेलू उपाय

संक्षेप:

आलू और अंडे से बना फेस पैक त्वचा को नेचुरली ब्राइट बनाने में मदद करता है। यह टैनिंग, डार्क स्पॉट्स और अतिरिक्त ऑयल कम कर चेहरे पर फ्रेश ग्लो लाने में सहायक माना जाता है।

Dec 09, 2025 10:19 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

खूबसूरत और चमकदार त्वचा पाने की चाह में लोग महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार असरदार समाधान हमारी रसोई में ही मौजूद होते हैं। आलू और अंडे से बना फेस पैक ऐसा ही एक सरल घरेलू उपाय है जिसे त्वचा को नेचुरली ब्राइट और हेल्दी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खासतौर पर टैनिंग, डार्क स्पॉट्स और ऑयली स्किन की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए यह फेस पैक फायदेमंद माना जाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आलू में मौजूद विटामिन C, एंजाइम्स और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा की रंगत सुधारने में मदद करते हैं। यह पिग्मेंटेशन और सन टैन को हल्का करने में सहायक होता है। वहीं, अंडे का सफेद भाग स्किन को टाइट करने, पोर्स के साइज को कम करने और अतिरिक्त तेल हटाने में मदद करता है। इन दोनों का मेल त्वचा को साफ, फ्रेश और ब्राइट लुक देने में सहायक हो सकता है।

फेस पैक बनाने की विधि

एक चम्मच ताजा आलू का रस लें और उसमें एक अंडे का सफेद भाग मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह फेंटकर स्मूद पेस्ट बना लें। चेहरे को साफ करने के बाद इस फेस पैक को उंगलियों या ब्रश की मदद से चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 15–20 मिनट बाद जब पैक सूख जाए तो गुनगुने पानी से चेहरा धो लें और हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं। (ड्राई स्किन वाले इसमें शहद भी मिला सकते हैं)

फेस पैक के फायदे

इस फेस पैक के नियमित इस्तेमाल से त्वचा की रंगत में सुधार, ऑयल कंट्रोल, डलनेस कम होने और स्किन टाइटनिंग जैसे फायदे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यह बंद पोर्स को साफ करने और त्वचा को रिलैक्स महसूस कराने में भी मदद करता है।

read moreये भी पढ़ें:
विंटर्स में भी चमकेगी स्किन, जानें कौन से फेशियल कराने चाहिए

सावधानियां

हालांकि यह एक घरेलू नुस्खा है, लेकिन हर स्किन टाइप के लिए एक जैसा असर नहीं करता। सेंसिटिव या ड्राई स्किन वालों को इसका इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना चाहिए। पहली बार लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर जलन, खुजली या रैश महसूस हो तो इसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। नेचुरल ग्लो के लिए यह फेस पैक एक आसान विकल्प हो सकता है, लेकिन स्किन से जुड़ी गंभीर समस्याओं में डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेना हमेशा बेहतर रहता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।