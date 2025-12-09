बिना खर्च के पाएं क्लियर और ब्राइट स्किन, अपनाएं यह घरेलू उपाय

संक्षेप: आलू और अंडे से बना फेस पैक त्वचा को नेचुरली ब्राइट बनाने में मदद करता है। यह टैनिंग, डार्क स्पॉट्स और अतिरिक्त ऑयल कम कर चेहरे पर फ्रेश ग्लो लाने में सहायक माना जाता है।

खूबसूरत और चमकदार त्वचा पाने की चाह में लोग महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार असरदार समाधान हमारी रसोई में ही मौजूद होते हैं। आलू और अंडे से बना फेस पैक ऐसा ही एक सरल घरेलू उपाय है जिसे त्वचा को नेचुरली ब्राइट और हेल्दी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खासतौर पर टैनिंग, डार्क स्पॉट्स और ऑयली स्किन की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए यह फेस पैक फायदेमंद माना जाता है।

आलू में मौजूद विटामिन C, एंजाइम्स और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा की रंगत सुधारने में मदद करते हैं। यह पिग्मेंटेशन और सन टैन को हल्का करने में सहायक होता है। वहीं, अंडे का सफेद भाग स्किन को टाइट करने, पोर्स के साइज को कम करने और अतिरिक्त तेल हटाने में मदद करता है। इन दोनों का मेल त्वचा को साफ, फ्रेश और ब्राइट लुक देने में सहायक हो सकता है।

फेस पैक बनाने की विधि एक चम्मच ताजा आलू का रस लें और उसमें एक अंडे का सफेद भाग मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह फेंटकर स्मूद पेस्ट बना लें। चेहरे को साफ करने के बाद इस फेस पैक को उंगलियों या ब्रश की मदद से चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 15–20 मिनट बाद जब पैक सूख जाए तो गुनगुने पानी से चेहरा धो लें और हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं। (ड्राई स्किन वाले इसमें शहद भी मिला सकते हैं)

फेस पैक के फायदे इस फेस पैक के नियमित इस्तेमाल से त्वचा की रंगत में सुधार, ऑयल कंट्रोल, डलनेस कम होने और स्किन टाइटनिंग जैसे फायदे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यह बंद पोर्स को साफ करने और त्वचा को रिलैक्स महसूस कराने में भी मदद करता है।