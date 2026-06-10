Postpartum Hair Fall: बाल झड़ने से हैं परेशान नई मम्मियां? रसोई की 5 चीजों से तैयार करें यह तेल
Homemade Hair Oil for New Moms: डिलीवरी के बाद बाल झड़ना बहुत आम समस्या है। अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रही हैं, तो नारियल तेल और कुछ रसोई की चीजों से बना यह घरेलू तेल बालों की देखभाल में मदद कर सकता है।
मां बनने की खुशी जितनी खास होती है, उसके बाद शरीर में आने वाले बदलाव भी उतने ही बड़े होते हैं। इन्हीं बदलावों में से एक है बालों का तेजी से झड़ना। कई महिलाओं को डिलीवरी के कुछ महीनों बाद अचानक कंघी, तकिए या बाथरूम में पहले से ज्यादा बाल दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में चिंता होना बिल्कुल सामान्य है।
हालांकि यह समस्या अक्सर शरीर में होने वाले प्राकृतिक बदलावों की वजह से होती है, लेकिन सही देखभाल से बालों को मजबूत बनाए रखने में मदद मिल सकती है। अगर आप बालों की देखभाल के लिए घरेलू उपाय पसंद करती हैं, तो नारियल तेल, कड़ी पत्ता, मेथी दाना, कलौंजी और रोजमेरी की पत्तियों से बना यह खास तेल आपके बालों को पोषण देने और उनकी देखभाल करने में मदद कर सकता है।
इस तेल को बनाने के लिए क्या चाहिए?
एक कप नारियल तेल
एक मुट्ठी कड़ी पत्ता
एक बड़ा चम्मच मेथी दाना
एक बड़ा चम्मच कलौंजी
थोड़ी-सी रोजमेरी की पत्तियां
तेल बनाने का आसान तरीका
- सबसे पहले एक बर्तन में नारियल तेल डालें। अब इसमें कड़ी पत्ता, मेथी दाना, कलौंजी और रोजमेरी की पत्तियां डाल दें।
- धीमी आंच पर इसे कुछ मिनट तक गर्म करें। जब पत्तियां और बीज अपना रंग बदलने लगें, तब आंच बंद कर दें।
- तेल को पूरी तरह ठंडा होने दें। इसके बाद छानकर किसी साफ बोतल में भर लें।
- नारियल तेल क्यों है खास?
नारियल तेल बालों को नमी देने का काम करता है। यह बालों को सूखने और टूटने से बचाने में मदद करता है। नियमित मालिश से सिर की त्वचा को भी पोषण मिलता है।
- कड़ी पत्ता बालों के लिए कैसे फायदेमंद है?
कड़ी पत्ता बालों को मजबूत बनाने और उनकी चमक बनाए रखने में मदद करता है।
- मेथी दाना क्यों डालें?
मेथी दाना बालों के रूखेपन को कम करने और उन्हें मुलायम बनाए रखने में मदद कर सकता है।
- कलौंजी का क्या काम है?
कलौंजी सिर की त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है और बालों को मजबूत बनाने में सहायक मानी जाती है।
- रोजमेरी की पत्तियां क्यों मिलाई जाती हैं?
रोजमेरी की पत्तियां बालों की जड़ों की देखभाल के लिए काफी लोकप्रिय हो रही हैं। इनका इस्तेमाल बालों को घना और स्वस्थ बनाए रखने के लिए किया जाता है।
तेल लगाने का सही तरीका
सप्ताह में दो से तीन बार इस तेल को हल्का गुनगुना करके लगाएं। उंगलियों की मदद से सिर की त्वचा पर धीरे-धीरे मालिश करें। कम से कम एक घंटे तक तेल लगा रहने दें और बाद में माइल्ड शैंपू से बाल धो लें।
केवल तेल ही नहीं, इन बातों का भी रखें ध्यान
- भरपूर नींद लेने की कोशिश करें।
- पौष्टिक भोजन खाएं।
- पर्याप्त पानी पिएं।
- तनाव कम रखें।
- बालों को बहुत कसकर ना बांधें।
नोट: यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। इनमें से किसी चीज से एलर्जिक हैं या कोई हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पहले एक्सपर्ट से सलाह ले लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।