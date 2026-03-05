नाखूनों से होली का रंग छुड़ाने के 5 सबसे आसान तरीके, कुछ ही मिनटों में चमक उठेंगे हाथ

नाखूनों से होली का रंग छुड़ाने के 5 सबसे आसान तरीके, कुछ ही मिनटों में चमक उठेंगे हाथ
Hacks To Clean Holi Colour From Nails : अगर आप भी इस रंग-बिरंगी आफत से परेशान हैं और अपने हाथों को दोबारा पहले जैसा साफ-सुथरा और चमकदार बनाना चाहते हैं, तो महंगे पार्लर ट्रीटमेंट की जगह घर की रसोई में छिपे ये 5 आसान नुस्खे आपके बेहद काम आने वाले हैं।
होली के हुड़दंग और गुलाल की मस्ती के बीच लोग अकसर चेहरे और बालों की तो केयर कर लेते हैं लेकिन हाथ-पैरों की तरफ ध्यान देना भूल जाते हैं। नतीजा, होली के बाद हाथों की खूबसूरती बिगाड़ते रंग-बिंरगे नाखून। कई बार साबुन और पानी से घंटों घिसने के बाद भी वो गुलाबी या नीला रंग नाखूनों के पोरों में अपनी जगह बनाए रखता है। अगर आप भी इस रंग-बिरंगी आफत से परेशान हैं और अपने हाथों को दोबारा पहले जैसा साफ-सुथरा और चमकदार बनाना चाहते हैं, तो महंगे पार्लर ट्रीटमेंट की जगह घर की रसोई में छिपे ये 5 आसान नुस्खे आपके बेहद काम आने वाले हैं।
नाखूनों से होली का पक्का रंग छुड़ाने के 5 आसान तरीके
1. नींबू का जादू
नींबू एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है जो गहरे दाग के निशान को भी काटने में माहिर माना जाता है। नींबू के इस उपाय को करने के लिए एक कटोरी में गुनगुना पानी लेकर उसमें आधा नींबू निचोड़ लें। अब इस नींबू पानी में अपने नाखूनों को 10-15 मिनट तक डुबोकर रखें। इसके बाद घर पर पड़े किसी पुराने टूथब्रश से अपने नाखूनों को हल्के हाथों से रगड़ें।
2. सिरका और पानी
सिरका न केवल रंग निकालता है बल्कि नाखूनों की चमक भी वापस लाता है। इस उपाय को करने के लिए सफेद सिरके और पानी को बराबर मात्रा में मिलाएं। इसके बाद इस सिरके वाले पानी में उंगलियां डुबोकर रखें। यह नाखूनों के किनारों में फंसे रंग को भी ढीला कर देता है।
3. टूथपेस्ट का कमाल
बिना जेल वाला सफेद टूथपेस्ट नाखूनों से रंग हटाने का एक बहुत प्रभावी उपाय हो सकता है। इसके लिए नाखूनों पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर ब्रश की मदद से स्क्रब करते हुए धो लें।
4. दही और बेसन का लेप
अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो यह तरीका सबसे सुरक्षित है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड रंग को हल्का करता है। थोड़े से दही में बेसन मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे नाखूनों और उंगलियों पर लगाकर सूखने दें। जब यह हल्का सूख जाए, तो रगड़ते हुए इसे उतारें।
5. बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट
बेकिंग सोडा की हल्की रगड़ जिद्दी से जिद्दी पिगमेंट को भी साफ कर देती है। इस उपाय को करने के लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी या नींबू का रस मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसे नाखूनों पर लगाकर 2-3 मिनट तक रगड़ें और फिर धो लें।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
