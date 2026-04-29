घर पर इन 5 चीजों से बना लें बाजार जैसा एलोवेरा जेल, इसे त्वचा पर लगाने से मिलेंगे गजब के फायदे
त्वचा के लिए एलोवेरा जेल काफी फायदेमंद माना जाता है, लेकिन बाजार में मिलने वाला जेल कई बार केमिकल से बना होता है। तो आज हम आपको पूनम देवनानी की बताई एलोवेरा जेल बनाने की ट्रिक बताने जा रहे हैं।
चेहरे पर कई तरह की क्रीम-पाउडर हम सभी लगाते हैं और कुछ नेचुरल चीजों का इस्तेमाल भी करते ही हैं। नेचुरल चीजों की बात होती है, तो सबसे पहला नाम एलोवेरा जेल का आता है। बाजार से हम एलोवेरा जेल की शीशी ले आते हैं, जिसे लगाते रहते हैं। बाजार वाला एलोवेरा जेल काफी महंगा मिलता है और इसे लंबे समय तक स्टोर करने के लिए कुछ केमिकल भी मिलाए जाते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले लोगों पर ये सूट भी नहीं करता है। अगर आप भी बाजार वाला एलोवेरा जेल लगाना पसंद नहीं करती हैं तो अब इसे घर पर ही बना लें। सिर्फ 5 चीजों को मिलाकर आप बाजार जैसा एलोवेरा जेल तैयार कर सकती हैं, बस इसमें कोई केमिकल नहीं होगा। यूट्यूबर पूनम देवनानी ने एलोवेरा जेल बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया है।
स्किन के लिए एलोवेरा जेल
एलोवेरा जेल में पानी (लगभग 99%), पॉलीसेकेराइड (कार्बोहाइड्रेट), विटामिन (A, C, E, B12), खनिज (जिंक, मैग्नीशियम), एंजाइम, अमीनो एसिड, और सैलिसिलिक एसिड जैसे तत्व होते हैं। ये स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है और डीप नरिश करता है। वैसे तो लोग एलोवेरा जेल ऐसे भी निकालकर लगा लेते हैं, लेकिन आप इसमें कुछ चीजों को मिक्स करके इसे स्किन के लिए और भी हेल्दी बना सकते हैं।
जेल बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए
Aleovera (एलोवेरा)- 1 कटोरी
Almond Oil (बादाम तेल) - 2 बड़े चम्मच
Coconut Oil (नारियल का तेल) - 3 बड़े चम्मच)
Saffron (केसर) - 2/3 किस्में)
Vitamin E Capsule 2 विटामिन ई कैप्सूल
Gelatin (जेलाटीन) -1/2 बड़ा चम्मच
एलोवेरा का जेल कैसे बनाएं
सबसे पहले एलोवेरा की मोटी पत्तियां लें और उनकी ऊपरी परत हटाकर अंदर का जेल निकालकर एक कटोरी में रख लें। अब इस जेल को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, ताकि स्मूद पेस्ट तैयार हो जाए। इसके बाद ग्राइंड किए हुए जेल को छानकर पैन में डालें और धीमी आंच पर पकाना शुरू करें। पकाते समय ऊपर आने वाले झाग को लगातार हटाते रहें। अब इसमें आधे चम्मच से भी कम वेज जेलाटिन डालकर अच्छे से मिलाएं। इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं, जब तक मिश्रण पूरी तरह स्मूद न हो जाए और उसमें कोई गांठ न रहे। जब यह अच्छी तरह पक जाए, तो इसे एक कटोरी में निकाल लें। इसके बाद इसमें केसर, बादाम का तेल, नारियल तेल और विटामिन E कैप्सूल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इस मिश्रण को 3–4 घंटे के लिए सेट होने दें। अगर जल्दी चाहिए, तो इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। जेल सेट होने के बाद इसे एक साफ शीशी में भरकर रखें और रोजाना इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि इसे कम मात्रा में ही बनाएं और खत्म होने पर ताजा तैयार करें, ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे।
एलोवेरा जेल लगाने के फायदे
- त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करता है
- पिंपल्स और एक्ने कम करने में मददगार
- सनबर्न और जलन से राहत
- एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा पर कसावट आती है
नोट- एलोवेरा जेल आप इस तरह से घर पर बना सकते हैं लेकिन इसे चेहरे पर इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। हर चीज हर त्वचा पर सूट नहीं करती है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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