हाथ-पैर की जिद्दी टैनिंग को कहें अलविदा! नींबू के साथ 3 चीजें मिलाकर रगड़ें, तुरंत दिखेगा फर्क
धूप से हाथ-पैर काले हो जाते हैं और फिर कालापन छुड़ाने के लिए लोग काफी कुछ करते हैं। अगर आप भी टैनिंग से परेशान हैं, तो नींबू वाला नुस्खा अपनाकर देख लें। इससे टैनिंग साफ हो जाती है और आपको तुरंत फर्क दिखेगा।
गर्मी और तेज धूप का असर सिर्फ सेहत ही नहीं, बल्कि हाथ-पैर की त्वचा पर भी साफ नजर आता है। धीरे-धीरे त्वचा की असली रंगत छिप जाती है और कालापन बढ़ने लगता है, जिससे कई बार हाथ-पैर छिपाने का मन करता है। टैनिंग हटाने के लिए लोग अक्सर मैनिक्योर-पेडिक्योर का सहारा लेते हैं, लेकिन समय की कमी हर किसी के साथ होती है। ऐसे में आप बिना पार्लर जाए भी घर पर आसान उपायों से टैनिंग कम कर सकती हैं। नींबू जैसे घरेलू नुस्खे त्वचा को साफ करने में मदद करते हैं। नियमित इस्तेमाल से त्वचा की रंगत निखरती है और हाथ-पैर फिर से साफ व खूबसूरत दिखने लगते हैं। यूट्यूबर पूनम देवनानी ने टैनिंग हटाने का सरल तरीका बताया है, जिससे आसानी से टैनिंग साफ हो जाएगी, चलिए आपको बताते हैं।
हाथ-पैर धो लें
सबसे पहले अपने हाथ और पैरों को अच्छी तरह साफ करना जरूरी है। इसके लिए नॉर्मल पानी और हल्के साबुन का इस्तेमाल करें, ताकि त्वचा पर जमी धूल और गंदगी हट जाए। धोने के बाद तौलिए से हल्के हाथों से पोंछकर स्किन को पूरी तरह सुखा लें। अब आप अगले स्टेप के लिए तैयार हैं, जिसमें आपको नींबू का स्क्रब बनाना है।
नींबू स्क्रब कैसे बनाएं
एक बड़ा और ताजा नींबू लें और उसे बीच से दो हिस्सों में काट लें। अब चम्मच की मदद से नींबू के अंदर का हिस्सा थोड़ा सा दबाकर नरम कर लें, ताकि उसका रस आसानी से निकल सके। इसके बाद कटे हुए नींबू पर थोड़ा सा चीनी (साबुत या दरदरी पिसी हुई) डालें। फिर इसके ऊपर थोड़ा शहद लगाएं, जो स्किन को मॉइश्चर देगा। आखिर में ऊपर से थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा दें। इन सभी चीजों के कॉम्बिनेशन से आपका नेचुरल स्क्रब तैयार हो जाएगा।
टैनिंग कैसे साफ करें
अब तैयार किए गए इस नींबू स्क्रब को अपने हाथों और पैरों पर हल्के-हल्के रगड़ें। रगड़ते समय ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा जोर न लगाएं। कुछ देर बाद टूथपेस्ट की वजह से हल्का झाग बनने लगेगा। करीब 8–10 मिनट तक स्क्रब करने के बाद साधारण पानी से हाथ-पैर धो लें और साफ तौलिए से सुखा लें। इससे स्किन की डेड सेल्स हटेंगी और टैनिंग हल्की होने लगेगी।
मलाई वाली क्रीम
स्क्रब के बाद स्किन को नमी देना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए दूध की मलाई लें और उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं। इस पेस्ट को क्रीम की तरह हाथ-पैरों पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। यह न सिर्फ स्किन को मुलायम बनाएगा, बल्कि नींबू की वजह से होने वाली ड्रायनेस और रफनेस को भी कम करेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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