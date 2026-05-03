Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हाथ-पैर की जिद्दी टैनिंग को कहें अलविदा! नींबू के साथ 3 चीजें मिलाकर रगड़ें, तुरंत दिखेगा फर्क

May 03, 2026 03:29 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share

धूप से हाथ-पैर काले हो जाते हैं और फिर कालापन छुड़ाने के लिए लोग काफी कुछ करते हैं। अगर आप भी टैनिंग से परेशान हैं, तो नींबू वाला नुस्खा अपनाकर देख लें। इससे टैनिंग साफ हो जाती है और आपको तुरंत फर्क दिखेगा।

हाथ-पैर की जिद्दी टैनिंग को कहें अलविदा! नींबू के साथ 3 चीजें मिलाकर रगड़ें, तुरंत दिखेगा फर्क

गर्मी और तेज धूप का असर सिर्फ सेहत ही नहीं, बल्कि हाथ-पैर की त्वचा पर भी साफ नजर आता है। धीरे-धीरे त्वचा की असली रंगत छिप जाती है और कालापन बढ़ने लगता है, जिससे कई बार हाथ-पैर छिपाने का मन करता है। टैनिंग हटाने के लिए लोग अक्सर मैनिक्योर-पेडिक्योर का सहारा लेते हैं, लेकिन समय की कमी हर किसी के साथ होती है। ऐसे में आप बिना पार्लर जाए भी घर पर आसान उपायों से टैनिंग कम कर सकती हैं। नींबू जैसे घरेलू नुस्खे त्वचा को साफ करने में मदद करते हैं। नियमित इस्तेमाल से त्वचा की रंगत निखरती है और हाथ-पैर फिर से साफ व खूबसूरत दिखने लगते हैं। यूट्यूबर पूनम देवनानी ने टैनिंग हटाने का सरल तरीका बताया है, जिससे आसानी से टैनिंग साफ हो जाएगी, चलिए आपको बताते हैं।

हाथ-पैर धो लें

सबसे पहले अपने हाथ और पैरों को अच्छी तरह साफ करना जरूरी है। इसके लिए नॉर्मल पानी और हल्के साबुन का इस्तेमाल करें, ताकि त्वचा पर जमी धूल और गंदगी हट जाए। धोने के बाद तौलिए से हल्के हाथों से पोंछकर स्किन को पूरी तरह सुखा लें। अब आप अगले स्टेप के लिए तैयार हैं, जिसमें आपको नींबू का स्क्रब बनाना है।

नींबू स्क्रब कैसे बनाएं

एक बड़ा और ताजा नींबू लें और उसे बीच से दो हिस्सों में काट लें। अब चम्मच की मदद से नींबू के अंदर का हिस्सा थोड़ा सा दबाकर नरम कर लें, ताकि उसका रस आसानी से निकल सके। इसके बाद कटे हुए नींबू पर थोड़ा सा चीनी (साबुत या दरदरी पिसी हुई) डालें। फिर इसके ऊपर थोड़ा शहद लगाएं, जो स्किन को मॉइश्चर देगा। आखिर में ऊपर से थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा दें। इन सभी चीजों के कॉम्बिनेशन से आपका नेचुरल स्क्रब तैयार हो जाएगा।

टैनिंग कैसे साफ करें

अब तैयार किए गए इस नींबू स्क्रब को अपने हाथों और पैरों पर हल्के-हल्के रगड़ें। रगड़ते समय ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा जोर न लगाएं। कुछ देर बाद टूथपेस्ट की वजह से हल्का झाग बनने लगेगा। करीब 8–10 मिनट तक स्क्रब करने के बाद साधारण पानी से हाथ-पैर धो लें और साफ तौलिए से सुखा लें। इससे स्किन की डेड सेल्स हटेंगी और टैनिंग हल्की होने लगेगी।

ये भी पढ़ें:धूप में काली हो गई है स्किन? 4 चीजों से बनाएं नेचुरल ब्लीच, निखर जाएगी रंगत!

मलाई वाली क्रीम

स्क्रब के बाद स्किन को नमी देना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए दूध की मलाई लें और उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं। इस पेस्ट को क्रीम की तरह हाथ-पैरों पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। यह न सिर्फ स्किन को मुलायम बनाएगा, बल्कि नींबू की वजह से होने वाली ड्रायनेस और रफनेस को भी कम करेगा।

ये भी पढ़ें:सफेद बालों को काला कर देगा पानी, मेहंदी की जरूरत भी हो जाएगी खत्म
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।