अनार के जूस से मिलेगा सोने सा निखार, फॉलो करने हैं 3 स्टेप्स, दिल्ली की सरिता ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस

संक्षेप: Pomegranate facial: दिल्ली की निवासी सरिता डिजिटल क्रिएटर हैं और उन्होंने अनार से फेशियल करने का आसान और बढ़िया तरीका बताया है। जिससे आपको इंस्टेंट ग्लो मिलेगा, बिल्कुल पार्लर जैसा।

पार्लर जाकर हजारों रुपये खर्च कर हम फेशियल या क्लीनअप कराते हैं। कई बार फेशियल करने के बाद भी मनचाहा निखार नहीं मिल पाता है। आजकल फलों के रस से फेस क्लीनिंग करने का ट्रेंड आप खूब देख रहे होंगे और इसे दिल्ली की रहने वाली सरिता ने अप्लाई करके भी देखा है। दिल्ली निवासी सरिता ने अपने इंस्टाग्राम पर पेज पर अनार के जूस से चेहरे पर निखार लाने का आसान तरीका बताया है। उनका कहना है कि अनार के जूस से काफी अच्छा रिजल्ट मिला है और यही वजह है कि उन्होंने सभी के साथ ये तरीका शेयर किया। अनार के जूस से निखार पाने के लिए आपको बस 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। चलिए सरिता का पूरा एक्सपीरियंस बताते हैं।

अनार के जूस से फेशियल के ईजी स्टेप्स- पहला स्टेप- Pomegranate Cleanser- अनार के जूस में 1 स्पून मिल्क पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाना है और चेहरे पर अप्लाई करें। अब इसे सूखने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर पानी से साफ करें। पहले स्टेप में आपका फेस क्लींज हो जाएगा और आपको हल्का निखार मिलेगा।

दूसरा स्टेप- Pomegranate Scrub- अनार के जूस में 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच शहद मिलाएं। इससे आपका फेस स्क्रब रेडी हो जाएगा और इसे चेहरे पर अप्लाई करें। 15 मिनट बाद जब ये सूख जाए, तब इसे रगड़कर छुड़ाएं और साफ पानी से फेस क्लीन करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो चावल के आटे की जगह ओट्स का आटा लें।

तीसरा स्टेप- Pomegranate Face Pack- आखिरी स्टेप में आपको अनार के जूस में 1 स्पून ड्राई मिल्क पाउडर, 2 चम्मच बेसन मिलाकर फेस पैक बनाया। अब इसे चेहरे पर अप्लाई करें और टिश्यू पेपर को चेहरे पर चिपका दें। टिश्यू पेपर के ऊपर से फिर एक लेयर में फेस पैक लगाएं। आधे घंटे बाद आपको टिश्यू पेपर हटाना है और आपको इंस्टेंट ग्लो मिलेगा।

फायदे ही फायदे सरिता का कहना है कि मैं इस फेशियल को कई सालों से सर्दियों में करती आ रही हैं। इससे निखार मिलता है, डेड स्किन हट जाती है और छोटे-छोटे दाने भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर दाग-धब्बे हैं, तो वो भी कम हो जाएंगे। अनार वाले फेशियल को आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं।