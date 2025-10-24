बढ़ते प्रदूषण का सेहत के साथ त्वचा पर भी पड़ता है बुरा असर, बचाव के लिए अपनाएं ये स्किनकेयर रूटीन

संक्षेप: Side Effects Of Pollution On Skin : पटाखों के धुएं, बढ़ते वाहन प्रदूषण और ठंडे मौसम का संयोजन हवा में स्मॉग (धुंध) की मोटी परत बना देता है, जो न केवल श्वसन तंत्र बल्कि त्वचा के स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है।

रोशनी और खुशियों का पर्व दिवाली, भारत के बड़े और प्रिय त्योहारों में से एक है। हालांकि पिछले कुछ सालों में यह पर्व वायु प्रदूषण और उससे जुड़ी स्वास्थ्य व त्वचा संबंधी समस्याओं से भी जुड़ गया है। दरअसल, पटाखों के धुएं, बढ़ते वाहन प्रदूषण और ठंडे मौसम का संयोजन हवा में स्मॉग (धुंध) की मोटी परत बना देता है, जो न केवल श्वसन तंत्र बल्कि त्वचा के स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है।

दिवाली के बाद हवा में पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10), सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOₓ) जैसे हानिकारक तत्वों का स्तर सुरक्षित सीमा से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ये प्रदूषक त्वचा की सतह पर जमकर रोमछिद्रों (pores) को बंद कर देते हैं। जिससे त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा परत कमजोर होने लगती है। इसके परिणामस्वरूप त्वचा में रूखापन, खुजली, दाने, रैशेज और समय से पहले बुढ़ापा जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जिन लोगों को पहले से एक्जिमा, सोरायसिस या रोजेशिया जैसी त्वचा संबंधी बीमारियां हैं, उनके लक्षण इस समय और बढ़ सकते हैं।

फोर्टिस अस्पताल की त्वचा रोग विशेषज्ञ, डॉ. रश्मि शर्मा के अनुसार, प्रदूषण से उत्पन्न हुआ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस त्वचा को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। हवा में मौजूद हानिकारक तत्व त्वचा की कोशिकाओं पर हमला करते हैं, जिससे सूजन, अनइवन स्किन टोन, रूखापन और कोलेजन व इलास्टिन जैसी प्रोटीन संरचनाओं का टूटना शुरू हो जाता है। ये प्रोटीन त्वचा को लचीलापन और कसाव देते हैं, और इनके नुकसान से झुर्रियां और ढीली त्वचा जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। साथ ही, इस मौसम में कम नमी वाली हवा (low humidity) त्वचा की नमी छीन लेती है, जिससे चेहरा बेजान और थका हुआ दिखाई देता है।

त्वचा की इन समस्याओं से बचाव के लिए त्वचा विशेषज्ञ दिवाली के बाद एक संतुलित स्किनकेयर रूटीन अपनाने की सलाह देते हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में-

सही सफाई करें- हल्के लेकिन प्रभावी क्लेंजर से चेहरा साफ करें ताकि चेहरे से धूल, धुआं और प्रदूषक कण हट सकें।

एंटीऑक्सिडेंट्स का उपयोग करें- विटामिन C, नायसिनामाइड या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट वाले सीरम त्वचा को प्रदूषण के नुकसान से बचाते हैं।

हाइड्रेट और रिपेयर करें- सेरामाइड्स और हायलूरोनिक एसिड वाले मॉइस्चराइजर त्वचा की परत को मजबूत करते हैं और नमी बनाए रखते हैं।

सनस्क्रीन का उपयोग न छोड़ें- प्रदूषण और सूर्य की किरणें मिलकर त्वचा को अधिक नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए रोजाना सनस्क्रीन लगाना जरूरी है।