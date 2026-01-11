एक्ट्रेस लता सबरवाल ने बताया पर्सनल हाइजीन का रखना है ध्यान तो बैग में जरूर रखें ये सामान

Hindustan Hindi News
Personal Hygiene Tips: प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में हाइजीन की भी खास वैल्यू होती है। अगर आप हर दिन घर से बाहर होती हैं तो पर्स में इन चीजों को जरूर साथ रखें। एक्ट्रेस लता सबरवाल में पर्सनल हाइजीन से जुड़ी लिस्ट शेयर की है।

Jan 11, 2026 04:32 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
पर्सलन हाइजीन का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। अक्सर लोग आपको इस बारे में नहीं बताते। लेकिन गंदगी, बदबू और पर्सनल हाइजीन की कमी की वजह से आपसे दूर होते चले जाते हैं। एक्ट्रेस लता सबरवाल ने पर्सनल हाइजीन के लिए इन सारी बातों को कहा और साथ ही बताया कि कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें आपको अपने पास जरूर रखनी चाहिए। जिससे ना केवल आप हाइजीन मेंटेन कर सकें बल्कि किसी भी तरह के शर्मिंदा हो जाने वाले सिचुएशन में भी ना फंसे।

अंडरआर्म्स ओडोर

ठंड होने के बाद भी काफी सारे लोगों के अंडरआर्म्स में होने वाले पसीने से बदबू आती है। किसी भी तरह की शर्मिंदगी से बचने के लिए लता सबरवाल ने बताया कि वो अपने पास टी ट्री ऑयल रखती हैं और कुछ बूंदों को हाथ में लेकर अंडरआर्म्स में लगा लेती हैं। अगर आप टी ट्री आयल को यूज करना चाहती हैं तो पहले इसे पैच टेस्ट करने के बाद ही यूज करें। या फिर किसी रोल ऑन को साथ रखें। जिसे अंडरआर्म्स में यूज करें।

ओरल हाइजीन

मुंह से आने वाली बदबू सबसे ज्यादा शर्मिंदा करती हैं। कई सारे फूड्स जैसे लहसुन, प्याज और मसाले होते हैं, जिन्हें खाने के बाद मुंह से बदबू आती है। इसलिए एक्ट्रेस ने बताया कि वो अपने साथ भुने सौंफ को रखती है। साथ ही चाय या कॉफी की स्मेल को मुंह से दूर करने के लिए मिंट रखती हैं।

हैंड हाइजीन

कई बार खाना खाने के बाद हाथों को धोने के बाद भी मसालों की महक हाथ से नहीं जाती। अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में हैं तो हैंड हाइजीन भी जरूरी होता है। इसलिए गुड हैंड सेनेटाइजर और लोशन को साथ रखें। इन चीजों का यूज करने से हाथों से आने वाली मसालों की महक को दूर किया जा सकता है।

गुड परफ्यूम

दिनभर बाहर काम करते हैं तो साथ में एक गुड स्मेल का परफ्यूम भी साथ रखें। लता सबरवाल बताती हैं कि वो साथ में छोटे साइज की बोतल रखती हैं। जिसे वो यूज करती हैं जिससे कि एक प्लीजेंट फ्रेगरेंस आसपास बनी रहे।

