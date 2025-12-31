मूंगफली के छिलकों से चमकाएं फटी एड़ियां, जानें कैसे बनाएं मैजिक फुट मास्क

संक्षेप: Groundnut Shell For Cracked Heels : अकसर बेकार समझकर फेंक दिए जाने वाले मूंगफली के छिलके एंटीऑक्सीडेंट्स और नेचुरल ऑयल्स से भरपूर होते हैं, जो ड्राई स्किन को अंदर से रिपेयर करके हील करते हैं।

सर्दियों का मौसम आते ही ठंडी हवा और हीटर का अधिक इस्तेमाल त्वचा की नमी को सोखकर उसे रूखा, बेजान, फटा और खुजलीदार बनाने लगता है। त्वचा अपनी नमी खोने लगती है और फटी एड़ियां तो मानो मुसीबत ही बन जाती हैं। अगर हर साल सर्दियों में आप यह समस्या झेलते हैं तो इस बार धूप में बैठकर मूंगफली खाते समय उसके छिलकों को फेंकने की गलती ना करें। आप सोच रहे होंगे भला फटी एड़ियों का मूंगफली के छिलकों से क्या संबंध। तो आपको बता दें,अकसर बेकार समझकर फेंक दिए जाने वाले मूंगफली के छिलके एंटीऑक्सीडेंट्स और नेचुरल ऑयल्स से भरपूर होते हैं, जो ड्राई स्किन को अंदर से रिपेयर करके हील करते हैं। अगर आप भी मूंगफली के छिलकों से अपने फटी एड़ियों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इस तरह बनाकर लगाएं मूंगफली के छिलकों से बना मैजिक फुट मास्क।

मूंगफली के छिलकों से बनाएं 'मैजिक फुट मास्क' आवश्यक सामग्री -एक कटोरी मूंगफली के छिलके (धोकर सुखाए हुए)

-1 चम्मच शहद

-2 चम्मच नारियल तेल

-कच्चा दूध जरूरत अनुसार

मैजिक फुट मास्क बनाने की विधि मैजिक फुट मास्क बनाने के लिए सबसे पहले सूखे हुए मूंगफली के छिलकों को मिक्सी में पीसकर उसका दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लें। अगर आप इन छिलकों से स्क्रब बनाकर तैयार करना चाहते हैं तो थोड़ा दरदरा रखें, वरना मास्क के लिए बारीक पीसें। अब एक बाउल में 2 चम्मच मूंगफली के छिलकों का पाउडर निकालकर उसमें नारियल तेल और शहद डालकर अच्छी तरह सभी चीजों को मिलाएं। ये चीजें फटी एड़ियों के घावों को भरने में मदद करती हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाते हुए एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। आपका मैजिक फुट मास्क बनकर तैयार है। आइए जानते हैं इसे लगाने का सही तरीका।

मैजिक फुट मास्क को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्लींजिंग- सबसे पहले पैरों को 5 मिनट गुनगुने पानी में भिगोकर रखने के बाद फिर पोंछ लें।

मसाज- तैयार पेस्ट को अपनी एड़ियों और पैरों पर लगाएं। 5-7 मिनट तक हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में स्क्रब करें। ऐसा करने से पैरों की डेड स्किन निकल जाती है।

पैक की तरह लगाएं- स्क्रब के बाद इस पेस्ट की एक मोटी परत एड़ियों पर लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें।

वॉश- 20 मिनट बाद पैरों को सादे पानी से धोकर तुरंत वैसलीन लगाकर मोजे पहन लें। बेहतर परिणाम के लिए इस प्रक्रिया को हफ्ते में दो बार रात को सोने से पहले दोहराएं।

क्यों है मूंगफली के छिलकों का नुस्खा इतना खास? 1. नेचुरल एक्सफोलिएटर (Dead Skin Remover) मूंगफली के छिलकों का दरदरा पाउडर बेहतरीन प्राकृतिक स्क्रब की तरह काम करता है। यह एड़ियों पर जमा सख्त और डेड स्किन सेल्स को बिना किसी जलन के धीरे-धीरे हटा देता है।

2. एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर इन छिलकों में पॉलीफेनोल्स (Polyphenols) जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये त्वचा की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और सर्दियों की ठंडी हवा से होने वाले नुकसान को अंदर से रिपेयर करते हैं।

3. सूजन और दर्द में राहत फटी एड़ियों में कभी-कभी दरारें इतनी गहरी हो जाती हैं कि उनमें दर्द और सूजन होने लगती है। मूंगफली के छिलकों में मौजूद गुण त्वचा को शांत करते हैं और घावों को जल्दी भरने में मदद करते हैं।