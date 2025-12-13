Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
बालों के लिए पीनट बटर कितना फायदेमंद, कितना नुकसानदेह? लें पूरी जानकारी

पीनट बटर को अक्सर सुपरफूड कहा जाता है, लेकिन क्या यह बालों की ग्रोथ भी तेज करता है? इसमें मौजूद प्रोटीन और हेल्दी फैट्स बालों के लिए फायदेमंद हैं, पर सच्चाई क्या है- आइए समझते हैं।

Dec 13, 2025 11:21 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
आजकल सोशल मीडिया पर पीनट बटर को बालों की तेज ग्रोथ से जोड़कर खूब चर्चा में रखा जा रहा है। कई लोग मानते हैं कि रोजाना पीनट बटर खाने से बाल जल्दी बढ़ने लगते हैं और हेयर फॉल भी कम होता है। लेकिन क्या वाकई किसी एक फूड से बालों की ग्रोथ तेज़ हो सकती है? विशेषज्ञों के अनुसार, बालों की ग्रोथ एक जटिल प्रक्रिया है जो केवल किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करती। इसमें हार्मोन बैलेंस, स्कैल्प हेल्थ, जेनेटिक्स, पोषण, नींद और स्ट्रेस सभी की भूमिका होती है।

पीनट बटर में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिन E और कुछ जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो बालों की सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। हालांकि, इसे किसी चमत्कारी उपाय की तरह देखना सही नहीं है। सही जानकारी और संतुलित डाइट के साथ समझना जरूरी है कि पीनट बटर बालों की ग्रोथ में कैसे और कितनी मदद कर सकता है। पीनट बटर कुछ जरूरी पोषक तत्व देता है जो बालों की सेहत को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यह कोई जादुई उपाय नहीं है जो रातों-रात बाल बढ़ा दे।

पीनट बटर कैसे फायदेमंद हो सकता है?

प्रोटीन का अच्छा स्रोत: बाल मुख्य रूप से केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। अगर डाइट में प्रोटीन की कमी हो तो हेयर फॉल और स्लो ग्रोथ हो सकती है। पीनट बटर प्लांट-बेस्ड प्रोटीन देकर इस कमी को पूरा करने में मदद करता है।

हेल्दी फैट्स से स्कैल्प पोषण: पीनट बटर में मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स स्कैल्प को पोषण देते हैं और हेयर फॉलिकल्स को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं।

जरूरी विटामिन और मिनरल्स पीनट बटर में पाए जाते हैं:

  • विटामिन E: ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बालों की रक्षा करता है।
  • बायोटिन (B7): बालों की मजबूती से जुड़ा पोषक तत्व
  • मैग्नीशियम और नियासिन: ब्लड सर्कुलेशन और सेल मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं।

किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

  • पीनट बटर सीधे बालों की ग्रोथ तेज नहीं करता, यह सिर्फ सपोर्टिंग रोल निभाता है।
  • ज्यादा मात्रा में सेवन करने से वजन बढ़ सकता है।
  • जिन लोगों को मूंगफली से एलर्जी है, उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

बालों की बेहतर ग्रोथ के लिए क्या करें?

पर्याप्त प्रोटीन (दाल, अंडा, पनीर, दही), ओमेगा-3 फैटी एसिड (अलसी, अखरोट), आयरन और जिंक युक्त आहार, अच्छी नींद, कम स्ट्रेस और नियमित स्कैल्प मसाज से हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है।

नोट: पीनट बटर में मौजूद प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और विटामिन बालों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन यह बालों की ग्रोथ को सीधे तेज नहीं करता। हेल्दी और लंबे बालों के लिए संतुलित आहार, सही लाइफस्टाइल और स्कैल्प केयर ज्यादा जरूरी हैं। इसके अलावा अपने हेयर केयर रूटीन में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।

