महंगी क्रीम छोड़िए! धूप से काली पड़ गई त्वचा पर लौटेगा निखार, पपीते के पत्तों में बस ये 2 चीजें मिलाकर लगाएं
पपीते के पत्तों में सिर्फ 2 चीजें मिलाकर लगाएं, टैनिंग, डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स सभी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद आप महंगी क्रीम या मॉइश्चराइजर लगाना भूल जाएंगे। चलिए इस फेस पैक के बारे में बताते हैं।
चेहरे पर पिंपल्स, कालापन, टैनिंग गर्मियों के सीजन में होना आम बात है। इससे निपटने के लिए कई महंगी क्रीम और फेस वॉश आप अपनाकर देख चुकी होंगी लेकिन खास असर नहीं पड़ा होगा। आजकल एक नहीं हजारों ब्रांड्स के क्रीम, फेस वॉश, क्लींजर, मॉइश्चराइजर मार्केट में मौजूद है, जिन्हें लेकर अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर कौन सा सूट करेगा? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहले हमारी दादी-नानी त्वचा से जुड़ी इन समस्याओं से कैसे निपटती थीं। आज हम आपको नानी-दादी के समय के कुछ स्किन केयर टिप्स बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी त्वचा से कालापन, टैनिंग, मुंहासे सबकुछ गायब हो जाएंगे और रंगत भी सुधर जाएगी।
पपीते के पत्ते
पपीता कच्चा हो या पका हुआ दोनों ही तरीकों से फायदेमंद माना जाता है। इसे लोग कच्चा भी खाते हैं पकाकर भी। वहीं पपीते की पत्तियों का जूस प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में मदद करती है। इसकी पत्तियों में विटामिन A, C और E, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटैशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉयड्स और टैनिन, पपेन (Papain) एंजाइम, फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी मात्रा होती है। ये सभी चीजें न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि स्किन के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होती।
चेहरे पर कैसे लगाएं
सिंपली शीबा ने पपीते के पत्ते से फेस पैक बनाने का तरीका बताया है और कहा है कि आप इसे लगाकर कई स्किन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं। अब आपको करना क्या है पपीते की कुछ पत्तियां लेनी है और उसे ग्राइंग करके महीन पीस लें। फिर इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन, आधा चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट तैयार करें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर 10-15 मिनट तक लगा रहने दें, सूखने पर रगड़कर छुड़ाएं और फिर पानी से फेस क्लीन करें।
कौन और कितनी बार लगा सकते हैं
बता दें, पपीता लीफ फेस पैक को ऑयली स्किन, एक्ने-प्रोन और ड्राई स्किन वाले लोग ही लगाएं। ड्राई स्किन की समस्या से परेशान लोग इसमें दही या शहद जरूर मिक्स करें। सेंसिटिव स्किन वाले लोग इसे बिल्कुल न लगाएं। इस पैक को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें, लगातार 3-4 हफ्ते तक इस्तेमाल करने पर फर्क नजर आएगा।
स्किन के लिए फायदे क्या हैं
- त्वचा की गंदगी और एक्स्ट्रा तेल सोख लेता है
- पिंपल और एक्ने कम करने में मददगार
- त्वचा को चमकदार और फ्रेश बनाना
- कोलेजन बूस्ट करता है, जिससे टाइटनिंग आएगी
- खुजली और हल्की सूजन में राहत देना
- स्किन को हाइड्रेट और मुलायम बनाए रखना
- दाग-धब्बों को हल्का करने में सहायक
- टैनिंग-कालापन को हटाने में मदद करेगा
कैसे काम करता है
पपीता की पत्तियों में पपेन एंजाइम और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होता है, जो डेड स्किन हटाने, पोर्स साफ करने और एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल करने में मदद करते हैं। वहीं विटामिन C और अन्य पोषक तत्व त्वचा को ग्लोइंग, टाइट और हेल्दी बनाने में मददगार हो सकते हैं। इसलिए पपीता की पत्तियों का फेस पैक इन दिनों लोग ट्राई कर रहे हैं। पपीता के पेड़ कई जगहों पर आपको आसानी से मिल जाएंगे वरना इसकी पत्तियां खरीद भी सकते हैं।
पैच टेस्ट- सभी की स्किन टाइप अलग या सेंसिटिव हो सकती है। पपीते की पत्तियों में एक्टिव एंजाइम होते हैं, इसलिए पहले हाथ या कान के पीछे लगाकर पैच टेस्ट करें। अगर आपको जलन या खुजली हो तो इसे ना लगाएं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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