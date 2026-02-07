Hindustan Hindi News
एक्ट्रेस निक्की वालिया ने शेयर किया बालों को स्ट्रांग एंड शाइनी बनाने का घरेलू नुस्खा

एक्ट्रेस निक्की वालिया ने शेयर किया बालों को स्ट्रांग एंड शाइनी बनाने का घरेलू नुस्खा

संक्षेप:

Homemade hair mask for silky soft shiny hair: बालों में केवल शैंपू और कंडीशनर पर्याप्त नहीं होते। उन्हें एक्स्ट्रा पोषण देना भी जरूरी होता है। जैसे एक्ट्रेस निक्की वालिया ने शेयर किया है घर में बना हेयर मास्क लगाने से कैसे बाल शाइनी और सॉफ्ट हो जाते हैं।

Feb 07, 2026 02:58 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
बालों में केवल शैंपू और कंडीशनर करती हैं। तो उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा केयर भी जरूर करें। जैसे फेस के लिए अलग-अलग फेस पैक बनाकर लगाने से स्किन पर ग्लो नजर आता है। उसी तरह से बालों पर भी हेयर पैक लगाने से बाल मजबूत,सिल्की और शाइनी बनते हैं। बालों की प्रोटेक्टिव लेयर बरकरार रहती है और साथ ही बाल फ्रिज फ्री बनते हैं जिससे बालों में स्ट्रेंथ बनी रहती है। एक्ट्रेस निक्की वालिया ने बालों को केयर से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमे उन्होंने बताया है कि वो बालों की केयर के लिए एक हेयर मास्क बनाकर लगा रही है।

बालों को शाइनी एंड स्ट्रांग बनाने के लिए

बालों को नरिश करने जिससे बाल ज्यादा मजबूत और शाइनी बने इस खास हेयर मास्क को लगाया गया है। जिसे तीन चीजों को मिक्स किया गया है। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होने इस हेयर मास्क को बनाने के लिए चावल का आटा, अलसी का जेल और नारियल का तेल मिलाकर यूज किया गया है।

अलसी का जेल बनाकर इस्तेमाल किया गया

अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा अच्छी खासी होती है। जो सेहत के साथ ही बालों के लिए भी फायदेमंद है। इसका जेल बनाने के लिए पानी में अलसी को उबालें। जब इसमे खूब उबाल आने लगता है तो गैस की फ्लेम बंद कर दें और इसे छोड़ दें। जिससे ये बिल्कुल जेल जैसा गाढ़ा चेक्सचर में आ जाएगा। बस इस जेल को छानकर अलग कर लें। इस जेल को बालों में लगाने से बालों में शाइन आती है और ये नेचुरल कंडीशनर का काम करते हैं।

ऐसे बनाए हेयर पैक

बालों पर लगाने के लिए इस हेयर पैक को बनाने के लिए फ्लैक्स सीड के जेल में चावल का आटा डालकर मिलाएं और साथ ही उसमे नारियल का तेल डाल दें। अब इसे सप्ताह में दो बार बालों पर लगाकर रखें और फिर धो लें। ये बालों को पूरी तरह से नरिश करने में मदद करेगा और सिल्की, फ्रिज फ्री बनेंगे।

