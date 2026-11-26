बाल तेजी से झड़ रहे हैं और गंजेपन के पैच दिखना शुरू हो गए हैं, तो ये नुस्खा आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि प्याज का रस बालों के लिए कितना फायदेमंद है। बस इसे आचार्य बालकृष्ण के बताए तरीके से इस्तेमाल करें और देखें मैजिक।

आजकल बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गई है। कम उम्र में ही लोगों के बाल पतले होने लगते हैं, कई बार तो गंजेपन के पैच भी दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में लोग अक्सर पैनिक हो जाते हैं और महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जबकि घर पर प्याज के रस की मदद से भी बालों की देखभाल की जा सकती है। अगर आप हेयरफॉल कंट्रोल करने या गंजेपन की समस्या के लिए कोई नेचुरल नुस्खा तलाश रहे हैं, तो प्याज के रस का इस्तेमाल एक अच्छा विकल्प है। आचार्य बालकृष्ण एक पोस्ट के जरिए बताते हैं कि प्याज का रस बालों के लिए बहुत लाभकारी है। इतना ही नहीं अगर आपको स्कैल्प पर कोई समस्या है, तो भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं आचार्य के मुताबिक बालों में प्याज का रस कैसे लगाएं।

बालों के लिए क्यों फायदेमंद माना जाता है प्याज का रस? प्याज का रस बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दरअसल प्याज में सल्फर कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। ये सल्फर कंपाउंड बालों में मौजूद केराटिन प्रोटीन का एक जरूरी हिस्सा होते हैं। यही वजह है कि कई हेयर केयर प्रोडक्ट्स में भी प्याज के रस का इस्तेमाल किया जाता है। ये बालों की ग्रोथ, हेयरफॉल कंट्रोल और स्कैल्प को हेल्दी रखने में मदद करता है। आयुर्वेद में भी प्याज के रस को बालों के लिए लाभकारी बताया गया है।

बालों में कैसे लगाएं प्याज का रस? सबसे पहले एक माध्यम आकार की प्याज लें और उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर मिक्सर में पीस लें। अब किसी महीन सूती कपड़े में छानकर इसका रस अलग कर लें। आप चाहें तो प्याज को कद्दूकस करने के बाद भी इसका रस निकाल सकते हैं। आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक, ताजे प्याज के रस में थोड़ी सी दही, नींबू का रस और सुहागे का पाउडर मिलाकर एक लेप तैयार करें।

कैसे और कितनी देर लगाकर रखें ये लेप? प्याज के रस से तैयार इस लेप को अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। खासकर जहां गंजापन ज्यादा हो, उस हिस्से पर लगाना ना भूलें। अब इस लेप को लगभग एक से दो घंटे के लिए बालों में लगा रहने दें। इसके बाद एक माइल्ड शैंपू की मदद से हेयरवॉश कर लें।

स्कैल्प के लिए भी फायदेमंद है ये लेप आचार्य बालकृष्ण बताते हैं कि ये लेप सिर्फ गंजेपन के लिए ही नहीं, बल्कि स्कैल्प से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में भी काफी फायदेमंद है। अगर आपकी स्कैल्प में खुजली, इरीटेशन या कोई अन्य समस्या बनी हुई है, तो एक बार प्याज के रस, दही, नींबू और सुहागे के पाउडर से बना ये लेप जरूर इस्तेमाल कर के देखें।

हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल करें? इस लेप को आप हफ्ते में एक बार बालों में लगा सकते हैं। हालांकि अगर आपकी स्कैल्प सेंसेटिव है या इस लेप को लगाने के बाद आपको परेशानी महसूस होती है, तो इस्तेमाल करने से बचें। बेहतर रहेगा कि पहले पैच टेस्ट करने के बाद ही इस रेमेडी को ट्राई कर के देखें।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।