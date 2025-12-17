Hindustan Hindi News
One Ayurvedic Remedy for Pigmentation Nutritionist Shweta Shah Explains
पिगमेंटेशन से परेशान हैं? न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह का खास आयुर्वेदिक नुस्खा

संक्षेप:

पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और मुंहासों के दाग अक्सर स्किन की नेचुरल चमक को फीका कर देते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, आयुर्वेद में मौजूद एक खास देसी उपाय इन समस्याओं को जड़ से कम करने में मदद कर सकता है।

Dec 17, 2025 09:18 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
आजकल बदलती लाइफस्टाइल, धूप, हार्मोनल बदलाव और गलत स्किन केयर के कारण पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स की समस्या आम हो गई है। महंगे केमिकल ट्रीटमेंट्स कुछ समय के लिए असर दिखाते हैं, लेकिन लंबे समय में त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक उपाय सुरक्षित और भरोसेमंद माने जाते हैं।

न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, मंजिष्ठा (Manjistha) आयुर्वेद की एक शक्तिशाली जड़ी-बूटी है जो खून को साफ करने और त्वचा को भीतर से डिटॉक्स करने में मदद करती है। आयुर्वेद में इसे वर्ण्य कहा गया है, यानी यह त्वचा के रंग और टेक्सचर को बेहतर बनाती है। नियमित रूप से मंजिष्ठा लेप लगाने से डार्क स्पॉट्स हल्के पड़ते हैं, पिगमेंटेशन कम होता है और स्किन टोन धीरे-धीरे समान दिखने लगता है।

क्या है मंजिष्ठा लेप?

मंजिष्ठा लेप एक आयुर्वेदिक फेस पैक है जिसे मंजिष्ठा पाउडर और प्राकृतिक लिक्विड के साथ तैयार किया जाता है। यह स्किन को ठंडक देता है और दाग-धब्बों पर धीरे-धीरे काम करता है।

मंजिष्ठा लेप बनाने और लगाने का तरीका

  • 1 छोटा चम्मच मंजिष्ठा पाउडर लें।
  • उसमें थोड़ा-सा कच्चा दूध या गुलाब जल मिलाएं।
  • स्मूद पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं, 10–15 मिनट तक सूखने दें और बाद में गुनगुने पानी से धो लें।

मंजिष्ठा लेप के फायदे

  • पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को हल्का करता है
  • मुंहासों के पुराने दाग कम करने में मददगार
  • त्वचा को डिटॉक्स कर नेचुरल ग्लो देता है
  • स्किन को ठंडक और सॉफ्टनेस देता है
  • स्किन टोन को धीरे-धीरे ईवन बनाता है

किसे करना चाहिए इस्तेमाल?

ब्राइड्स-टू-बी जो नैचुरल ग्लो चाहती हैं, पिगमेंटेशन या सन टैन से परेशान लोग और एक्ने मार्क्स और डल स्किन वाली महिलाएं।

जरूरी सावधानियां: अगर आप बिना केमिकल के पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स से छुटकारा चाहते हैं, तो न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह द्वारा सुझाया गया मंजिष्ठा लेप एक असरदार आयुर्वेदिक उपाय है। नियमित और सही इस्तेमाल से त्वचा साफ, स्मूद और नैचुरली ग्लोइंग नजर आने लगती है। लेकिन हफ्ते में 2 बार से ज्यादा ना लगाएं, पहली बार इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। बहुत सेंसिटिव स्किन वाले लोग डॉक्टर की सलाह लें।

