गर्मी में ऑयली स्किन एक्ने का कारण बन गई है, तो ट्राई करें 6 बेस्ट ऑयल कंट्रोल मॉइश्चराइजर

इन मॉइश्चराइजिंग क्रीम को तैलीय त्वचा के लिए तैयार किया गया है, जो ऑयल कंट्रोल कर त्वचा को पर्याप्त पोषण प्रदान करती हैं। जिससे स्किन गर्मी में भी ग्लोइंग और फ्रेश नजर आती है।

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बढ़ती गर्मी में सामान्य लोगों की त्वचा भी ऑइली हो जाती है और वहीं जिनकी स्किन पहले से तैलीय है, उनकी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तैलीय त्वचा के कारण मुंहासों का खतरा बढ़ जाता है और गर्मी में ये तेजी से फैलते हैं। इस दौरान मुंहासे जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेते। इस स्थिति में लोग अक्सर बहुत परेशान रहते हैं। त्वचा पर कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट 1 घंटे से ज्यादा नहीं टिकता। त्वचा ऑयल छोड़ना शुरू करती है और पसीना प्रोडक्ट्स को पूरी तरह हटा देता है। ऐसे में जब त्वचा को पोषण नहीं मिलता तो स्किन अधिक चिड़चिड़ी हो सकती है, जिससे त्वचा संबंधी अन्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है।

अगर आपके साथ भी ऐसी समस्याएं होती हैं, तो परेशान होने की जगह, इन 6 बेस्ट रेटेड मॉइश्चराइजिंग क्रीम में से अपना पसंदीदा विकल्प आज ही ऑर्डर करें। इन सभी मॉइश्चराइजिंग क्रीम को तैलीय त्वचा के लिए तैयार किया गया है, जो ऑयल कंट्रोल कर त्वचा को पर्याप्त पोषण प्रदान करती हैं। जिससे स्किन गर्मी में भी ग्लोइंग और फ्रेश नजर आती है। अगर आप इन मॉइश्चराइजिंग क्रीम्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये लेख आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे इन मॉइश्चराइजिंग क्रीम की मुख्य विशेषताएं!

तैलीय त्वचा से परेशान हैं, तो इन 6 बेस्ट रेटेड मॉइश्चराइजिंग क्रीम पर एक नजर जरूर डालें:

Foxtail ऑयल बैलेंसिंग जेल फेस मॉइश्चराइजर आजकल काफी ट्रेंड में है। सोशल मीडिया पर जहां देखो वहां छाया हुआ है। इस मॉइश्चराइजर में नियासिनामाइड और cica जैसे एक्टिव इनग्रेडिएंट्स हैं, जो त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये त्वचा को 8 घंटों तक ऑयल फ्री ग्लो देता है। यानी अगर आपकी त्वचा अधिक ऑयली है, तो इसे अप्लाई करने के 8 घंटे बाद तक आप बेफिक्र घूम सकते हैं। इसके नियमित इस्तेमाल से एक्ने जैसी समस्याओं पर नियंत्रण पाने में भी मदद मिलती है और त्वचा शांत एवं स्वस्थ रहती है। इस मॉइश्चराइजर को महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं।

मुख्य विशेषताएं: नियासिनामाइड और cica की गुणवत्ता है।

8 घंटों तक ऑयल कंट्रोल करता है।

जेल बेस्ड फार्मूला त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है।

मुंहासों पर नियंत्रण पाते हुए डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को हल्का करता है।

ह्यूमिडिटी में भी प्रभावी साबित होगा।

Deconstruct ऑयल फ्री मॉइश्चराइजर को इसके नॉन स्टिकी, लाइटवेट, नॉन कॉमेडोजेनिक फार्मूला के लिए जाना जाता है। जो त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है। खास कर ऑयली स्किन से परेशान लोगों के लिए ये एक बेहद प्रभावी फार्मूला है। यह लगभग त्वचा को 72 घंटों तक हाइड्रेटेड रहने में मदद कर सकता है। विशेष रूप से जिनकी त्वचा ऑयली है और उन्हें बार-बार एक्ने निकल आते हैं, उनके लिए भी ये परफेक्ट विकल्प साबित होगा। ऑयल कंट्रोल कर ये एक्ने को बढ़ने से रोकता है और त्वचा को पर्याप्त हाइड्रेशन प्रदान करता है। साथ ही साथ इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन बैरियर्स भी स्ट्रांग होते हैं और त्वचा स्वस्थ एवं तरोताजा रहती है। ये ऑयल कंट्रोल मॉइश्चराइजर एक बार आप सभी जरूर ट्राई करें।

मुख्य विशेषताएं: नॉन स्टिकी, लाइटवेट, नॉन कॉमेडोजेनिक फार्मूला है।

त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है।

स्किन को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखता है।

ऑयल कंट्रोल कर एक्ने होने से रोकता है।

इसमें किसी तरह का हानिकारक कैमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ।

ये वीगन प्रोडक्ट है।

Pond's लाइट जेल ऑयल फ्री फेस मॉइश्चराइजर रोजाना इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आप बजट में अपनी त्वचा को पर्याप्त पोषक तत्व देना चाहती हैं, तो ये मॉइश्चराइजर आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें ह्वालूरॉनिक एसिड और विटामिन E की गुणवत्ता है, जो त्वचा के लिए भिन्न रूपों में फायदेमंद मानी जाती हैं। ये त्वचा को पर्याप्त हाइड्रेशन प्रदान कर स्किन बैरियर्स को रिपेयर करते हैं और त्वचा को स्वस्थ और फ्रेश रहने में मदद करते हैं। इसका प्रभाव त्वचा पर 72 घंटे तक बना रहता है।

मुख्य विशेषताएं: हल्का जेल बेस्ड फार्मूला त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है।

ह्वालूरॉनिक एसिड और विटामिन E की गुणवत्ता मौजूद है।

ऑयल कंट्रोल करने के साथ विटामिन E त्वचा को ग्लोइंग बनाती हैं।

Plum का ये मॉइश्चराइजर लोगों का पसंदीदा है। विशेष रूप से जिनकी त्वचा अधिक ऑयली है, उनके लिए गर्मी में ये किसी वरदान से कम नहीं! इसमें 2% नियासिनामाइड के साथ ही राइस वॉटर की गुणवत्ता मौजूद है, जो त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और स्किन को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसके नियमित इस्तेमाल से ऑयल कंट्रोल होता है, और एक्ने ब्लैमिशेज और डार्क स्पॉट जैसी समस्याएं ठीक होने लगती हैं। राइस वॉटर स्किन ब्राइटनिंग में मदद करता है और त्वचा को ग्लोइंग बनाता है। ये 100% वीगन है, इसे सभी अपनी त्वचा पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है।

मुख्य विशेषताएं: 2% नियासिनामाइड और वॉटर की गुणवत्ता मौजूद है।

त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है।

स्किन को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखता है।

ऑयल कंट्रोल कर एक्ने होने से रोकता है।

100% वीगन प्रोडक्ट है।

सभी त्वचा प्रकार के लिए उपयुक्त है, विशेष रूप से ऑइली स्किन के लिए।

Minimalist के इस B5 10% ऑयल फ्री मॉइश्चराइजर को आप सभी अपनी त्वचा पर अप्लाई कर सकते हैं। विशेष रूप से जिनको ऑयली स्किन की समस्या है उनके लिए ये मैजिकल साबित होगा। इसका हल्का टेक्सचर त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है और ऑयल कंट्रोल कर एक्ने सहित अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। इतना ही नहीं इसमें ग्लिसरीन भी है, जो त्वचा को पर्याप्त हाइड्रेशन और मॉइश्चर प्रदान करते हैं। अगर आपकी त्वचा ऑयली है, इसका मतलब ये नहीं की आपको हाइड्रेशन की जरूरत नहीं! कई बार हाइड्रेशन और मॉइश्चर की कमी से भी त्वचा अधिक तेल छोड़ना शुरू कर देती है।

मुख्य विशेषताएं: त्वचा को लगभग 12 घंटे तक मॉइश्चराइज और हाइड्रेटेड रहने में मदद करता है।

ग्लिसरीन और ह्वालूरॉनिक एसिड स्किन में मॉइश्चर लॉक कर देती हैं।

जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम ऑयल कंट्रोल करने में मदद करते हैं।

हल्का जेल फार्मूला त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है।

सभी त्वचा प्रकार के लिए उपयुक्त है, विशेष रूप से ऑइली और कांबिनेशन स्किन वालों के लिए।

Neutrogena hydro boost ह्वालूरॉनिक एसिड फेस मॉइश्चराइजर 24 घंटे तक लगातार आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है। ये ऑयल फ्री नॉन स्टिकी लाइटवेट जेल बेस्ट मॉइश्चराइजर है, तो त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है। ये मॉइश्चराइजर नियमित इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के गुणवत्ता मौजूद हैं, जो आमतौर पर साधारण मॉइश्चराइजर में नहीं होते। त्वचा को पर्याप्त हाइड्रेशन प्रदान कर स्किन बैरियर्स को रिपेयर करते हैं और त्वचा को स्वस्थ और फ्रेश रहने में मदद करते हैं। इसका प्रभाव त्वचा पर 72 घंटों तक बना रहता है।

मुख्य विशेषताएं: ह्वालूरॉनिक एसिड की गुणवत्ता मौजूद है।

24 घंटे तक लगातार आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है।

ऑयल कंट्रोल कर एक्ने होने से रोकता है।

सभी त्वचा प्रकार के लिए उपयुक्त है, विशेष रूप से ऑइली स्किन के लिए।

मुंहासों पर नियंत्रण पाते हुए डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को हल्का करता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।