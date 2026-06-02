ऑयली स्किन फेस दिख रहा बेरंग तो लगाएं ये फेस पैक, शीशे में निहारेंगे चमकता चेहरा
Get natural fresh glow on Oily skin: ऑयली स्किन वालों का गर्मी में चेहरा काफी डल और बेरंग सा दिखने लगता है। इस समस्या से निपटने के लिए फिटकरी वाला फेस पैक काफी असरदार नुस्खा है जो पहले वॉश से ही फेस पर नेचुरल ग्लो देने में मदद करेगा।
गर्मी में ऑयली स्किन वालों की बैंड बज जाती है। धूल-मिट्टी और पसीने के साथ स्किन पर एक्सेस ऑयल सारी चमक भी खींच लेता है। लड़के और लड़कियों दोनों का चेहरा बेरंग, डल और बिल्कुल फीका दिखता है। दरअसल, डर्ट और गंदगी के साथ ऑयल मिलकर एक परत की तरह फेस पर जम जाता है। जिसे गहराई से साफ करना जरूरी होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा तो टेंशन ना लें फिटकरी से बने इस फेस पैक को चेहरे पर लगाएं। पहले वॉश के बाद से ही फर्क महसूस होने लगेगा और आप किसी भी दिन इसे मिस नहीं करेंगे। जानें कैसे बनेगा फिटकरी वाला फेस पैक।
ऑयली स्किन चेहरे की खोई चमक लौटाएगा फिटकरी वाला फेस पैक
ऑयली स्किन वाले गर्मी में चेहरे की डलनेस से ही परेशान रहते हैं। यहां तक कि मेकअप भी इनके फेस पर टिकता नहीं और टिक गया तो ग्रे हो जाता है। इन सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा फिटकरी वाला फेस पैक, जिसे बनाने के लिए मात्र 3 चीजों की जरूरत होगी।
ऑयली स्किन के लिए बेस्ट फेस पैक
ऑयली स्किन वालों को गर्मी में एक्सेस स्वेटिंग और एक्सेस सीबम प्रोडक्शन से ज्यादा ऑयल फेस पर होता है। जिससे डर्ट पार्टिकल्स स्किन पर ज्यादा चिपकती है। नतीजा डेड स्किन और डलनेस देखने को मिलती है। इसलिए इन 3 चीजों को मिलाकर फेस पैक बना लें।
मुल्तानी मिट्टी
फिटकरी
गुलाबजल
कैसे बनाएं फेस पैक
फेस पैक बनाने के लिए फिटकरी के छोटे से टुकड़े को गुलाबजल में डालकर गला लें। अब ये फिटकरी इन्फ्यूस्ड रोज वाटर बनकर तैयार हो गया है। इसमे मुल्तानी मिट्टी का पाउडर डालकर पैक बना लें।
इस फेस पैक की एक पतली लेयर चेहरे पर लगा लें।
10 से 15 मिनट बाद जब फेस पैक सूख जाए तो नॉर्मल पानी से धो लें।
फिर जेल मॉइश्चराइजर फेस पर लगाएं, जिससे फेस बिल्कुल ड्राई ना लगे।
सप्ताह में एक से तो बार ही इस फेस पैक को लगाएं और लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लें। जिससे पता चल जाए कि कहीं ये आपके फेस पर हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं दे रहा।
फिटकरी और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाने के फायदे
ऑयली स्किन वालों के लिए ये फेस पैक बड़े काम का है। ये स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को अब्जॉर्ब करता है और डर्ट और इम्प्यूरिटीज को भी निकालता है। चेहरे पर फ्रेश ग्लो पहली वॉश के बाद से ही दिखने लगता है। यहीं नहीं फिटकरी की वजह से पोर्स भी श्रिंक होकर टाइट होने लगते हैं। तो इस गर्मी ड्राई स्किन वाले चेहरे की डलनेस दूर कर ग्लो लाने के लिए इस फेस पैक का इस्तेमाल करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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