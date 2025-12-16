Hindustan Hindi News
श्वेता शाह़: नाभि है स्किन केयर का सीक्रेट पॉइंट, कौन सा तेल किस काम आता है?

संक्षेप:

आयुर्वेद में नाभि को शरीर का शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र माना गया है। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, नाभि में सही तेल लगाने से त्वचा, हार्मोन और पाचन से जुड़ी कई समस्याओं में संतुलन आ सकता है।

Dec 16, 2025 12:36 pm IST
आयुर्वेद के अनुसार नाभि (नाभि चक्र) सिर्फ शरीर का एक निशान नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण मर्म बिंदु है। इसे शरीर की 72,000 नाड़ियों से जुड़ा माना जाता है जो संपूर्ण शरीर में ऊर्जा और पोषण के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। प्राचीन समय से नाभि में तेल डालने की परंपरा अपनाई जाती रही है, जिसका उद्देश्य शरीर और त्वचा को अंदर से संतुलित करना है।

न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह बताती हैं कि अलग-अलग तेलों के गुण अलग होते हैं और नाभि में लगाने पर ये धीरे-धीरे शरीर में अवशोषित होकर अपना असर दिखाते हैं। यह तरीका खासतौर पर स्किन केयर, हार्मोनल बैलेंस, पाचन और जोड़ों के दर्द में सहायक माना जाता है। हालांकि यह कोई जादुई इलाज नहीं है, लेकिन नियमित और सही तरीके से करने पर इसके सकारात्मक परिणाम देखे जा सकते हैं।

  • मुंहासे और स्किन डिटॉक्स के लिए – नीम का तेल (Neem Oil)

नीम का तेल अपने एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए जाना जाता है। आयुर्वेद में इसे त्वचा को शुद्ध करने वाला माना गया है।

नाभि में नीम का तेल लगाने से शरीर के अंदर जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है जिससे मुंहासे, पिंपल्स और स्किन ब्रेकआउट्स कम हो सकते हैं।

कैसे लगाएं: हफ्ते में 2–3 बार 1–2 बूंद नीम का तेल किसी कैरियर ऑयल (नारियल या बादाम तेल) के साथ मिलाकर लगा सकते हैं।

  • रूखी त्वचा के लिए – नारियल तेल (Coconut Oil)

नारियल तेल ठंडा और मॉइस्चराइजिंग गुणों से भरपूर होता है। यह त्वचा की नमी को बनाए रखने में मदद करता है।

अगर आपकी त्वचा बेहद ड्राई, खिंची हुई या बेजान रहती है तो नाभि में नारियल तेल लगाने से शरीर को अंदर से हाइड्रेशन मिल सकता है।

कैसे लगाएं: रोज रात को 2–3 बूंद नारियल तेल नाभि में डालें और हल्की मसाज करें।

  • ग्लोइंग स्किन के लिए – बादाम तेल (Almond Oil)

बादाम तेल विटामिन E और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होता है जो त्वचा को पोषण देता है और नेचुरल ग्लो बढ़ाता है।

नाभि में बादाम तेल लगाने से त्वचा की रंगत निखर सकती है, ड्राइनेस कम होती है और फाइन लाइंस में सुधार दिख सकता है।

कैसे लगाएं: रोजाना या हफ्ते में 4–5 दिन 2 बूंदें नाभि में लगाएं।

