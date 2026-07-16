महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट को भूल जाइये! सिर्फ ₹10 में घर पर करें हाइड्रा फेशियल, चेहरे पर आएगा गजब का निखार
पार्लर जाकर महंगा फेशियल कराने का मूड नहीं है, तो घर पर ही हाइड्रा फेशियल कर लें। घर वाले हाइड्रा फेशियल को करने में सिर्फ 10 रुपये खर्च होंगे और इससे आपको नेचुरल ग्लो मिलेगा। चलिए आपको फेशियल के स्टेप बाय स्टेप बताते हैं।
पार्लर जाकर हम अक्सर ऐसे ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने के बारे में सोचते हैं, जो चेहरे पर इंस्टेंट निखार लाएं और दाग-धब्बों की समस्या को कम करने में मदद करें। इन दिनों हाइड्रा फेशियल काफी ट्रेंड में है। यह स्किन को डीप क्लीन करने, हाइड्रेट रखने और ग्लो देने वाला ब्यूटी ट्रीटमेंट माना जाता है, लेकिन इसकी कीमत करीब 6 से 7 हजार रुपये तक हो सकती है, जो हर किसी के बजट में फिट नहीं बैठती। अगर आप कम खर्च में चेहरे पर नेचुरल ग्लो पाना चाहती हैं, तो कुछ घरेलू चीजों की मदद से स्किन की अच्छी देखभाल कर सकती हैं। हालांकि, यह पार्लर में किए जाने वाले हाइड्रा फेशियल जैसा नहीं है, लेकिन रूटीन से करने पर त्वचा को साफ, मुलायम और चमकदार दिखाने में मदद मिल सकती है। ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर रिया गोयल ने एक वीडियो में इसका स्टेप-बाय-स्टेप तरीका शेयर किया है।
- स्टेप 1- बर्फ से करें मसाज
सबसे पहले चेहरे को फेस वॉश से साफ कर लें और बर्फ का एक टुकड़ा लें। बर्फ को चेहरे पर रगड़ते हुए मसाज करें। ऐसा करीब 1-2 मिनट तक करें। बर्फ को चेहरे पर रगड़ने से पोर्स को टाइट करने में मदद मिलेगी। इससे चेहरे पर इंस्टेंट फ्रेशनेस और ग्लो आता है। साथ ही सूजन कम होगी और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगा।
- स्टेप 2- कच्चे दूध से करें क्लींजिंग
कच्चा दूध त्वचा पर जमी गंदगी और एक्स्ट्रा तेल साफ करने में मदद मिलती है। स्किन मुलायम महसूस होती है और चमक भी आती है। साथ ही ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करने में मदद मिलेगी। रुई की मदद से चेहरे पर कच्चा दूध लगाएं। फिर पूरे चेहरे को अच्छी तरह साफ करें और 2 मिनट बाद पानी से धो लें।
- स्टेप 3- स्क्रब करना है
टमाटर के रस में चीनी और थोड़ा-सा कॉफी पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण से 2-3 मिनट तक हल्के हाथों से स्क्रब करें। आपका यहां पर सिर्फ 10 रुपये वाली कॉफी का सैशे लेना है। इस स्क्रब को करने से डेड स्किन हट जाएगी। टैनिंग कम हो जाएगी और त्वचा मुलायम और स्मूद बनती है। साथ ही ब्लैकडेड्स को कम करने में मदद मिलेगी।
- स्टेप 4- फेस पैक का नंबर
चौथा और आखिरी स्टेप फेस पैक, जिसमें आपको 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच बेसन और थोड़ा-सा कॉफी पाउडर मिलाकर पेस्ट तैयार करना है। इसे चेहरे पर 10-15 मिनट तक लगाएं, फिर साधारण पानी से धो लें। इससे स्किन डीप क्लीन हो जाएगी और आपको निखार मिलेगा। साथ ही मुंहासों और दाग-धब्बों से छुटकारा मिल जाएगा। इस फेस पैक को लगाने से स्किन टोन बेहतर दिखेगी और त्वचा सॉफ्ट हो जाएगी।
कितनी बार लगा सकते हैं
अगर आप रूटीन के साथ हफ्ते में 2 बार इस फेशियल को करते हैं, तो चेहरे पर निखार आएगा और धब्बे भी कम होंगे। साथ ही स्किन पोर्स साफ हो जाएंगे और चमक भी आएगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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