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काले पानी से सफेद बाल होंगे गायब, पूनम देवनानी ने बताया कैसे बनाएं

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Magical Black Water: सफेद बालों को काला करने के लिए केमिकल वाले हेयर कलर लगाने से बचना है और बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाना है तो इस ब्लैक वाटर को बनाकर रख लें। ये बालों को जड़ों से काला करने में मदद करेगा।

काले पानी से सफेद बाल होंगे गायब, पूनम देवनानी ने बताया कैसे बनाएं

सफेद बाल से परेशान लोग अक्सर असरदार नुस्खा खोजते रहते हैं। जिससे उनके बाल काले भी हो जाएं और घने-मुलायम भी बने रहे। अब कलर तो लांग टाइम में बालों को डैमेज कर देगा और हेयरफॉल भी होगा, जिससे ग्रोथ पर भी असर होगा। ऐसे में ये ब्लैक वाटर आपके बालों के लिए वरदान है। जिसकी मदद से ना केवल सफेद बाल काले होंगे बल्कि बालों का झड़ना भी रुकेगा। बालों को जड़ से काला करने के लिए पूनम देवनानी ने खास ब्लैक पानी बनाने का नुस्खा शेयर किया है। जिसे बनाने के लिए सड़क किनारे उगे इन पेड़ के फलों की जरूरत होगी।

अमलतास के फल से बनाएं मैजिक ब्लैक वाटर

पूनम देवनानी ने बताया कि सफेद बालों को काला करने के लिए अमलतास के फलों से बना ये ब्लैक वाटर काफी मैजिकल तरीके से काम करता है और सफेद बालों को जड़ से काला करता है। तो अगर आप कम उम्र में सफेद हो रहें बालों से परेशान रहते हैं तो केमिकल वाले हेयर कलर लगाने की बजाय इस पानी को लगाएं तो सफेद बालों को कवर करने में मदद मिलेगी।

कैसे बनाएं मैजिकल ब्लैक वाटर

अमलतास के फलों से इस ब्लैक वाटर को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होगी।

अमलतास के फल

कलौंजी सीड्स

मेथी दाना

बनाने का तरीका कर लें नोट

अमलतास के फलों को जो डंडी के जैसे दिखते हैं। तोड़ कर कई टुकड़ों में कर लें। ये आपको पंसारी की दुकान पर भी आसानी से मिल जाएंगे। इन फलों को तोड़कर धो लें और फिर पानी में 24 घंटे के लिए भिगो दें। जिससे ये फूल जाएं। ये फल जब पानी में भीगते हैं तो अपना पूरा कलर छोड़ते हैं तो काफी काले रंग का होता है।

इस पानी और अमलतास को किसी बर्तन में डालकर पकने के लिए रखें।

साथ में इसमे मेथी दाना और कलौंजी डालकर पकाएं।

जब ये पक जाए तो गैस की फ्लेम को बंद करें और ठंडा हो जाने दें।

स्प्रे बोतल में भरकर रख लें।

इसी तरह से इस फल के बचे हुए काले पानी में आप शैंपू मिलाकर बालों को धोने में इस्तेमाल करें।

सप्ताह में तीन से चार बार इस काले पानी का स्प्रे बालों में करें। रातभर के बाद सुबह शैंपू के साथ मिक्स अमलतास वाले पानी से बालों को वॉश कर लें।

लगातार कई हफ्ते तक इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो कुछ समय बाद आपको फर्क दिखने लगेगा।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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