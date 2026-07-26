ना मेंहदी, ना डाई! बालों को नेचुरल बरगंडी टिंट देगा ये 1 हेयर पैक, लंबे-घने भी होंगे

अगर आपको भी अपने बालों में बरगंडी टिंट पसंद है, लेकिन केमिकल वाले हेयर कलर से बचना चाहती हैं तो ये हेयर मास्क जरूर ट्राई करें। ये ना सिर्फ बालों को नेचुरत टिंट देता है, बल्कि हेयर ग्रोथ में भी काफी मदद करता है।

बालों को कलर करना हर लड़की को पसंद होता है, लेकिन अक्सर केमिकल्स के डर से वो ऐसा करती नहीं हैं। खासकर बरगंडी और रेड टिंट तो बालों में बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन इसके लिए हेयर डाई या कलर का सोचते ही बालों के डैमेज होने की चिंता सताने लगती है। ऐसे में अक्सर गर्ल्स नेचुरल तरीके ढूंढती हैं, जिससे अपने बालों को नेचुरली कलर कर पाएं, और ऐसा वाकई पॉसिबल भी है। बिना मेंहदी, बिना डाई के भी आप अपने बालों को रेड या बरगंडी टिंट दे सकती हैं। इससे जुड़ी एक नेचुरल रेमेडी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये रेमेडी बालों को प्यारा सा टिंट तो देती ही है, साथ ही उन्हें मजबूत और शाइनी बनाने में भी मदद करती है। बालों की ग्रोथ तो ले कर परेशान हैं, तो भी ये पैक बनाकर बालों पर अप्लाई कर सकती हैं।

बालों को नेचुरल बरगंडी या रेड कलर कैसे करें? बिना मेंहदी या डाई के भी आप अपने बालों को शाइनी रेड या बरगंडी टिंट दे सकती हैं। ये तरीका पूरी तरह नेचुरल है और हेयर ग्रोथ में भी मदद करता हैं। इसके लिए आपको चुकंदर के रस का इस्तेमाल करना है। साथ में कुछ और चीजें भी चाहिए होंगी, जैसे- नारियल का तेल, गुलाब जल, 1 विटामिन ई कैप्सूल, थोड़ा सा अदरक और एलोवेरा जेल। ये सभी चीजें बालों के लिए काफी फायदेमंद होती हैं और उन्हें लंबा, शाइनी, घना बनाने में भी मदद करती हैं।

इस तरह बनाएं नेचुरल रेड हेयर कलर ये नेचुरल हेयर कलर बनाने के लिए सबसे पहले 1 बड़े साइज का चुकंदर लें और उसे धो कर मोटे-मोटे टुकड़ों में काट लेंं। इन्हें एक मिक्सर जार में डालें, साथ ही थोड़ा सा गुलाबजल और नारियल का तेल एड करें। इसके अलावा 1 विटामिन ई कैप्सूल काटकर डालें। अब थोड़ा सा अदरक लें और उसे मोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सर में डाल दें। इन सभी चीजों को पीसकर एक पेस्ट सा तैयार कर लें।

पेस्ट बनाने के बाद इसे किसी छलनी या सूती कपड़े से छानकर, सारा जूस एक बाउल में निकाल लें। इसमें दो चम्मच के करीब एलोवेरा जेल मिलाएं और फेंटते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। हेयर मास्क बनकर तैयार है। जिस तरह आप बालों में पैक या मेंहदी लगाती हैं, ठीक उसी तरह इस मास्क को भी अपने बालों में अच्छी तरह अप्लाई कर लें।

कितनी देर के लिए लगाना होता है ये हेयर मास्क? ये हेयर मास्क आपको नहाने से लगभग 30-40 मिनट पहले लगाना चाहिए। इसके बाद आप बालों को नॉर्मली शैंपू से वॉश कर सकती हैं। इसमें नारियल का तेल, विटामिन ई कैप्सूल और एलोवेरा जेल है, जो बालों को अंदर से पोषण देते हैं और उन्हें सॉफ्ट, स्मूद और सिल्की बनाते हैं। अदरक का रस हेयर ग्रोथ में काफी फायदेमंद माना जाता है, वहीं चुकंदर बालों को नेचुरल बरगंडी या रेड टिंट देता है।

कब दिखते हैं इस हेयर कलर के रिजल्ट? ये हेयर कलर पूरी तरह नेचुरल है, इसलिए तुरंत आपको बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है। हालांकि एक हल्की रेड शाइन और सॉफ्टनेस बालों में जरूर फील होती है। अगर आप हफ्ते में दो बार इसे इस्तेमाल करती हैं, तो धीरे-धीरे बालों में नेचुरली रेड टिंट काफी उभरकर आना शुरू हो जाता है।

(Credit- @beautifulyou_tips, Pinterest)