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ना मेंहदी, ना डाई! बालों को नेचुरल बरगंडी टिंट देगा ये 1 हेयर पैक, लंबे-घने भी होंगे

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आपको भी अपने बालों में बरगंडी टिंट पसंद है, लेकिन केमिकल वाले हेयर कलर से बचना चाहती हैं तो ये हेयर मास्क जरूर ट्राई करें। ये ना सिर्फ बालों को नेचुरत टिंट देता है, बल्कि हेयर ग्रोथ में भी काफी मदद करता है।

Natural Burgundy Tint for Hairs
बालों के लिए नेचुरल बरगंडी कलर

बालों को कलर करना हर लड़की को पसंद होता है, लेकिन अक्सर केमिकल्स के डर से वो ऐसा करती नहीं हैं। खासकर बरगंडी और रेड टिंट तो बालों में बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन इसके लिए हेयर डाई या कलर का सोचते ही बालों के डैमेज होने की चिंता सताने लगती है। ऐसे में अक्सर गर्ल्स नेचुरल तरीके ढूंढती हैं, जिससे अपने बालों को नेचुरली कलर कर पाएं, और ऐसा वाकई पॉसिबल भी है। बिना मेंहदी, बिना डाई के भी आप अपने बालों को रेड या बरगंडी टिंट दे सकती हैं। इससे जुड़ी एक नेचुरल रेमेडी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये रेमेडी बालों को प्यारा सा टिंट तो देती ही है, साथ ही उन्हें मजबूत और शाइनी बनाने में भी मदद करती है। बालों की ग्रोथ तो ले कर परेशान हैं, तो भी ये पैक बनाकर बालों पर अप्लाई कर सकती हैं।

बालों को नेचुरल बरगंडी या रेड कलर कैसे करें?

बिना मेंहदी या डाई के भी आप अपने बालों को शाइनी रेड या बरगंडी टिंट दे सकती हैं। ये तरीका पूरी तरह नेचुरल है और हेयर ग्रोथ में भी मदद करता हैं। इसके लिए आपको चुकंदर के रस का इस्तेमाल करना है। साथ में कुछ और चीजें भी चाहिए होंगी, जैसे- नारियल का तेल, गुलाब जल, 1 विटामिन ई कैप्सूल, थोड़ा सा अदरक और एलोवेरा जेल। ये सभी चीजें बालों के लिए काफी फायदेमंद होती हैं और उन्हें लंबा, शाइनी, घना बनाने में भी मदद करती हैं।

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इस तरह बनाएं नेचुरल रेड हेयर कलर

ये नेचुरल हेयर कलर बनाने के लिए सबसे पहले 1 बड़े साइज का चुकंदर लें और उसे धो कर मोटे-मोटे टुकड़ों में काट लेंं। इन्हें एक मिक्सर जार में डालें, साथ ही थोड़ा सा गुलाबजल और नारियल का तेल एड करें। इसके अलावा 1 विटामिन ई कैप्सूल काटकर डालें। अब थोड़ा सा अदरक लें और उसे मोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सर में डाल दें। इन सभी चीजों को पीसकर एक पेस्ट सा तैयार कर लें।

पेस्ट बनाने के बाद इसे किसी छलनी या सूती कपड़े से छानकर, सारा जूस एक बाउल में निकाल लें। इसमें दो चम्मच के करीब एलोवेरा जेल मिलाएं और फेंटते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। हेयर मास्क बनकर तैयार है। जिस तरह आप बालों में पैक या मेंहदी लगाती हैं, ठीक उसी तरह इस मास्क को भी अपने बालों में अच्छी तरह अप्लाई कर लें।

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कितनी देर के लिए लगाना होता है ये हेयर मास्क?

ये हेयर मास्क आपको नहाने से लगभग 30-40 मिनट पहले लगाना चाहिए। इसके बाद आप बालों को नॉर्मली शैंपू से वॉश कर सकती हैं। इसमें नारियल का तेल, विटामिन ई कैप्सूल और एलोवेरा जेल है, जो बालों को अंदर से पोषण देते हैं और उन्हें सॉफ्ट, स्मूद और सिल्की बनाते हैं। अदरक का रस हेयर ग्रोथ में काफी फायदेमंद माना जाता है, वहीं चुकंदर बालों को नेचुरल बरगंडी या रेड टिंट देता है।

कब दिखते हैं इस हेयर कलर के रिजल्ट?

ये हेयर कलर पूरी तरह नेचुरल है, इसलिए तुरंत आपको बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है। हालांकि एक हल्की रेड शाइन और सॉफ्टनेस बालों में जरूर फील होती है। अगर आप हफ्ते में दो बार इसे इस्तेमाल करती हैं, तो धीरे-धीरे बालों में नेचुरली रेड टिंट काफी उभरकर आना शुरू हो जाता है।

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(Credit- @beautifulyou_tips, Pinterest)

नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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