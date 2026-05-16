ना मेंहदी ना कलर, सफेद बालों को काला करने में मदद करेगा होममेड तेल
Homemade hair oil for black thick hairs: कम उम्र में ही बाल सफेद दिखने लगे हैं तो इन चार से पांच सफेद बालों को मेहंदी या कलर से छिपाने की बजाय नेचुरल रेमेडी अपनाएं। इस रोस्टेड होममेड तेल की मदद से बाल सफेद होना बंद होंगे और काले घने बनेंगे।
कम उम्र में ही बाल सफेद होना स्टार्ट हो रहे तो फौरन हेयर कलर या मेहंदी, डाई जैसी चीजों को लगाना शुरू ना करें। दो-चार सफेद बालों को छिपाने के साथ अगर ये होममेड हेयर ऑयल लगाना शुरू कर देंगी तो तीन से चार महीने में अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। जो आपको लांग टाइम में और ज्यादा इफेक्टिव दिखेंगे। केवल यहीं नहीं ये रोस्टेड ऑयल बालों को मजबूत और घना भी बनाएगा। तो अगर आप चाहती हैं कि जब आप 35 की उम्र से आगे बढ़ें तो बालों की टेंशन कम रहे और सिर पर काले, लहराते बाल दिखें तो आज ही बनाकर ये रोस्टेड ऑयल रख लें। जिसका लगातार इस्तेमाल बालों को सफेद होने से रोकेगा और घना भी बनाएगा।
बनाएं ये रोस्टेड होममेड ऑयल
बालों में बढ़ रही सफेदी को कम करने के लिए आज ही ये रोस्टेड ऑयल बनाकर रख लें और रोजाना लगाएं। ये बालों को काला करने में मदद करेगा। इस तेल को बनाने के लिए किचन में रखी ये 5 चीजों की जरूरत होगी। नोट कर लें इंग्रीडिएंट्स और बनाने का तरीका
- दो से तीन प्याज का छिलका
- एक मुठ्टी करी पत्ता
- कलौंजी बीज करीब एक चम्मच
- लौंग चार से पांच
- सरसों का तेल ( अगर मिल जाए तो कलौंजी का तेल यूज करें)
किसी मोटी तली के बर्तन में सरसों का तेल लेकर उसमे प्याज के छिलकों को डाल दें। साथ में कलौंजी डालें। चार से पांच लौंग और एक मुट्ठी भर करी पत्ता भी तेल में डालकर बिल्कुल धीमी फ्लेम पर पकाएं। जब ये सारी चीजें पककर अपना रंग छोड़ने लगे तो देखेंगे कि तेल बिल्कुल काला हो गया है। बस गैस की फ्लेम को बंद कर दें। तेल को अच्छी तरह से ठंडा कर छान लें और फिर शीशी में भरकर रख लें।
इस तेल को एक और तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले कलौंजी, करी पत्ता, लौंग और प्याज के छिलकों को ड्राई रोस्ट कर बिल्कुल काला कर लें। फिर गैस की फ्लेम को बंद कर दें और फिर इन सारी चीजों को मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लें।
तैयार पाउडर को सरसों के तेल में डालकर पांच से सात मिनट तक अच्छी तरह से धीमी फ्लेम पर पक जाने दें। जिससे सारे तत्व तेल में आ जाएं। बस तैयार है तेल, इसे ठंडा कर लें और किसी बोतल में पलटकर रख लें।
लगाने का तरीका जानना जरूरी
तैयार रोस्टेड तेल को कॉटन की मदद से जड़ों में लगाएं। खासतौर पर सफेद बालों पर लगाकर छोड़ दें। करीब दो से तीन घंटे बाद या फिर रातभर लगा रहने के बाद अगले दिन वॉश कर लें। इस तेल के लगातार इस्तेमाल से बालों की रंगत दोबारा से काली नजर आने लगेगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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