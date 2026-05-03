सफेद बालों को काला कर देगा पानी, मेहंदी लगाने की जरूरत हो जाएगी खत्म
Homemade hair color water: सफेद बालों से परेशान हैं और 15 दिन में बालों में मेहंदी लगाती हैं तो बस इस पानी को बनाकर रख लें। ये ब्लैक मैजिकल वाटर सफेद बालों की समस्या को कम करने में मदद करेगा। बिना मेहंदी घोले इसे लगाएं और सफेद बाल कवर करें।
कम उम्र में ही सफेद बाल परेशान करने लगे हैं। सिर के फ्रंटल एरिया पर दिख रहे एक, दो-चार बाल केमिकल वाले कलर से दिन पर दिन बढ़ते चले जाएंगे। काफी सारे लोग बालों को हेल्दी रखने के लिए हेयर कलर की बजाय मेहंदी लगाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हर 15 दिन पर मेहंदी भिगोने का झंझट और उसे लगाना काफी मुश्किल लगता है। तो ऐसे में ये होममेड ब्लैक वाटर बड़े काम का है। इसकी मदद से बालों को काला बनाकर रखने में मदद मिलेगी और मेंहदी घंटों लगाने और सुखाने का झंझट भी छूट जाएगा। बस इस वाटर को बनाकर रख लें। नोट कर लें सामग्री और बनाने का लगाना।
घर में बनाकर रख लें मैजिकल ब्लैक वाटर
बालों को काला करना है तो इस मैजिकल ब्लैक वाटर को बनाकर स्टोर कर लें। इसे हर रोज बालों पर लगाएं और फर्क देखें। सफेद बालों को कलर करने का झंझट खत्म हो जाएगा। बस इन चीजों की होगी जरूरत।
एक चुंकदर
एक आंवला
दो गुड़हल का फूल
गुड़हल की आठ से दस पत्तियां
नीम की दो डंठल
करी पत्ता की दो डंठल
एक चम्मच मेथी दाना
एक चम्मच काला दिल
और एक पत्ती फ्रेश एलोवेरा जेल
सारी चीजों को लोहे की कड़ाही में डालें और साथ में एक से दो गिलास पानी डाल दें। इसे धीमी फ्लेम पर तब तक पकने दें जब ये आधा ना हो जाए। आठ से दस मिनट में ही पानी का कलर काला हो जाएगा। बस गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसे छान लें।
इस पानी को इफेक्टिव तरीके से बालों पर लगाने और सफेद बालों को छुपाने के लिए छने हुए पानी में मार्केट वाला एलोवेरा जेल डालकर इसे थोड़ा गाढ़ा कर लें।
बालों के जड़ों से लेकर जहां भी सफेद बाल दिख रहे हैं वहां पर लगाएं। करीब एक घंटे बाद बालों को धो लें।
बेस्ट रिजल्ट के लिए इस पानी को रोजाना लगाएं। तभी बाल ज्यादा बेहतर तरीके से काले नजर आएंगे। एक बार पानी बनाकर शीशी में भरकर रख लें। अगर समय कम है तो इसे डायरेक्ट बालों पर स्प्रे करके भी छोड़ सकती हैं। ये बालों को पिग्मेंट करिे में दद
मेहंदी में लगाने से भी दिखेगा असर
आप तैयार ब्लैक वाटर से मेहंदी पाउडर को भिगोकर भी लगा सकती हैं। करीब दो से तीन घंटे बालों में रखने के बाद बालों को क्लीन कर लें। ये मेथड भी बालों को काला करने में मदद करेगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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