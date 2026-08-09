बरसात में भी फट रहे हैं होंठ? घी-मलाई नहीं, लगाएं ये तेल, ड्राईनेस होगी छूमंतर
बरसात के मौसम में अगर आपके होंठ भी फट रहे हैं, तो घी-मलाई लगाने के बजाय एक तेल लगाएं। इसे लगाने से होठों में नमी बनी रहेगी और फटने की समस्या भी कम होगी।
मौसम में बदलाव, शरीर में पानी की कमी, बार-बार होंठ चाटना या फिर हार्श लिप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से होंठ फटने लगते हैं। होठों का फटना सिर्फ गर्मी या सर्दी में ही नहीं बल्कि बरसात में भी आम समस्या है और इसके लिए लोग कई तरह के लिप बाम और क्रीम लगाते हैं। कई महिलाएं घी और मलाई से इन्हें सही करने की कोशिश में लगी रहती हैं लेकिन खास असर नहीं पड़ता। अगर बरसात के मौसम में आपके होंठ फट रहे हैं, तो लिप केयर के साथ एक तेल रात को सोने से पहले जरूर लगाएं। इस तेल को लगाने से होठों पर नमी बनी रहेगी और फटना काफी हद तक कम हो जाएगा। चलिए बताते हैं आखिर ये तेल कौन सा है और इसे कैसे लगाते हैं।
होठों के फटने पर क्या लगाएं
होठों की ड्राईनेस को दूर करने के लिए हम अक्सर घी-मलाई लगाते हैं लेकिन आप जल्दी सही करने और नारियल का तेल लगाएं। नारियल तेल होंठों की त्वचा को मुलायम और मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है। नारियल तेल में लॉरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, ओलिक एसिड होता है, जिससे त्वचा पर हल्की परत बन जाती है।
होठों पर नारियल तेल लगाने के फायदे
- नमी को लॉक करने में मदद- नारियल तेल में मौजूद तत्व स्किन पर परत बनाएंगे, जिससे स्किन फटेगी नहीं और नमी बनी रहेगी।
- त्वचा रहेगी मुलायम- रोजाना नारियल तेल लगाने से होठों की त्वचा नरम बनी रहेगी और जल्दी फटेगी नहीं।
- हल्की जलन या खिंचाव में आराम- अगर आपके होंठ की स्किन में सिर्फ जलन या खिंचाव है, तो जल्दी आराम मिलेगा।
- होंठों की ड्राईनेस होगी कम- नारियल तेल में मौजूद फैटी एसिड्स इसे मुलायम बनाकर रखते हैं और रूखापन खत्म हो जाता है।
लगाने का सही तरीका क्या है
नारियल तेल आप ऐसे तो कभी भी हल्का सा लगा सकते हैं लेकिन रात को सोने से पहले इसे हल्का होठों पर लगाएं। रातभर तेल को ऐसे ही लगा रहने दें। ध्यान रखें कि लिपस्टिक के ऊपर इसे न लगाएं, होठों को पहले साफ करें और फिर तेल अप्लाई करें।
क्या न करें
अगर होंठ फट रहे हैं, तो उन्हें चबाने, स्किन खींचने या फिर नोचने की कोशिश न करें। साथ ही ज्यादा केमिकल वाली लिपस्टिक लगाने से बचें। केमिकल युक्त लिपस्टिक लंबे समय तक लगाकर रखने से भी होंठ नमी खो देते हैं और फिर फटने लगते हैं। इसके साथ आप दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं और विटामिन और मिनरल्स से भरपूर डाइट लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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