Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बरसात में भी फट रहे हैं होंठ? घी-मलाई नहीं, लगाएं ये तेल, ड्राईनेस होगी छूमंतर

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

बरसात के मौसम में अगर आपके होंठ भी फट रहे हैं, तो घी-मलाई लगाने के बजाय एक तेल लगाएं। इसे लगाने से होठों में नमी बनी रहेगी और फटने की समस्या भी कम होगी।

tips to care dry lips in monsoon
मानसून में होठों की फटने की समस्या दूर करने के लिए लगाएं ये तेल

मौसम में बदलाव, शरीर में पानी की कमी, बार-बार होंठ चाटना या फिर हार्श लिप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से होंठ फटने लगते हैं। होठों का फटना सिर्फ गर्मी या सर्दी में ही नहीं बल्कि बरसात में भी आम समस्या है और इसके लिए लोग कई तरह के लिप बाम और क्रीम लगाते हैं। कई महिलाएं घी और मलाई से इन्हें सही करने की कोशिश में लगी रहती हैं लेकिन खास असर नहीं पड़ता। अगर बरसात के मौसम में आपके होंठ फट रहे हैं, तो लिप केयर के साथ एक तेल रात को सोने से पहले जरूर लगाएं। इस तेल को लगाने से होठों पर नमी बनी रहेगी और फटना काफी हद तक कम हो जाएगा। चलिए बताते हैं आखिर ये तेल कौन सा है और इसे कैसे लगाते हैं।

होठों के फटने पर क्या लगाएं

होठों की ड्राईनेस को दूर करने के लिए हम अक्सर घी-मलाई लगाते हैं लेकिन आप जल्दी सही करने और नारियल का तेल लगाएं। नारियल तेल होंठों की त्वचा को मुलायम और मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है। नारियल तेल में लॉरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, ओलिक एसिड होता है, जिससे त्वचा पर हल्की परत बन जाती है।

फटे होठों की समस्या दूर कैसे करें

होठों पर नारियल तेल लगाने के फायदे

  • नमी को लॉक करने में मदद- नारियल तेल में मौजूद तत्व स्किन पर परत बनाएंगे, जिससे स्किन फटेगी नहीं और नमी बनी रहेगी।
  • त्वचा रहेगी मुलायम- रोजाना नारियल तेल लगाने से होठों की त्वचा नरम बनी रहेगी और जल्दी फटेगी नहीं।
  • हल्की जलन या खिंचाव में आराम- अगर आपके होंठ की स्किन में सिर्फ जलन या खिंचाव है, तो जल्दी आराम मिलेगा।
  • होंठों की ड्राईनेस होगी कम- नारियल तेल में मौजूद फैटी एसिड्स इसे मुलायम बनाकर रखते हैं और रूखापन खत्म हो जाता है।

लगाने का सही तरीका क्या है

नारियल तेल आप ऐसे तो कभी भी हल्का सा लगा सकते हैं लेकिन रात को सोने से पहले इसे हल्का होठों पर लगाएं। रातभर तेल को ऐसे ही लगा रहने दें। ध्यान रखें कि लिपस्टिक के ऊपर इसे न लगाएं, होठों को पहले साफ करें और फिर तेल अप्लाई करें।

क्या न करें

अगर होंठ फट रहे हैं, तो उन्हें चबाने, स्किन खींचने या फिर नोचने की कोशिश न करें। साथ ही ज्यादा केमिकल वाली लिपस्टिक लगाने से बचें। केमिकल युक्त लिपस्टिक लंबे समय तक लगाकर रखने से भी होंठ नमी खो देते हैं और फिर फटने लगते हैं। इसके साथ आप दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं और विटामिन और मिनरल्स से भरपूर डाइट लें।

ये भी पढ़ें:मेंहदी से लाल नहीं होंगे बाल! डॉ प्रियंका बोलीं- ये 4 चीजें मिलाकर बनाएं पेस्ट
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Beauty Tips Skin Care
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।