नो फेस वॉश, नो मॉइस्चराइजर! ईशा अंबानी का 'जीरो स्किनकेयर' सीक्रेट जानकर रह जाएंगे हैरान

Isha Ambani Zero Skincare Routine : आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि ईशा अपने चेहरे पर फेसवॉश, मॉइश्चराइजर और यहां तक की सनस्क्रीन (SPF) जैसी बेसिक चीजों को भी लगाने से परहेज करती हैं। उनकी यह 'नो-प्रोडक्ट' अप्रोच ब्यूटी इंडस्ट्री के तमाम दावों के बिल्कुल विपरीत है।

Dec 25, 2025 02:40 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी न सिर्फ अपने बिजनेस सेंस की वजह से बल्कि अपनी बेदाग त्वचा और सादगी के लिए भी अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं। उनकी ग्लोइंग स्किन के पीछे भले ही लोगों को महंगे ट्रीटमेंट और लंबे-चौड़े स्किनकेयर रूटीन वजह लगते हों, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली है। ईशा की मानें तो वो अपने चेहरे पर किसी भी तरह का कोई स्किनकेयर रूटीन फॉलो नहीं करतीं हैं। ईशा कहती हैं कि 'मेरा ब्यूटी सीक्रेट यह है कि मेरे पास कोई ब्यूटी रूटीन या रेजिमेन नहीं है, जो कई लोगों को निराश कर सकता है। मैं अपनी स्किन के लिए कुछ नहीं करती'। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि ईशा अपने चेहरे पर फेसवॉश, मॉइश्चराइजर और यहां तक की सनस्क्रीन (SPF) जैसी बेसिक चीजों को भी लगाने से भी परहेज करती हैं। इस बात का खुलासा खुद ईशा ने जून 2024 में वोग को दिए एक इंटरव्यू में किया था। ईशा की यह 'नो-प्रोडक्ट' अप्रोच ब्यूटी इंडस्ट्री के तमाम दावों के बिल्कुल विपरीत है।

ईशा का हेयर केयर रूटीन

ईशा कहती हैं कि अकसर फोटोज में नजर आने वाले उनके सीधे, स्मूद और ब्लो-ड्राई किए हुए बाल हकीकत में बिना किसी प्रोफेशनल स्टाइलिंग के बिल्कुल अलग घने, घुंघराले और थोड़े उलझे हुए नजर आते हैं।

स्किनकेयर प्रोडक्ट्स में रेड फ्लैग्स

हिंदुस्तान टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट (24 दिसंबर 2025) के अनुसार डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. गुरवीन वारैच ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर स्किन केयर से जुड़े कुछ जरूरी रेड फ्लैग्स के बारे में बताया है। डॉ. गुरवीन वारैच कहती हैं कि स्किनकेयर प्रोडक्ट्स चुनते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। खासतौर पर तब जब बहुत सस्ते ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो महंगे इंग्रीडिएंट्स (जैसे रेटिनॉइड, पेप्टाइड्स, विटामिन C या ग्रोथ फैक्टर्स) होने का दावा करते हैं। इन्हें रूटीन में स्टेबल रखना महंगा पड़ता है।

दूसरा, कई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जो 100 प्रतिशत गारंटी रिजल्ट देने का वादा करते हैं। जबकि मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी ऐसा गारंटी नहीं दे सकते हैं। ऐसे में स्किन एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि हमेशा साइंस-बेस्ड क्लेम्स पर भरोसा करें, हाइप पर नहीं। ईशा की त्वचा जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल या प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स की वजह से इतनी अच्छी हो सकती है, लेकिन आम लोगों के लिए क्लेंजिंग, मॉइश्चराइजिंग और सन प्रोटेक्शन बेसिक और जरूरी हैं। अगर आप भी मिनिमल रूटीन चाहती हैं, तो पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
