नो फेस वॉश, नो मॉइस्चराइजर! ईशा अंबानी का 'जीरो स्किनकेयर' सीक्रेट जानकर रह जाएंगे हैरान

संक्षेप: Isha Ambani Zero Skincare Routine : आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि ईशा अपने चेहरे पर फेसवॉश, मॉइश्चराइजर और यहां तक की सनस्क्रीन (SPF) जैसी बेसिक चीजों को भी लगाने से परहेज करती हैं। उनकी यह 'नो-प्रोडक्ट' अप्रोच ब्यूटी इंडस्ट्री के तमाम दावों के बिल्कुल विपरीत है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी न सिर्फ अपने बिजनेस सेंस की वजह से बल्कि अपनी बेदाग त्वचा और सादगी के लिए भी अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं। उनकी ग्लोइंग स्किन के पीछे भले ही लोगों को महंगे ट्रीटमेंट और लंबे-चौड़े स्किनकेयर रूटीन वजह लगते हों, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली है। ईशा की मानें तो वो अपने चेहरे पर किसी भी तरह का कोई स्किनकेयर रूटीन फॉलो नहीं करतीं हैं। ईशा कहती हैं कि 'मेरा ब्यूटी सीक्रेट यह है कि मेरे पास कोई ब्यूटी रूटीन या रेजिमेन नहीं है, जो कई लोगों को निराश कर सकता है। मैं अपनी स्किन के लिए कुछ नहीं करती'। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि ईशा अपने चेहरे पर फेसवॉश, मॉइश्चराइजर और यहां तक की सनस्क्रीन (SPF) जैसी बेसिक चीजों को भी लगाने से भी परहेज करती हैं। इस बात का खुलासा खुद ईशा ने जून 2024 में वोग को दिए एक इंटरव्यू में किया था। ईशा की यह 'नो-प्रोडक्ट' अप्रोच ब्यूटी इंडस्ट्री के तमाम दावों के बिल्कुल विपरीत है।

ईशा का हेयर केयर रूटीन ईशा कहती हैं कि अकसर फोटोज में नजर आने वाले उनके सीधे, स्मूद और ब्लो-ड्राई किए हुए बाल हकीकत में बिना किसी प्रोफेशनल स्टाइलिंग के बिल्कुल अलग घने, घुंघराले और थोड़े उलझे हुए नजर आते हैं।

स्किनकेयर प्रोडक्ट्स में रेड फ्लैग्स हिंदुस्तान टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट (24 दिसंबर 2025) के अनुसार डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. गुरवीन वारैच ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर स्किन केयर से जुड़े कुछ जरूरी रेड फ्लैग्स के बारे में बताया है। डॉ. गुरवीन वारैच कहती हैं कि स्किनकेयर प्रोडक्ट्स चुनते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। खासतौर पर तब जब बहुत सस्ते ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो महंगे इंग्रीडिएंट्स (जैसे रेटिनॉइड, पेप्टाइड्स, विटामिन C या ग्रोथ फैक्टर्स) होने का दावा करते हैं। इन्हें रूटीन में स्टेबल रखना महंगा पड़ता है।