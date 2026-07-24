डाई का झंझट नहीं! सिर्फ 2 मिनट में नेचुरली काले करें सफेद बाल, घरेलू नुस्खा नोट कर लें
सफेद बालों को कवर करने के लिए आमतौर पर डाई या मेंहदी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इनमें बहुत टाइम लगता है। ऐसे में कभी इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए तो ये 2 मिनट वाली नेचुरल टच अप डाई आपके बड़े काम आ सकती है।
बालों का असमय सफेद होना आजकल एक आम समस्या है। अक्सर आगे की तरफ जड़ों से बाल सफेद दिखने लगते हैं, जो जाहिर है किसी को भी पसंद नहीं आते। अब इन्हें कवर करने के लिए हेयर डाई का विकल्प मौजूद तो है, लेकिन केमिकल्स की वजह से लोग इसे लगाना पसंद नहीं करते। फिर हेयर कलर को लगाकर काफी देर रखना भी पड़ता है, ऐसे में तुरंत कहीं जाना पड़ जाए तो बड़ी दिक्कत आती है। आज इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम आपके लिए ले कर आए हैं। बालों को इंस्टेंट काला करना हो, तो ये नेचुरल हेयर डाई बड़े काम आती है। इसके बाद आपको बाल धोने की भी जरूरत नहीं है, बस दो मिनट में आप बालों को इंस्टेंट डार्क कलर दे सकते हैं। इसके अलावा ये बालों की ग्रोथ में भी काफी बेनेफिशल है।
बालों को नेचुरली काला करने के लिए बनाएं ये इंस्टेंट डाई
कहीं अचानक से जाना पड़ जाए और आपके आगे के बाल सफेद हों, तो ये इंस्टेंट टच अप डाई आपके बड़े काम आएगी। इसे शैंपू से धोना नहीं पड़ता है, बस बालों में अप्लाई कर लो और बाल इंस्टेंट काले हो जाते हैं। बेस्ट बात है कि पानी में भी ये नहीं बहती है। इसमें नेचुरल चीजों का इस्तेमाल हुआ है, जो बालों की ग्रोथ के लिए भी काफी फायदेमंद होती हैं। तो चलिए जानते हैं इसे बनाना कैसे है-
किन चीजों की होगी जरूरत- हीना पाउडर (1 चम्मच), आंवला पाउडर (1 चम्मच), बादाम (1), मुट्ठीभर करी पत्ता (सूखे हुए), मुट्ठीभर प्याज के छिलके, कलौंजी (1 चम्मच), चायपत्ती (1 चम्मच)।
2 मिनट में सफेद बालों को काला करेगी ये नेचुरल डाई
इस नेचुरल इंस्टेंट डाई को बनाने के लिए आपको एक लोहे की कढ़ाही या तवा लेना है। फिर सभी चीजों को बताई गई मात्रा में इसमें डालकर थोड़ा सा भून लें, जबतक इनमें धुआं ना उठने लगे। फिर बादाम को चिमटे की मदद से गैस पर जला लें और इसे लोहे की कड़ाही में डालें। जब सभी चीजें जलने लगें और काली हो जाएं, तब गैस को बंद कर दें। इसके बाद इन चीजों को मिक्सर में डालकर एक पाउडर बना लें। फिर सूती कपड़े से छानकर इसे बारीक कर लें और किसी एयर टाइट शीशी में भरकर रख लें।
इस्तेमाल कैसे करना है?
अगर आपके बाल आगे की तरफ से सफेद हैं या झड़ गए हैं, तो रुई की मदद से आप इस डाई को आगे-आगे लगा सकते हैं। इंस्टेंट बाल काले और घने नजर आएंगे। हालांकि अगर बाल ज्यादा ही सफेद हों, तो इस पाउडर को एलोवेरा जेल या नारियल के तेल के साथ मिक्स कर लें, फिर बालों में अप्लाई करें। इसे सूखने दें, फिर कंघी कर के आप कहीं भी जा सकते हैं। शैंपू की जरूरत नहीं पड़ती है।
इससे ब्राउन डाई भी बना सकते हैं
अगर आपके बाल थोड़े ब्राउन शेड के हैं तो आप इसमें कोको पाउडर एड कर सकते हैं। जितना ज्यादा ब्राउन टिंट चाहिए उतना ज्यादा कोको पाउडर लें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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