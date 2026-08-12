मेंहदी-डाई नहीं! तवे पर 2 चम्मच हल्दी भूनकर लगा लें, नेचुरली काले और सिल्की होंगे बाल

बालों को नेचुरली काला करना है, तो तवे पर हल्दी पाउडर भूनकर ये एक हेयर पैक तैयार करें। हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को नेचुरली काला करने में मदद करते हैं, साथ ही बाल ज्यादा हेल्दी भी होते हैं।

बालों का समय से पहले सफेद होना, आजकल एक बड़ी आम समस्या हो गई है। 30 की उम्र से पहले ही कई लोगों के बाल सफेद दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें कवर करने के लिए उन्हें डाई या हेयर कलर का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में लोग अक्सर नेचुरल विकल्प ढूंढते हैं, जिससे बाल काले हो जाएं और साथ ही उन्हें कोई डैमेज भी ना हो। आज एक ही ऐसा नुस्खा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसे इंस्टाग्राम पर काफी पसंद किया जा रहा है। तवे पर हल्दी पाउडर को भूनकर आपको इसमें दो चीजें एड करनी हैं, जो एक नेचुरल डाई की तरह काम करता है। आपको किसी तरह की डाई या कलर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन और एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को धीरे-धीरे काला बनाने में मदद कर सकते हैं।

हल्दी को तवे पर भूनकर बनाएं नेचुरल हेयर डाई बालों को काला करने के लिए कोई नेचुरल विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो ये हेयर डाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ दो चम्मच हल्दी पाउडर, नारियल का तेल और फ्रेश एलोवेरा जेल चाहिए होगा। अगर आपके पास ताजा एलोवेरा नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये तीनों चीजें बालों के लिए काफी फायदेमंद हैं और उन्हें नेचुरली सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी बनाने में भी मदद करती हैं।

स्टेप बाय स्टेप सीखें हल्दी से हेयर कलर बनाना स्टेप 1- दो चम्मच रेगुलर हल्दी पाउडर लें और इसे लोहे के तवे पर हल्की आंच पर भुनना शुरू कर दें। आप अपनी बालों की लंबाई और घनेपन के हिसाब से हल्दी पाउडर कम या ज्यादा ले सकते हैं।

स्टेप 2- हल्दी पाउडर को तब तक भूनें, जबतक ये पूरी तरह काला नहीं हो जाता। इसमें लाल रंग के अंगारे दिखना शुरू हो जाएं, तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें।

स्टेप 3- हल्दी पाउडर ठंडा होने पर इसमें नारियल का तेल और थोड़ा सा ताजा एलोवेरा जेल मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें।

कब और कैसे इस्तेमाल करना है? अपने साफ बालों पर इस पेस्ट को बिल्कुल डाई या हीना की तरह अप्लाई कर लें। खासकर जहां आपके सफेद बाल दिखाई दें, वहां इस पैक को जरूर लगाएं। अब इसे एक घंटे के लिए छोड़ दें, फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। शैंपू एक-दो दिन बाद ही अप्लाई करें, ताकि रंग अच्छे से सेट हो सके। इस पैक को आप हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं, इससे आपके सफेद बाल कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे।

क्या हैं इस हल्दी हेयर पैक को लगाने के फायदे? अगर आपके कम उम्र में बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं, तो इस पैक के नियमित रूप से उनका सफेद होना कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा ये बालों को एक इंस्टेंट काला रंग भी देता है, जो डाई जितना टिकाऊ नहीं होता लेकिन नेचुरल होता है। अगर आप इसका नियमित इस्तेमाल करें तो बाल ज्यादा चमकदार, सॉफ्ट, हेल्दी और काले बने रहने में मदद मिल सकती है।

नोट - ये पूरी तरह नेचुरल है, लेकिन फिर भी एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें। खासकर अगर आपकी स्कैल्प सेंसेटिव हैं, तब तो पैच टेस्ट जरूरी है।