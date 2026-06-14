नीता अंबानी के हेयर स्टाइलिस्ट ने बताया क्यों हो जाते हैं बाल रूखे-बेजान, बालों को धोते समय न करें ये 2 गलतियां
बालों को अच्छे शैंपू से धोने के बाद भी ड्राईनेस बनी रहती है, तो आप कुछ गलती जरूर कर रही होंगी। नीता अंबानी के हेयर स्टाइलिस्ट ने इन गलतियों के बारे में बताया है। चलिए उनसे जानते हैं आखिर बाल रूखे क्यों होते हैं?
गर्मियों के मौसम में बालों का रूखा होना आम समस्या है, जिससे शायद हर कोई जूझता ही है। धूल-गंदगी-पसीने के कारण बालों रूखे और बेजान हो जाते हैं, लेकिन क्या आपके बाल ऐसे ही हमेशा रहते हैं। अगर हां, तो आप बालों को धोते समय 2 गलतियां कर रहे हैं। बिजनेसवुमन नीता अंबानी के हेयर स्टाइलिस्ट ने एक्ट्रेस सोहा अली खान के पॉडकास्ट में बताया कि आखिर बाल बेजान और रूखे क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे ज्यादातर लोगों की 2 छिपी हुई गलतियां हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए इन हेयर केयर मिस्टेक्स के बारे में बताते हैं।
क्या कहते हैं हेयर स्टाइलिस्ट
सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट Yianni Tsapatori ने बताया कि वैसे तो आजकल की लाइफस्टाइल और स्ट्रेस सभी के बालों पर बुरा असर डाल रहा है, लेकिन कुछ गलतियां हम खुद भी कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे तरीकों से बाल मुलायम, साफ और मजबूत हो रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि 2 गलतियों से आपके बाल ड्राई हो सकते हैं।
पहली गलती जान लीजिए
अगर आप गर्म पानी से शॉवर लेते हैं, तो इसका बुरा असर आपके बालों पर भी पड़ेगा। उनका कहना है कि कई लोगों को हॉट शॉवर लेना गर्मियों में भी पसंद होता है। बालों की बाहरी परत (क्यूटिकल) गर्म पानी के संपर्क में आने पर खुलने लगती है, जिससे नमी तेजी से बाहर निकल जाती है। बस इसी वजह से बाल फ्रिजी, बेजान हो जाते हैं। उनका कहना है कि आप कंधे से गरम पानी से नहाइये लेकिन बालों को हमेशा ठंडे पानी से ही धोएं।
दूसरी गलती क्या है
ज्यादातर लोग दूसरी गलती करते हैं कि वह शैंपू को सही से लगाकर साफ नहीं करते। अगर आप शैंपू लगाते हैं, तो पहले उसे उंगलियों से पूरे बालों पर फैलाएं और धीरे-धीरे मसाज करें। शैंपू को बालों की लंबाई पर नहीं बल्कि स्कैल्प पर लगाएं। शैंपू के बाद हेयर मास्क लगाएं और फिर कंडीशनर से बालों को साफ करें। इसके बाद पानी से अच्छे से बालों को साफ करें। कई बार लोगों के सिर में शैंपू लगा ही रह जाता है, जिससे बाल डैमेज और ड्राई होने लगते हैं।
हेयर केयर टिप्स
अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल सॉफ्ट और ग्लॉसी बने रहें, तो ऑयलिंग करें और साथ ही हफ्ते में कम से कम 2 बार शैंपू करें। इससे बाल साफ रहते हैं और नरिश भी और बालों का टूटना-झड़ना कम होता है। अगर आपके बालों में कोई खास समस्या है या फिर हमेशा ड्राईनेस बनी रहती है, तो किसी हेयर स्पेशलिस्ट की सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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