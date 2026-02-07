Hindustan Hindi News
ब्यूटीnever make these hairstyle if you have round chubby face
राउंड एंड चबी फेस गर्ल इन हेयरस्टाइल को करें अवॉएड, नहीं तो चेहरा दिखेगा हैवी

संक्षेप:

Hairstyle mistakes with round & chubby face: चेहरा राउंड शेप का है और साथ में फेस पर फैट भी रहता है तो हेयरस्टाइल की मिस्टेक से बचें। गलत हेयरस्टाइल आपके फेस को और ज्यादा हैवी और मोटा दिखाएगी तो वहीं सही हेयरस्टाइल से आपका फेस पतला भी दिख सकता है। 

Feb 07, 2026 10:53 pm IST
राउंड एंड चबी फेस दिखने में क्यूट रहता है। लेकिन इस तरह के फेस के साथ काफी सोच-समझकर स्टाइलिंग करनी पड़ती है। नहीं तो जरा सी गलती फेस को और भी ज्यादा हैवी दिखाने लगती है। अब आप सोचती होंगी कि कुछ एक्ट्रेसेज के फेस भी राउंड शेप हैं लेकिन फिर भी वो गॉर्जियस दिखती हैं, तो इसका कारण सही हेयरस्टाइल है। चेहरे के फेस को डिफाइन करने में हेयरस्टाइल काफी मदद करती है। इमेज कोच डिम्पी ने चबी एंड राउंड फेस के लिए हेयरस्टाइल गाइड का वीडियो शेयर किया है। जिसमे बताया गया है कि किस तरह की हेयरस्टाइल से ऐसी लड़कियों को बचना चाहिए।

राउंड एंड चबी फेस पर भूलकर भी ना बनाएं ये हेयर स्टाइल

सेंटर पार्टेड हेयर

अगर आपका फेस राउंड एंड चबी है तो कभी भी सेंटर पार्टेड हेयरस्टाइल ना बनाएं। साथ ही सेंटर पार्टेड और स्ट्रेट हेयरस्टाइल को बनाने से बचे क्योंकि इसमे फेस और भी ज्यादा राउंड दिखने लगता है।

चिन लेंथ वाले बॉब और ब्लंट कट

अगर आप शार्ट हेयर रखने की शौकीन हैं तो चिन लेंथ बिल्कुल ना रखें। और, साथ ही चिन लेंथ में बॉब कट ब्लंट हेयर रखने से अवॉएड करें। इस तरह ही हेयरस्टाइल से चेहरा और भी ज्यादा हैवी दिखने लगता है।

बिना फ्रंट लेयर के टाइट पोनी या बन

अगर आपके फेस पर फैट ज्यादा और शेप भी राउंड है तो बगैर लेयर वाली हेयरस्टाइल के फ्रंट से बिल्कुल टाइट पोनी टेल या फिर टाइट बन बनाने की गलती ना करें। इससे चेहरा और भी ज्यादा चौड़ा दिखने लगता है। साथ ही हैवी भी हो जाता है।

हैवी स्ट्रेट बैंग्स वाले हेयरस्टाइल

बैंग्स पसंद करती हैं तो बिल्कुल घने बालों वाले हैवी स्ट्रेट बैंग्स की कटिंग करवाने की गलती ना करें। इस तरह का हेयरस्टाइल आपके पूरे फोरहेड को ढंक देता है। जिससे राउंड फेस और भी ज्यादा छोटा दिखने लगता है। अगर आपको बैंग्स पसंद ही हैं तो बालों को लंबा रखने के साथ ही कुछ बालों को फ्रंट पार्टीशन के साथ बैंग्स करवाएं। जिससे कि पूरा फेस का लुक बैलेंस बना रहे।

