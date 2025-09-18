पार्लर में भूलकर भी ना कराएं ये 4 फेशियल, डॉक्टर बोलीं- ‘खराब हो सकती है चेहरे की स्किन’!

फेशियल कई तरह के होते हैं, इनमें से कौन सा करवाना है ये आप कैसे चूज करती हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ शची जैन कहती हैं कि अगर आप कोई भी फेशियल चुनकर करा लेती हैं, तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है।

अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए महिलाएं तरह-तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट लेती हैं। फेशियल इनमें सबसे कॉमन है। फेशियल में कई स्टेप होते हैं, जिनमें डेड स्किन रिमूव की जाती है और प्रॉपर मसाज के जरिए स्किन को अंदर से पोषण दिया जाता है। एक अच्छा फेशियल स्किन पर तुरंत असर दिखाता है। अब फेशियल कई तरह के होते हैं, इनमें से कौन सा करवाना है ये आप कैसे चूज करती हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ शची जैन कहती हैं कि अगर आप रेस्टोरेंट के मैन्यू की तरह कोई भी फेशियल चुनकर करा लेती हैं, तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। उन्होंने 4 ऐसे फेशियल के बारे में बताया है, जो भूलकर भी आपको नहीं कराने चाहिए। आइए जानते हैं-

फ्रूट फेशियल महिलाओं के बीच फ्रूट फेशियल सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये काफी सस्ते में भी हो जाता है और सुनने में नेचुरल भी लगता है। लेकिन डॉक्टर कहती हैं कि फ्रूट फेशियल कराने की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। ये सुनने में भले ही एग्जॉटिक है, लेकिन ये आपके स्किन बैरियर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको एक्ने की समस्या है, तो फ्रूट फेशियल उसे भी ट्रिगर कर सकता है।

सैलून हाइड्रा फेशियल हाइड्रा फेशियल भी आजकल काफी ट्रेंड में है। एक अच्छा हाइड्रा फेशियल स्किन को काफी ग्लोइंग और हाइड्रेट बनाता है। लेकिन ये आमतौर पर थोड़ा महंगा होता है। आजकल कई सैलून इसे सस्ते में भी करने लगे हैं, जो आपकी स्किन के लिए डैमेजिंग हो सकता है। डॉक्टर कहती हैं कि आपको नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट यूज हो रहा है और प्रोब क्लीन हो रहे हैं या नहीं। ऐसे में सस्ते के चक्कर में आपको कहीं से भी हाइड्रा फेशियल नहीं करा लेना चाहिए। इसे हमेशा किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से ही करना चाहिए।

गोल्ड फेशियल किसी स्पेशल ऑकेजन के लिए ज्यादातर महिलाएं गोल्ड फेशियल कराती हैं। ये काफी प्रीमियम फील देता है और लगता है जैसे चेहरे पर भी गोल्डन निखार आ जाएगा। हालांकि डॉ शची कहती हैं कि ये सबसे खराब फेशियल में से एक है। इसमें शिमर पार्टिकल और ब्लीच मौजूद होते हैं, जो आपकी स्किन के लिए नुकसानदायक होते हैं। ये आपकी स्किन पर केमिकल बर्न भी कर सकता है।

अरोमा फेशियल अरोमा फेशियल भी काफी पॉपुलर है, खासतौर से ब्राइड्स के बीच। डॉ कहती हैं कि ये फेशियल आपकी स्किन सेंसिटिविटी को ट्रिगर कर सकता है। अगर आपके फेस पर एक्जिमा जैसी अन्य एलर्जी होती रहती हैं, तो आपको इसे बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। जिन लोगों की स्किन सेंसेटिव है और उन्हें कुछ सूट नहीं होता है, वो इसे अवॉइड ही करें।